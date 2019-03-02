Поручения президента по реализации послания-2019 к Федеральному собранию и остальным гражданам России опубликованы на официальном сайте Кремля.

Kremlin.ru Перед оглашением послания Владимира Путина

Всего насчитывается 13 поручений, разбитых по группам исполнителей, и эта «чертова дюжина» явно не случайное число. Тем более, что именно тринадцатое поручение обращено к правительству РФ, которое по нему обязано до 1 июня 2019 года «обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, и при необходимости внести изменения в федеральные законы «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Вызывает вопрос именно формулировка. Современные маркетологи очень любят говорить, например, о процентах по той же ипотеке «от …надцати процентов». На деле это значит, что процент может быть любым выше указанной цифры. То же самое и тут, только по времени. Реально правительство получило отсрочку по финансированию поручений до лета, а именно до 1 июня 2019 года. Оно может принять нужное для выполнения поручений постановление 31 мая и будет право. Почему-то слова «в течении недели» или «в течениимесяца» оказались здесь не к месту. Получается, что сотрудников референтуры президента, которые готовили список поручений, не впечатлили слова Путина в послании о том, что «времени осталось мало». Видимо они, наивные, думают, что у них-то времени много, не понимая, что собственные часы работы «за стенкой» напрямую связаны с показаниями брегета главы государства.

Kremlin.ru Владимир Путин

Есть вопросы по срокам реализации самих поручений. Так, если обещанный перерасчет социальных доплат к пенсиям «свыше прожиточного минимума» правительство обязано выполнить до 1-ой декады со «дня дурака» — 10 апреля 2019 года (Пр-294, п.2а-1), то программа «Земский учитель» (Пр-294, п.2а-15), дополнения по «Земскому доктору» (Пр-294, п.2а-13) и «Бережливой поликлинике» (Пр-294, п.2а-14) начнут действовать только с 1 декабря 2019 года. Также до конца 2019 года должны быть созданы «пять научно-образовательных центров … в Пермском крае, Тюменской и Белгородской областях» (Пр-294, п.2в). Хорошо, что все остальные социальные обязательства послания, сосредоточенные во 2-м пункте поручений реализуются до 25 марта 2019 года включительно.

Содержание отдельных поручений неоднозначно. Так «разработку национальной стратегии в области искусственного интеллекта» требуется завершить до 15 июня 2019 года (Пр-294, п.2г). Очень короткий срок для подобной работы, если начинать ее с чистого листа. На самом деле, в этой теме одним из главных бенефициаров был Герман Греф. Он активно разрабатывал и внедрял искусственный интеллект на средства вкладчиков Сбербанка. Но вот беда, прямо перед выходом списка поручений он заявил: «Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей». Как шутят в банковской среде: «возвращать их придется неискусственному интеллекту». Теперь опыт Сбербанка дискредитирован и неприменим. А времени до лета совсем немного. Можно, конечно, использовать наработки РАН, но академики не работают так быстро.

Kremlin.ru Герман Греф

Поручение Пр-294, п.2ж предполагает до начала 2020 года «утверждение генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации» и тут возникает уже другой вопрос: Где слова об этом в Послании? Эта история — продолжение темы «суверенного интернета», который собираются регулировать на законодательном уровне «продвинутые» депутаты из фракции «Единой России». Но явно президент об этом не говорил.

Или вот, поручение Пр-294, п.3а-1 предусматривает подготовку правительством совместно с ФС федерального закона, «квотирующего выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах». Но далее почему-то следует ограниченный перечень мест, в которых выборы производятся: «прежде всего в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите». Если это федеральный закон, то, наверное, он должен действовать на ВСЕЙ территории Российской Федерации?

Поручение Пр-294, п.3а-2 фактически легализует блокчейн. При этом его исполнителем являются премьер Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Именно они будут готовить и проводить через Государственную думу РФ соответствующий федеральный закон «определяющий порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме». Интересно понять, как правительство может указывать что-то без согласования независимому нотариату, который будет потом этот закон исполнять. Тут необходимы тесные консультации и вряд ли хватит времени их провести до весенней сессии Госдумы одновременно с разработкой текста законопроекта.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин

Поручение Пр-294, п.6а отдает на откуп региональным властям реализацию «внедрения механизмов мотивации персонала медицинских организаций» и новых требований к персоналу в рамках «Бережливой поликлиники», которая так нравится президенту. Рассказывать о том, что такое в России «испорченный телефон» не нужно. Правительство просто обязано при выполнении этого поручения организовать действенную схему контроля за внедряемыми стандартами. А это пока неучтенные людские и денежные ресурсы Минздрава.

