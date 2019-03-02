На селе осталось жить 9 миллионов юношей и девушек.

Валентина Андреева ИА REGNUM

Для нашей страны это катастрофически мало. Если тенденция массовой юношеской «эмиграции» сохранится, территории деревень превратятся в пустыню. Но выбор — уехать в город либо остаться в сельской местности — у молодого селянина никак не отнять. С его интересами придется считаться всем и на всех уровнях.

Деревня всегда была людским резервуаром для города, но масштаб разрыва между городом и селом стал уже труднопреодолимым. Отток квалифицированных кадров из села таков, что препятствует модернизации и инновационному развитию аграрного производства. Село беднеет и стареет.

В позднесоветские времена была попытка остановить этот отток через развертывание общественного движения по возвращению молодежи в деревню или по закреплению молодежи на селе. В ходу были лозунги: «Всем классом на ферму!», «Всем классом на село». Оказалось, что на одном энтузиазме, лозунгами такие задачи не решить. Ведь из сел и деревень уезжали по одним причинам, а чтобы юношество вернулось на малую родину нужно было уже совсем другое. Городское. Сейчас разные опросы дают одну картину: лишь три-четыре процента городского населения готово перебраться в село, а две трети никогда даже не думали об этом.

Поэтому последняя государственная программа, создающаяся В. Путиным в его бытность президентом Российской Федерации — программа развития сельских территорий — и наша последняя надежда переломить тенденцию.

Наконец-то государство определилось по гамбургскому счету. Злоключения с формами, проектами, программами стратегического планирования социального развития села заканчиваются. Возьмем последнюю пятилетку. После появления стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года с начала 2015 года главным механизмом ее реализации была федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» (ФЦП).

Government.ru Правительство РФ

С октября 2017 года в соответствии с постановлением правительства «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные федеральные программы РФ» программа устойчивого развития сельских территорий (ФЦП) интегрирована в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В самой же госпрограмме откорректировали цели и задачи и назвали ее «пилотной».

С февраля 2019 года госпрограмма развития сельского хозяйства пополнилась подпрограммой «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса», внутри которой ФЦП приобрела статус ведомственной (внутриминистерской) целевой программы (ВЦП). Правда, ненадолго. На время подписания текста, так как обозначенный в тесте период реализации этой ведомственной программы перенесен во вчерашний день: с 1 января 2018 года до 31 декабря 2018 года. Названия показателей социального развития села, касающиеся сельского здравоохранения, образования на селе, физкультуры, спорта, культуры сохранились и в обновленной госпрограмме, но без плановых цифр. То есть там, где должны были быть единицы роста или проценты прироста, оказались прочерки. Получилось, что направления: сельское здравоохранение, образование на селе, физкультура, спорт, культура по-прежнему считаются «условиями развития агропромышленного комплекса», но обеспечиваться эти условия теперь должны были другими ведомствами. «Комплекс мер» по социальному развитию села, о котором возвещала госпрограмма, оказался разорванным.

Создание новой госпрограммы теперь изменит эту ситуацию. В. Путин сообщил в парламентском послании о президентской точке зрения. Процитирую: «Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе». Эта цитата исключительно важна, потому что будущая госпрограмма устойчивого развития сельских территорий должна стать условием роста сельскохозяйственной экономики. А следствием осуществления госпрограммы развития сельского хозяйства должно стать повышение качества жизни тех, кто трудится на селе.

При разработке государственной программы надо изменить действующее правило о том, что программа реализуется только в тех населенных пунктах, где есть инвестиционные проекты. Почему это неправильно? Потому что мероприятия госпрограммы не должны превращаться в механизм сопровождения инвестиционных проектов, а не решения накопившихся социальных проблем села.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Почти наверняка новая программа будет разрабатываться в трех вариантах осуществления: инерционном, базовом и целевом или перспективном. Так теперь это модно. Аргументация, конечно, хлипкая. Дескать, не все от нас зависит. Инерционный сценарий реализации программы — если плановые мероприятия почему-то не будут осуществляться по объективным или субъективным причинам. Перспективный вариант — если обстоятельства окажутся сверхблагоприятными. Формулировки целей и задач во всех трех вариантах различаться не будут и, естественно, для расчета и реализации примут базовый вариант. Во всяком случае, так было со многими другими государственными программами и проектами, в которых соломка постелена была еще на старте.

Если случится чудо и проектировщики воспримут рассказ Д. Медведева на Сочинском инвестиционном форуме не как красивость, а как директиву, то мы наконец-то увидим только один вариант плана социального возрождения села, который всех нас объединит в деятельность.

О чем поведал премьер?

Когда проектировали советский аппарат, который должен был спуститься на Луну, возник вопрос, какова её поверхность. Никто не знал. Но предположения были. Инженеры заспорили с Сергеем Павловичем Королёвым по поводу того, где гарантии, что Луна твёрдая, а не жидкая, например. На что Королёв сказал: «Вам нужны гарантии?» И написал на бумаге: «Луна — твёрдая». И подписался: «Королёв».

Надо создать один вариант программы: понимаемый и реализуемый. Минсельхозу надо помочь. До сих пор у Минсельхоза этого не получалось. Самый авторитетный рецензент, не теоретизирующий, а прагматический — Счетная палата Российской Федерации — в своем заключении на проект закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период сообщила: оценить результативность и эффективность государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за период 2013 — 2017 годов не представляется возможным.

