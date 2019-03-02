Историография русско-японской войны всегда изобиловала огромным количеством литературы. Сразу же после окончания войны военные всех стран стали изучать её опыт, создавая целые библиотеки трудов, тщательно разбиравших войну на самых разных уровнях: от действий отдельных батальонов до общего стратегического контекста. Об этом писали в Англии, в США, в Германии. Эти военно-теоретические труды, которые носили одновременно и характер научного исследования, и мемуаров автора о пребывании на войне, легли в основу нового исследования.

Майор Джеймс Сайсемор, на основании этих военно-аналитических трудов иностранных атташе, создаёт ёмкую и одновременно глубокую картину русско-японской войны. Автор поставил целью проанализировать взгляд иностранных военных на войну и соотнести его с реалиями, показав полученный опыт. Основной акцент сделан на осаде Порт-Артура как на сражении с максимальным привлечением разных боевых средств и Мукден как первое широкомасштабное сражение новейшей войны. Все боевые действия воссозданы по работам военных агентов из европейских стран, бывших при штабах воюющих армий. Использовались и известные книги британского атташе Яна Гальмитона и германского — Макса Гоффмана о японской стороне, и совершенно неизвестные у нас работы германского военного атташе, барона фон Теттау, бывшего при русской армии и оставившего как и воспоминания об этом, так и научные работы, подробно анализировавшие опыт войны.

Сама работа выстроена по хронологическому принципу, расписывающему действия воюющих армий. Автор старается учитывать всё — опыт офицеров, местность, тактику. Однако, он следует за работами военных агентов, просто компилируя их труд и делая свои, оригинальные выводы на этой почве. Однако, представив краткий бэкграунд войны, он не сделал того же в отношении русской и японской армий. То есть, разбирая войну, он не сказал о состоянии воюющих сторон — грубая ошибка!

Работы самих атташе не подвергаются абсолютно никакой критике или анализу. То есть работа просто воссоздаёт тактику и стратегию войны на основании иностранных источников, что выглядит странно. Логичнее сделать это на основе русских и японских работ о войне, но автор, попытавшись оценить иностранный взгляд на войну, создал развёрнутую картину обороны Порт-Артура и битвы при Мукдене, но своих целей так и не достиг.

В этом, есть один критический момент, проявляющийся в заключении. Гоффман и Теттау, и Гальмитон вместе с офицерами генеральных штабов Германии, Британии и США, проделав огромную работу… не извлекли из этого никаких уроков, которые могли бы быть применены для реорганизации армии или создания нового тактического обучения войск. По сути, европейцы ничего не забыли и ничему не научились на этой войне — ставит свой горький вердикт автор. При этом наблюдения за Порт-Артуром и Мукденом показали, что будущая война будет происходить примерно точно также, но в гораздо больших масштабах.

Книга получилась добротная, написанная со знанием дела, но она совершенно не соответствует заявленным целям, что делает её менее ценной.