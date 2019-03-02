



Peretz Partensky На границе Грузии и Азербайджана

В ходе официального визита в Баку президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они решили дать указания членам межгосударственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы возобновить работу и окончательно установить границу между странами, которая «должна объединять, а не делить».

President.az Саломе Зурабишвили и Ильхам Алиев

По мнению грузинского эксперта Мамуки Арешидзе, если в данном вопросе будет проявлен консолидированный подход со стороны Тбилиси, демаркация «может закончиться результативно». В интервью «ИнтерпресНьюс» он говорит: «Проблема серьезна с той точки зрения, что этот процесс продолжается с 1996 года и конца ему не видно. Согласована часть границы, часть остается несогласованной. Грузинская и азербайджанская стороны очень деликатно оспаривают друг у друга связанный с Гареджи (монастырский комплекс Давид Гареджи) участок, и не только этот участок… Насколько эффективной будет эта активность, сказать не могу, однако, если к вопросу делимитации будет консолидированный подход со стороны властей Грузии и не будет постоянного кивания головой на претензии нашего стратегического соседа, не исключено, что это все может закончиться результативно».

По словам политолога, у Зурабишвили нет рычагов влияния, она не представляет исполнительную власть Грузии, которая может подписать документ по демаркации и делимитации госграницы. Другое дело, что она «сдвинула с места процесс, который в течение 22 лет был то замороженным, то продвигался медленно. В этом ее задача. Мы не можем пойти на компромисс, так как у нас ничего не осталось в качестве компромисса». Более сдержан в прогнозах эксперт Торнике Шарашенидзе. Президент Грузии не имеет полномочий, поэтому может делать лишь заявления, считает он. Вместе с тем политолог не исключает того, что при желании сторон вопрос о госгранице может быть решен, однако переговоры могут идти трудно. «В чем я вижу выход? До сих пор мы существовали без делимитации, 28 лет, и продолжим так неопределенное время», — заявил Шарашенидзе.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили и Ильхам Алиев

Арешидзе оценил работу комиссии, которая работает над делимитацией и демаркацией грузино-азербайджанской границы, в интервью Sputniк Грузия следующим образом: «У меня такое впечатление, что комиссия идет не совсем по правильному пути, так как у нее нет всего массива тех документов, которые были созданы в разное время. Я говорю о картах. Есть определенные противоречия в картах разного масштаба. Я считаю, что стороны должны собрать весь массив документов и, исходя из этого, сделать встречные шаги». В беседе с корреспондентом Axar.az руководитель экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров отметил, что вопрос демаркации азербайджано-грузинской границы является очень важным фрагментом отношений между Баку и Тбилиси, поскольку:

«У Азербайджана нет территориальных претензий к Грузии. Но вот Тбилиси выдвигает претензии насчет территории комплекса Давид Гареджи и села Эрисимеди, точнее, околоцерковные круги, которые считают, что данный храм относится к грузинскому наследию. Хотя очевидно, что сама постановка вопроса о национальной принадлежности того или иного храма к конкретному народу является крайне примитивной формой».

Политолог подчеркнул, что Баку неоднократно предлагал использовать территорию комплекса для развития туризма, даже разрешались проводить церковные обряды. Но некоторые круги поднимают вопрос об иной принадлежности, хотя храм относится к культурному наследию Кавказской Албании, чьи памятники принадлежат Азербайджану. «Думаю, что знаковое заявление, сделанное в верхах, отражает тот факт, что Грузия серьезно настроена на демаркацию границы. И при нормальном подходе вопрос вполне решаем», — заключил он. С ним согласен и руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

Paata Vardanashvili Комплекс Давид Гареджи

«Такая ситуация, когда граница проходит прямо посередине монастыря, тянется уже давно. Азербайджан предлагал передать Грузии территории, свободные от строительных сооружений, но Тбилиси не был согласен. Со своей стороны, грузины предлагали обменять гянджинские ворота на храмовый комплекс. В данном случае налицо неравноценность обмена. В целом, можно сказать, что вопрос находится на стадии согласования, и пока еще серьезных подвижек не предвидится, даже в ближайшем будущем. Поскольку речь идет не только о важном для Грузии памятнике, но и не менее значимом для Азербайджана. Поэтому вопрос находится в подвешенном состоянии. Все зависит от результатов работы экспертной группы, тех, кто занимается вопросом пересмотра границ. Это уже рабочий процесс, не терпящий ажиотажа вокруг себя. Создавать какой-то информационный шум, предавать широкой огласке тонкости рабочего момента — не совсем верный подход к такому вопросу, это не принесет пользы, а только вызовет дополнительные трудности», — считает он.

Отметим, что у Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой все еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году. В течение 15 лет ее деятельности было осуществлено почти 70 процентов работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе проведения делимитации возникли препятствия. Официальный Тбилиси считает спорными территории комплекса Давид Гареджи и села Эрисимеди. Этот вопрос стал довольно болезненным и для грузинского общества ввиду большой культурно-исторической и духовной ценности монастыря. Но вот после визита нового грузинского президента в Баку и ее переговоров с Алиевым, похоже, что этот вопрос вновь на повестке дня. Во всяком случае, указания члены межгосударственной комиссии по делимитации и демаркации уже получат.