Например, в 2017 году из 127 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2017 год установлены по 100 показателям, а фактические значения представлены только по 68 показателям (68%).

Ludvig14 Министерство сельского хозяйства РФ

Специалисты Минсельхоза либо неумело проектировали контрольные события, либо не сумели их обеспечить (процент выполнения контрольных событий оказался на среднем уровне). Динамика достижения показателей за 2017 оценена как низкий уровень, выполнение показателей — как средний уровень. Уровень управления госпрограммой составил 66,7% (средний уровень).

В правительстве понимают, что основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является остаточный принцип финансирования:

— развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности,

— строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

— высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В сельской местности проживает около 37,9 млн человек, что составляет более 26% населения Российской Федерации. При этом в отрасли сельского хозяйства трудится около 4,8 млн человек (6,7% от численности всех занятых в экономике). В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве создается более 4% валовой добавленной стоимости. Свыше трети отраслей экономики страны связаны с аграрной сферой.

По данным Счетной палаты, в настоящее время в государственной и муниципальной собственности находится 92% земель Российской Федерации. При этом огромный объем государственных земель — 556 млн га — не разграничен и остается без собственника. И это спустя 17 лет после принятия закона «О введении в действие Земельного кодекса». На 1 января 2018 г. 63% федеральных земель площадью 618 млн га не вовлечены в хозяйственный оборот.

Со своей стороны, Счетная палата предлагает разработать стратегический документ, определяющий целевые показатели оборота земельных участков. Также следует проработать вопрос о передаче неразграниченных земель в собственность регионов, обеспечить достоверность сведений о земельных участках в федеральной собственности в государственных информационных системах. Кроме того, предлагается разработать единую нормативную базу, регулирующую вовлечение земель в хозяйственный оборот и установление арендной платы для всех уровней власти.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор в поле

Из 83,3 тыс. населенных пунктов только 52,7 тыс. (63,3%) соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью автодорог. Мероприятия по строительству автомобильных дорог, реализуемые в рамках ФЦП, не оказывают существенного влияния на повышение уровня доступности населения сельских территорий к объектам здравоохранения, образования, культуры и другим общественно значимым объектам. Так, за два года в 45 регионах протяженность сельских автодорог с твердым покрытием увеличилась только на 1,7%.

За пять последних лет осуществления государством мер по поддержке малого предпринимательства в сельском хозяйстве объем средств федерального бюджета, направленных на предоставление грантов, составил более 25 млрд рублей. Однако проверки Счетной палаты показали, что меры господдержки не оказали существенного влияния на развитие малых форм хозяйствования на селе.

Будущая госпрограмма призвана решить еще одну проблему, о которой заявила руководитель ЦК профсоюзов работников сельского хозяйства Н. Агапова на недавних парламентских слушаниях в Госдуме. Профсоюзы больше 10 лет добиваются, чтобы Конвенция по безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве, которая была принята Международной организацией труда в 2001 году, была ратифицирована в России. В Минтруда считают, что пока это нецелесообразно. По каким причинам? Ввиду наличия в данной конвенции специальных требований к обеспечению безопасности сельскохозяйственных машин, безопасности химических веществ, к уходу за сельскохозяйственными животными, а также к установлению минимальных стандартов обеспечения жильём работников, которые по характеру своей работы вынуждены временно или постоянно проживать на территории предприятия.

Нужно восстановить комплексный подход к программированию развития территорий, справедливо считает М. Боровой, директор департамента устойчивого развития сельских территорий Минсельхоза России. Отраслевые министерства — и образования, и здравоохранения — проводят свою работу, но доля села в их программах незначительна. Например, в сельской местности во вторую и третью смену обучаются 400 тысяч школьников. Если посмотреть на структуру национального проекта и госпрограммы «Образование», к сожалению, только 100 тысяч новых ученических мест будет введено в действие до 2025 года в рамках данной отрасли. Если дефицит в 300 тысяч новых ученических мест сохранится, наша молодёжь продолжит уезжать из сельских территорий.

Николай Смолянкин Сельскохозяйственная школа

Глядя из города, проблему омоложения российского села и наполнения его кадрами молодых специалистов не решить. Нужно прислушаться к голосу тех, кто всю жизнь отдал селу, кого не без пафоса можно назвать почвенником, как это уже было в нашей истории. Что предлагают эти авторитеты, если конкретно?

Начинать надо с разработки основных социально-экономических показателей качества и уровня жизни сельского населения. Сейчас этого нет.

Нужно ипотечное кредитование под 2−3 процента и не выше, бесплатное выделение земельного участка для строительства жилья для молодых семей и специалистов, ежемесячная компенсация расходов по оплате жилья, коммунальных услуг либо установления для работников АПК льготных тарифов на ресурсы.

Необходимо возрождение учебно-опытных хозяйств при образовательных учреждениях, а в договорах на целевую подготовку специалистов предусмотреть возможность прохождения практики, стажировок, получения стипендий за счет будущего работодателя.

Внести в программу целевой показатель «соотношение уровня заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике страны», взяв за основу величину, определенную в Отраслевом соглашении по агропромышленному комплексу Российской Федерации на 2018−2020 годы (90%).

Заменить целевые показатели устойчивого развития сельских территорий, отражающие количество вводимых объектов социальной инфраструктуры, на показатели, отражающие обеспеченность сельского населения объектами социальной инфраструктуры, в том числе объектами здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Еще поговорим.