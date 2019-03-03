Заголовок я взял из коммюнике российского МИДа, предупреждающего наших сограждан, что в субботу 2 марта в Париже могут произойти серьёзные события. Наряду с ограничением движения транспорта и перекрытием дорог, российский МИД ожидает стычек. Впрочем, стычки там каждую субботу.

От себя добавлю рекомендацию:

Любопытные российские граждане, отправляясь на парижские улицы, возьмите с собой бутылочку масло-эссенции Eucaliptus radiata. Несколько капель на платок достаточно, и хорошо вдыхайте. Это избавит вас от страданий от последствий взрыва гранаты со слезоточивым газом, вдруг взорвавшейся рядом.

Вообще же в этот раз чувствуется особое напряжение. Шестнадцатая суббота. Что-то должно произойти.

Все стороны ждут различного.

В пятницу 1 марта, находясь с визитом в городе Бордо, президент Макрон декларировал, что движение жёлтых жилетов «не понятно более для большинства наших граждан», а также призвал к «возвращению к спокойствию». Макрон, впрочем, уже не раз взывал «возвратиться к спокойствию» за последние недели, но напрасно.

Из другого лагеря, из лагеря протестующих:

«Не жди ничего особенного (от этой субботы)», написал мне 27 февраля один мой французский товарищ, «субботние прогулки себя банализируют, власть хочет воспользоваться некоей расслабленностью общества перед выборами в европейский парламент, которые она, возможно, выиграет ввиду разделения правых и левых сил. Необходимо смотреть дальше, в корни и в уроки этого восстания в народе, на формы, которые оно примет позднее, если ничто не изменится и всё ухудшится».

А вот среднее мнение:

«То, что они держатся уже 15 недель, уже победа. Это исключительный случай во Франции».

(сс) Jeanne Menjoulet Надпись на плакате «Франция не продается»

Мне известны вот какие планы жёлтых жилетов в Париже.

1. Группа в Facebook под названием «Жёлтые жилеты, акт 16: Восстание». Цель — блокировать Place d'Etoile настолько надолго, насколько возможно: «чтобы покончить с пацифизмом в рядах движения». «ЖЖ Восстание» призывают «вернуться к источникам, не регистрировать манифестации, чтобы вернуться к спонтанным актам, которые вызывают страх у правительства».

Другая группа в Facebook «Акт16: Объединённые жёлтые жилеты. Не боимся ничего» — назначила свою встречу под Триумфальной аркой. Этот маршрут соединит Триумфальную арку и place Denfert-Rocherau, как сказано в уведомлении в префектуру.

Ещё одна группа призывает «поглотить Париж».

2. Второе место сбора «жилетов» — Марсово поле, где они заявили «пикник граждан», хотят подвести итоги трёх месяцев и поговорить о будущем.

Кстати, об итогах. Окончательный подсчёт организацией Le nombre jaune дал следующие цифры за 23 февраля, — участвовали по всей Франции 123 087 человек в 252 зарегистрированных мероприятиях.

Из других сообщений :

В городе Ренн префект региона Бретань Мишель Кирри (дама) ввела запрет на проведение манифестаций в центре города.

Жёлтые жилеты-инвалиды создали в Facebook cвою группу, которая уже насчитывает 1 700 участников. Они хотят напомнить Макрону его обещание сделать инвалидность приоритетом его президентства.

Акция жёлтых жилетов в Лилле называется «Европа в Лилле». Жилеты перевели свои агитационные материалы на языки соседних стран: Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Германии, зовут соседей сойтись в Лилле. «Наша борьбе интернациональна!»

Заявили об акциях жёлтых жилетов Ницца, Монпелье, Алез, Страсбург, Бордо, Тулуза, Ренн и Лион, Кайенн и Марсель.

В Лионе объявили «чёрный марш», предлагая манифестантам явиться в чёрном, — символ траура.

В Бар-ле-Дюк проект манифестации называется «жёлтый прилив».

