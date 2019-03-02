Великая русская литература по праву является нашей национальной гордостью. Масштабы текстов, эпичность сюжетов и харизма персонажей заставляют склонять головы перед талантом авторов. Фамилии Пушкина, Достоевского, Толстого, Бунина признаны всем миром. Однако, если попытаться выйти за рамки школьного учебника литературы, с его поклонением забронзовелым идолам, и попытаться охватить всю литературу, не рассматривая её через призму отдельных произведений, то возникнет проблема подхода к её истории.

Коллектив британских и американских авторов попытался охватить всю историю русской литературы, от её возникновения в Средние века и доводя до начала XXI века. Будучи специалистами по истории русской литературы и культуры, они мгновенно решили проблему подхода. Культурологический контекст с учётом всех тенденций — языка, жанров, иностранных влияний, политики властей, общественных течений, личностей авторов и значимых произведений — как ключевых показателей. Такой подход, оказался, как это ни странно, весьма продуктивным.

У них получилась общая и чёткая картина истории литературы в России, где одинаково важны и славянская азбука, созданная византийскими монахами, и образ Петра I в одах, и личность Пушкина, и советская политика по целенаправленному выращиванию «инженеров человеческих душ».

Для этого авторы отдельно оговаривают контекст эпохи, письменную культуру общества вообще, анализируя кратко и чётко ту «чашку Петри», в которой появлялись произведения литературы, от «Слова о полку Игореве» и до «Василия Тёркина». Только так читатель понимает, как развивалась литература и что означали писатели и их труды для общества, какие тенденции и в какую сторону развивались.

Особенно приятно бережное и внимательное отношение авторов к языку оригинала произведений, будь то церковнославянский, «высокий штиль» или разговорный язык. Язык — это отдельная тема, красной нитью проходящая через книгу. Понятие «язык» у авторов включает в себя и язык произведений, и особенности тогдашнего письменного языка, влиявшего на сам текст. Ибо из этих слов, как из кирпичей, строилась храмина русской литературы. Поэтому язык литературы в контексте эпохи занимает столь большое место в книге.

Создавая эту контекстуальную оболочку, из которой, как ветви от ствола дерева, растут рассказы о языке, стиле, произведениях, письменной культуре авторы добились создания законченной и целостной книги о том, какая была история у нашей великой литературы.