Есть и другие «нестыковочки». Так, в поручении Пр-294, п.5а, обращенном к правительству и ЦБ говорится: «принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8 процентов годовых и менее». Любому читателю, знакомому с азами экономики ясно, что этими мерами может быть: а) дополнительное финансирование, например, из ФНБ; б) снижение процентной ставки ЦБ. Так как нынешняя «либеральная» экономика не предусматривает пункта б) по определению, остается только пункт а).

Интересно, что в следующей части поручения (Пр-294, п.5б) говорится о необходимости «обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства». А что, разве указанная выше ипотека — не кредитный инструмент, что же нового надо придумать? Может быть, стоит отладить то, что уже есть и прошло мировую практику.

Поручение Пр-294, п.6в требует «завершить до конца 2021 года организацию информационного взаимодействия между медицинскими организациями, аптечными организациями, федеральными учреждениями медико социальной экспертизы, медицинскими работниками и пациентами в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». Причем исполнено оно должно быть 1 декабря 2019 года. Наблюдается противоречие по времени реализации. Но в этом поручении очень важен и список ответственных, в нем указаны только лично Дмитрий Медведев и руководители субъектов Федерации. Но ведь понятно, что внедрение такого программно-аппаратного комплекса ведет за собой получение и хранение и необходимость защиты огромного массива BigData, который в совокупности носит гриф не менее «совершенно секретно». Где в ответственных за исполнение силовики, обеспечивающие оперативное и аппаратное сохранение гостайны — непонятно.

А вот поручение Пр-294, п.7 по Роскосмосу, которое дано его руководителю Дмитрию Рогозину вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, может быть истолковано исполнителями совершенно не так, как имел в виду в своем послании президент России. Он-то говорил о сохранении ГКНПЦ им. Хруничева, который управляющие Рогозина довели до научного и финансового краха. Похоже, что Дмитрий Олегович и Сергей Семенович решили освоить 25 млрд рублей на строительстве «здания-ракеты» Национального космического центр общей площадью 250 000 м2. Сергей Собянин уже выделил территорию в Филях площадью 10 га для строительства этого небоскреба, причем отрезав ее от того же центра им. Хруничева, и не за «просто так». По договоренности с Роскосмосом Москва теперь может претендовать на «лишние» земли других предприятий отрасли.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

Однако самое большое удивление вызывает поручение Пр-294, п.8, данное Агентству стратегических инициатив (АСИ). По должности в Агентстве им совместно с правительством будет лично заниматься одиозный банкир Артем Аветисян из банка «Восточный». В поручении говорится о необходимости для АСИ совместно с общественными объединениями предпринимателей «обеспечить создание и внедрение в пилотном режиме цифровой платформы для приёма обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов». Здесь ключевые слова — «пилотном режиме».

Они, как говорят, появились после доклада Путину предыстории «наезда» Аветисяна на инвестиционный фонд Barring Vostok арестованного Майкла Калви. И хотя Путин сказал, что «2,5 млрд рублей требуют расследования», его заинтересовал и иск фонда против Аветисяна, который ранее был подан в Лондонский арбитраж. Его сумма гораздо больше — 17 млрд рублей. По утверждению адвокатов Barring Vostok, эти средства Аветисян вывел из банка «Восточный» через фиктивные кредиты «на грибную ферму, консервные заводы и производителя автобусов». Так что логично, что проект защиты честных бизнесменов, созданный под руководством их же «обвинителя» до окончания разбирательства носит именно «пилотный характер». Но порядок рассмотрения полученных обращений силовики обязательно разработают к 1 октября 2019 года согласно поручению Пр-294, п.9.

Хочется надеяться, что приведенные «нестыковочки», как это принято говорить, «не окажут существенного влияния» на исполнение поручений Владимира Путина по реализации его же послания, озвученного для знаковый день для каждого настоящего чекиста. Дело в том, что именно 20 числа каждого месяца этот вид силовиков по традиции, действующей еще со времен КГБ, получают денежное содержание.