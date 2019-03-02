



Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Фанар не намерен с кем-либо обсуждать украинский вопрос. Такой вывод можно сделать из письма патриарха Константинопольского Варфоломея, которое он направил в адрес предстоятеля Антиохийской православной церкви патриарха Иоанна Х. Послание главы Константинопольского патриархата опубликовано на портале Русской православной церкви.

«Мы получили и читали внимательно письмо вашего возлюбленного блаженства, № 100 от 31 декабря прошлого года, в котором вы просите собрать Собор предстоятелей православных Церквей для того, чтобы уладить проблему в Украинской церкви, — сообщает Варфоломей. — В ответ мы вас информируем, что после того, когда четыре православных Церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя Церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом».

Однако с предложением собрать всех глав православных Церквей для обсуждения ситуации с расколом украинского православия выступал не только Антиохийский патриархат, который, действительно, отказался приехать летом 2016 на остров Крит, где под председательством константинопольского патриарха проходило Всеправославное совещание, но и, например, Румынский патриархат, митрополит Варшавы и всей Польши Савва, иерархи Сербской, Албанской и Болгарской церквей, с определенными оговорками Кипрская православная церковь. За исключением болгар все остальные, перечисленные выше, были на Крите, так что им нельзя поставить в вину «отказ от присутствия». А значит проблема не в каких-то личных «обидах» Фанара на то, что не удалось собрать все Церкви, соответственно, статус церковного саммита был понижен с Собора до Совещания.

Zografos 07 Митрополит Савва

Даже если бы отсутствовавшие тогда четыре патриарха сейчас встали бы на колени перед Варфоломеем и повинились, Константинопольский патриархат не стал бы созывать конференцию по Украине. Во-первых, у Фанара, судя по всему, нет уверенности в том, что он сможет получить серьезную поддержку своим единоличным действиям со стороны православных Церквей. Публичная демонстрация несогласия части предстоятелей с его политикой зафиксировала бы факт раскола мирового православия и выставила Константинополь главным раскольником. Во-вторых, вовлечение в процесс всех православных Церквей очень сильно связало бы Фанару руки даже в общении с собственными союзниками, потому что ему пришлось бы пойти на многосторонний формат урегулирования, что предполагает выстраивание сложных и хрупких конструкций по самым различным направлениям.

Наконец, в-третьих, Константинополю пришлось бы самому отказаться от того, на что он шел изначально — монополизацию украинского православного пространства, что, конечно, с одной стороны, возлагает на него полную ответственность за его состояние и будущее, но, с другой стороны, предоставляет оперативный простор и возможности для тактического и стратегического маневрирования без оглядки на других. Это важно в ситуации острой политической турбулентности на Украине, где в конце марта избирают президента, а на осень запланированы парламентские выборы. Хотя представители Православной церкви Украины утверждают, что «независимо от того, кто после выборов придет к власти, Украинская церковь есть, была и будет», это еще как посмотреть.

Как заявил на днях в интервью ВВС глава ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко), «вопрос Церкви неразрывно связан с украинским государством». При этом, по его словам, «когда к власти пришел Янукович, он пытался вообще снять с регистрации Киевский патриархат (Украинскую православную церковь Киевского патриархата — С.С.). Но после революции достоинства поддержка Киевского патриархата возросла вдвое». То есть политические пертурбации напрямую влияют на судьбы той или иной Церкви на Украине. В такой ситуации неопределенности для Фанара нет смысла вовлекать еще кого-то, с кем придется делиться. Скажем, тот же Румынский патриархат сейчас намекает ПЦУ, что готов к диалогу при условии особого попечения православных румынского происхождения. Вынеси Бухарест эту проблему на совещания всех Церквей, тут же свои требующие урегулирования вопросы найдутся у других.

President.gov.ua Епифаний (Думенко)

Наконец, Константинополю нужна свобода действий в условиях проявляющихся амбиций самого его детища, Православной церкви Украины. На днях во Львове состоялся круглый стол «Актуальные вопросы православия на Украине». В нем среди прочих приняли участие от ПЦУ митрополит Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк), а от Константинопольского патриархата — его официальный представитель на Украине, настоятель киевской Андреевской церкви архимандрит Михаил (Анищенко). В своем выступлении митрополит Димитрий заявил: «Наша цель — патриархат. И не думайте, что тот статус, который наша Церковь получила сейчас — это конечный и окончательный статус». До сих пор Фанар отказывал ПЦУ в патриархате и патриархе. Но если Украина подвергнется фрагментации, может случиться так, что Константинополю будет проще поделить с ПЦУ православных, причем, Фанар останется в Киеве, а новоявленная патриархия уедет во Львов.