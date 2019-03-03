Проблемы с поставкой С-400 в Турцию углубляются

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале Джансу Чамлыбель, опубликованном в газете Hürriyet, говорится о том, что турецко-американские отношения, которые развиваются в тени сотрудничества США с сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК) — «Отрядами народной самообороны» (YPG), вступили в новый крутой вираж. И если этот кризис не удастся преодолеть в ближайшее время, последствия для Турции могут стать очень многогранными и долгоиграющими. Тот факт, что Вашингтон довольно резко высказывается против поставок комплексов противовоздушной обороны С-400 российского производства в Турцию, которые должны быть осуществлены этим летом и о которых шла речь на самом высоком уровне в Анкаре, говорит о том, что, скорее всего, турецкую оборонную промышленность ожидают жесткие санкции. Если говорить простым языком, Анкара столкнется лицом к лицу с серией военных санкций, введенных на неопределенный срок: «Эмбарго, над которым работает администрация Трампа, не ограничится приостановкой поставок F-35 и Patriot». Введение Соединенными Штатами санкций в отношении министерства оборонной промышленности Турции ставит под угрозу использование всех запчастей к военному снаряжению и программного обеспечения, которое необходимо турецким вооруженным силам». Конгресс США уже сделал важный шаг, в последний момент внеся поправку в закон о бюджете и тем самым приостановив поставку истребителей F-35 в Турцию до ноября 2019 года. Конгресс потребовал от государственного департамента США и Пентагона в срок до ноября 2019 года предоставить подробный отчет о том, какие именно санкции будут введены в случае, если Анкара приобретет системы ПВО С-400.

Турции не будет в безопасной зоне в Сирии

Представитель Пентагона, пожелавший остаться неизвестным, беседуя с агентством «Анадолу», сообщил о том, что «Турция и «Сирийские демократические силы» (СДС) не смогут войти в безопасную зону», которую американцы совместно с международными силами намерены сформировать на северо-востоке Сирии. Пресс-секретарь Пентагона майор Шон Робертсон заявил, что Вашингтон оставит несколько сотен солдат в «безопасной зоне»: «США высадят несколько сотен военнослужащих на северо-востоке Сирии в составе международных сил. Кроме того, Соединенные Штаты продлят свое присутствие в гарнизоне «Аль-Танф» на юге Сирии».

(сс) Staff Sgt. Amy Picard. U.S. Air Force Американские солдаты

Четырем турецким партиям грозит ликвидация

Согласно материалу в газете Sözcü, главный прокурор верховного суда Турции Мехмет Акарджа объявил, что в отношении четырех политических партий было заведено дело об их закрытии на том основании, что они «осуществляют противоречащие Конституции действия». Речь идет о Турецкой партии Курдистана, Социалистической партии Курдистана, Партии свободы Курдистана и Коммунистической партии Курдистана. Главный прокурор отметил, что расследование в отношении партий, нарушающих конституционные устои, было принято «в соответствии с уважением национальной воли и требованиями демократической жизни».

Португалия и Ирландия против турецких судов

По сообщению AktifHaber, высшие судебные органы Португалии и Ирландии осудили Турцию за нарушения прав человека. Адвокатская палата Португалии, Профессиональный союз судей Португалии, Союз прокуроров и Ассоциация представителей судебной власти подвергли суровой критике турецкое правительство за продолжающееся нарушение прав турецких адвокатов, судей и прокуроров, а также призвали все европейские и национальные судебные учреждения приостановить какое-либо взаимодействие и сотрудничество с турецкой судебной системой. 11 февраля 2019 года Исполнительный совет Союза судей Ирландии принял резолюцию в поддержку совместной декларации. В ней говорится следующее: «Мурат Арслан, глава единственной в Турции Ассоциации судей и независимых прокуроров YARSAV, признанной Европейским союзом судей, 19 января этого года был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Адвокат и президент Фонда по правам человека в Турции Шебнем Корур Финджанджи получила наказание в виде 2,5 лет заключения за то, что подписала петицию под названием «Мы не будем участвовать в этих преступлениях» группы «Ученые в борьбе за мир». После попытки переворота в июле 2016 года и последующего введения режима чрезвычайного положения в Турции были арестованы 4463 судьи и 1546 адвокатов, а 2360 судей и 600 адвокатов лишились своей работы. Сотни судей и адвокатов, десятки членов YARSAV и Коллегии адвокатов приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