Ждём. Парижское время разнится с нашим на два часа. У них на два часа меньше.

(сс) Patrice CALATAYU Активист желтых жилетов

Вот, наконец, e-mail от Тьерри М.:

«Сегодня движение в лёгком спаде в Париже. (Школьные каникулы).

16-аррондисмант (самый богатый, самый буржуазный) закрыт для доступа, Трокадеро в этот раз плотно блокировано. Обходим.

Люди поют. Полиция в самом начале маршрута газировала авеню Нью-Йорк, чтобы не допустить манифестантов, и все выходы на Елисейские поля были закрыты полицейскими решётками.

Они не употребляли флэш-боллс, несмотря на то, что президент отказался их запретить в эту неделю, не запретил, чтобы оставалась угроза. Но он продолжает бояться Брюсселя.

СGТ (крупнейший профсоюз Франции) традиционно пошли маршрутом Бастилия — Республика.

Вообще, скажу тебе, манифестация как жанр себя банализировала. Это субботний променад.

В СМИ огромная кампания по антисемитизму сыграла роль, и ещё внутренние разногласия в движении, столкновения крайне правых и крайне левых. Почти ежедневно публикуются опросы публики, якобы наблюдается повышение популярности президента и повышение уровня недовольства людей против «жилетов».

Однако сегодня крупнейшая еженедельная газета юга Франции оценила популярность «жилетов» в 54%.

Полицейский террор. (Известный тебе философ Ален де Бенуа: «Я никогда не видел столь суровых репрессий после войны в Алжире»). Изувеченные, а также 1 800 судебных приговоров с начала движения…

В эту неделю мы узнали, что прокурор Парижа, назначенный президентом только несколько месяцев тому назад, отдал распоряжение увеличить срок досудебного содержания для «жилетов».

Периферик (т.е. парижский МКАД) весь контролируется полицией, въезжающие авто осматриваются и прочее.

Манифестанты возвратились на Елисейские поля после того как разошлись у Денфер-Рошро, но это была глупая идея, скажу я тебе сразу. Потому что они позволили загнать себя в ловушки тупиков, «nasser» себя в ловушки тупиков, и там их заперли на несколько часов, что незаконно.

Скорее свирепые столкновения произошли в Бордо и Тулузе, это наш юг, где кровь у людей горяча.

Это движение должно найти другие формы выражения, чем манифестации. Движение действительно в отступлении, теряет дыхание. Это чувствуется на манифестации. Его также бомбардируют противоречивой информацией. Но причины движения не исчезли, условия жизни ещё ухудшатся вместе с различными реформами (пенсионная, по безработице), и национальные дебаты (организованные Макроном в январе) видятся повсюду как фарс.

Необходимо ожидать возрождения весной, по мере того как европейские выборы (в европейский парламент) будут приближаться и авторитаризм правительства будет ещё более подтверждён.

Прежде всего следует оценить европейскую ситуацию, где популисты почти везде в силе. Где правительства разделены. Франция ссорится с Италией. В то время как это Франция вступила в войну с Каддафи вместе с Италией, но теперь Франция и Италия поддерживают противоборствующие фракции. Франция в ссоре и с Германией из-за эмбарго на продажу оружия Саудовской Аравии. Брекзит — проблема с Великобританией. Три больших соседа Франции из Европейского союза в конфликте, и популисты, конечно же, извлекают прибыль из всего этого.

Или же движение «жилетов» выразит себя через урны на европейских выборах, либо вспыхнет в более насильственном виде.

Дружески, Тьерри».

В 22:18 МВД Франции дало свои последние результаты по субботе 2 марта — во всей Франции выходили 50 000 человек, из них — 4 000 в Париже.

Счётчики из Le nombre jaune: 92 035

Множество фигур движения «жилетов», среди которых Эрик Друэ, Присцилла Людовски и Максим Николь, призвали 9 марта и более всего 16 марта к Большой Парижской Мобилизации.