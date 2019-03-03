Председателя правительства России Дмитрия Медведева ждут в Софии. Он должен посетить с официальным визитом Болгарию 4−5 марта. Как сообщала пресс-служба российского правительства, запланированы встречи с болгарским президентом Руменом Радевым, премьер-министром Бойко Борисовым и «другими официальными лицами». В повестке дня предстоящих переговоров — актуальные вопросы российско-болгарского торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия, реализация совместных проектов в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе, туризме и других областях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

А сегодня, 3 марта, президент России Владимир Путин и Медведев поздравили болгар с национальным праздником — 141-й годовщиной победы в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов и освобождения Болгарии от османского рабства. «Примите сердечные поздравления с национальным праздником Республики Болгария — Днем освобождения от османского ига. В памяти наших народов навсегда останется бессмертный подвиг русских солдат и болгарских ополченцев, которые героически сражались за свободу и независимость Болгарии», — цитирует слова российского президента ТАСС. Путин выразил уверенность, что общие исторические традиции братской дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная близость будут надежной основой развития и всестороннего сотрудничества между государствами. Медведев в свою очередь отметил, что «активная работа правительств России и Болгарии поможет укреплению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах и создаст благоприятные условия развития проектов в области инфраструктуры, промышленности науки и культуры».

Pudelek (Marcin Szala) Храм-памятник Александру Невскому в Софии

О том, чем были эти события второй половины XIX века и роли России в ней, болгары спорят по сей день. И для них это не просто академический вопрос. Некоторые статусные болгарские историки подчеркивают, что тогда Санкт-Петербург выполнял «европейскую миссию» и выступал защитником христианства, отчего Русско-Турецкую войну можно назвать «одной из немногих морально мотивированных войн в истории Европы XIX века». И то, что ее вела «ретроградная империя, не меняет результата». Ведь та же «прогрессивная» Великобритания, например, сопротивлялась идее возрождения болгарского государства, считая, что оно станет «марионеткой в руках России». Но сегодня геополитическая ситуация иная. Болгария — член Европейского союза и НАТО, а у Москвы с ними очень сложные отношения. Более того, Россия сегодня ведет конструктивный диалог с Турцией, расширяет с ней экономическое сотрудничество, готовится поставить зенитные ракетные комплексы С-400. При этом Анкара находится на грани выхода из НАТО. Если это произойдет, Болгария станет крайней точкой альянса на ближневосточном направлении со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому некоторые болгарские эксперты считают, что важнее было бы сегодня в Софию заполучить Путина, чтобы с ним комплексно обсудить экономические (прежде всего, энергетические) и оборонные вопросы. Однако нисколько нельзя преуменьшать и важность миссии Медведева, тем более что его визит проходит в условиях повышенного негативного информационного фона как в самой Болгарии, так и за ее пределами. Ряд болгарских общественных организаций, аналитиков и изданий критически высказываются в адрес Москвы и собственных властей. Кое-кто просто потому, что является платным евроатлантическим лоббистом, но есть и те, кто аргументирует свою позицию желанием защитить национальные интересы собственной страны. Дело в том, что Болгария на 90% зависит от России по части энергетического обеспечения. Поэтому звучат голоса, что София должна подумать о развитии альтернативных источников, например, присмотреться к опыту Польши, которая активно развивает инфраструктуру по приему сжиженного природного газа.

Administration of the President of the Republic of Bulgaria Румен Радев

И больной темой, конечно, остается проект газопровода «Турецкий поток», одна из двух ниток которого объемом в 15,75 млрд куб. м предназначена Южной и Юго-Восточной Европе. Как пишет в этой связи болгарский портал «Фрог Нюз», Софии за участие в проекте придется заплатить 3,2 миллиардов левов, в то время как нужно «поставить вопрос по-другому: Россия получит самые большие преимущества от «Турецкого потока», пусть тогда инвестирует эти деньги в строительство на болгарской земле» или «Владимир Владимирович может сбить цену на газ из России для нас на 20%, например». Но Москва в свое время уже потеряла 800 млн евро на проекте «Южный поток», который планировалось проложить по дну Чёрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. В нём была сильно заинтересована София, подписывались договоренности на государственном уровне. Однако в итоге 1 декабря 2014 года Путин на пресс-конференции в Анкаре заявил об отказе от строительства «Южного потока» из-за неконструктивной позиции ЕС и того, что разрешение на строительство не предоставила Болгария. А мы в России тоже умеем считать свои деньги и не любим их терять.

Вместе с тем справедливости ради требуется сказать, что на болгарские власти как тогда, так и сейчас оказывается давление извне. Болгарское национальное радио в этой связи допускает взаимосвязь запланированного визита Медведева и посещением Софии генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после участия в саммите «Бухарестской девятки» в Словакии «в контексте предупреждения, которое американский вице-президент Майк Пенс отправил недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, что США не будут безучастно наблюдать, как союзники из НАТО покупают оружие у их противников, и не смогут гарантировать мир на Западе, если эти союзники зависят от Востока». Тем не менее за несколько часов до прибытия Столтенберга в болгарскую столицу Радев призвал правительство «материализовать» переговоры с российским премьером, чтобы Болгария не стала заложником чужих интересов. При этом он заявил, что некоторые тексты заранее разработанной заключительной декларации «Бухарестской девятки» угрожали реализации инфраструктурных проектов, представляющих национальный интерес для Болгарии, и он позаботился о том, чтобы они были исключены из документа.

U.S. Army Йенс Столтенберг

Подробности президент не сообщил, отмечает радиостанция, но, «вероятно, проблемные тексты касались реализации газовых проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Это позитивный сигнал. Однако Радев всё же обладает ограниченной компетенцией, и главные решения будет принимать Борисов. А он должен думать о выборах, соответственно, о том, как убедить болгарское общественное мнение в необходимости заключения соглашений с Россией. И это очень непростая задача, поскольку Софии еще нужно одновременно гарантировать Москве, что намерения Болгарии серьезные и очередного разворота не случится.