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Эрдоган о «безопасной зоне»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на канале NTV, ответил на вопросы, касающиеся внутренней политики Турции. В отношении слухов, что некоторые бывшие члены правящей Партии справедливости и развития (ПСР) собираются создать собственную партию, он заявил следующее: «Политические партии создавались и раньше, их судьба заранее предрешена». Президент также отметил, что он не доверяет опросам, а ПСР в отношении местных выборов предпочла отличную тактику. Эрдоган рассказал и о том, что вопрос о формировании новой системы военной службы встанет на повестке дня турецкого парламента сразу после выборов. Говоря об операции на востоке Евфрата, он заметил: «Переговоры всё еще продолжаются. Если это дело затянется, мы начнем реагировать по-другому. Но вы знаете, я только что встретился с господином Трампом. Мы затронули в том числе и этот вопрос. Я предполагаю, что всё обернется не так, как того ожидают. Большая часть войск будет выведена. Возможно, останется символически 200, 300, 400 или 500 человек в составе коалиционных сил. Однако сейчас я не могу сказать, к чему приведут переговоры. Мы полны решимости в этом вопросе. Для нас важно, чтобы безопасная зона была подконтрольна Турции. Это мы не можем доверить ни Германии, ни Франции, ни Америке».

Зять Трампа посетил Турцию

Samanyolu Haber пишет о том, что зять и помощник президента США Джаред Кушнер посетил с визитом Турцию. В поездке его сопровождали спецпредставитель администрации Трампа по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт и специальный представитель США по Ирану Брайан Хук. Американская делегация в рамках тура по Ближнему Востоку посетила Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Сообщается, что американская сторона хочет инициировать новый план по восстановлению мира между Израилем и Палестиной и ищет поддержки союзников. Делегация обсудила с турецкими представителями события на Ближнем Востоке и шаги, которые необходимо предпринять в рамках мирного процесса. В одном из интервью в ОАЭ Кушнер отметил: «План США будет основан на усилиях, предпринятых в прошлом, включая соглашения в Осло 1990-х годов». В нём значатся такие пункты, как безопасность, границы, беженцы и статус Иерусалима. Ожидается, что подробности и детали будут объявлены в апреле.

Крупнейшие военно-морские учения в истории Турции

По сообщению газеты Sözcü, военно-морские силы Турции впервые в истории Турецкой Республики провели учения Mavi Vatan 2019 («Голубая Родина 2019») с одновременным участием 103 кораблей в трех морях, омывающих страну. Командующий учениями контр-адмирал Янкы Багджиоглу, выступая на заседании в Военно-морской академии в Гёльджуке, заявил о том, что маневры, проходящие в рамках ежегодной программы учений командования ВМС Турции и под контролем центра оперативного управления ВМС Турции, осуществляются одновременно в акваториях Чёрного, Эгейского и Средиземного морей. Их целью является повышение уровня подготовки морских и воздушно-морских судов к проведению операций, а также их слаженного взаимодействия друг с другом в зависимости от сценария и географии. Для обеспечения соответствия принципам планирования учений НАТО в рамках операции был применен шестимесячный план.

(сс) Lt. j.g. David Hancock. U.S. Navy Военно-морские силы Турции

Заявки на визы побили все рекорды

Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало данные, согласно которым в 2018 году в рамках Соглашения об ассоциации Европейского сообщества (ECAA), известного также как Анкаринское соглашение, дающее право на получение визы в Великобританию для граждан, открывающих в стране свой бизнес, было получено 7607 заявок. Об этом сообщает BBC Türkçe. В 2017 году заявки подали 5205 человек. ECAA дает возможность получить британскую визу гражданам тех стран, которые подписали соглашение о сотрудничестве с Европейским союзом. После вступления Румынии и Болгарии в ЕС, а также некоторых других стран, воспользоваться данной категорией виз могут лишь граждане Турции. Благодаря этому соглашению после попытки государственного переворота 2016 года число турецких жителей, переехавших в Великобританию, значительно возросло, достигнув 15 тысяч человек.

Турция вернула паспорта 57 тысячам граждан

По сообщению AktifHaber, министерство внутренних дел Турции сняло административные ограничения с заграничных паспортов. МВД в результате проверки вернуло действительный статус паспортам 155 тысяч граждан и сняло ограничения еще с 57 тысяч паспортов. Таким образом, на сегодняшний день всего турецким гражданам было возвращено 212,5 тысяч заграничных паспортов. Ранее административное ограничение было наложено примерно на 400 тысяч удостоверений личности.