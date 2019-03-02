



Виктор Моттез. Воскресение из мёртвых

Сегодня, 2 марта, Вселенская родительская суббота. В этот день совершается поминовение усопших. Такая традиция существует почти во всех религиях. В христианстве основой человеческой памяти о своих умерших близких служит упование на то, что по прошествии времен людей ждет воскресение. Вот что об этом говорится в послании апостола Павла Фессалоникийцам:

«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».

Воскресение из мертвых людей — главная людская надежда, полагающая смысл всей христианской жизни. Она является камнем преткновения, соблазна не только для скептиков, атеистов, но и для многих прочих других религиозных воззрений. В времена Христа и апостолов в рамках даже одной религии Израиля по этому вопросу не было согласия, партии фарисеев и саддукеев вели довольно яростные богословские споры о том, ждет ли людей воскресение или нет (Деян. 23: 6−10). Со скептиками апостол Павел столкнулся в Афинах в ареопаге, так что местная интеллектуальная элита даже слушать его не стала, едва узнав о чем пойдет речь: «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время».

Почему же воскресение из мертвых так долго приживалось даже в религиозном сознании многих поколений людей? Ведь все религии по сути имеют дело «с тем светом». Но между тем с «того света» мало кто ждал возвращения в том (хотя бы условно) «виде», в каком из него вышел. Да и современным людям, не обязательно верующим, но хотя бы полагающим, что «там что-то есть», проще представить «переселение душ», чем именно воскресение из мертвых. В чем богословская особенность учения о воскресении мертвых, кроме дежурных рассуждений о том, что тело тоже кое-что значит, потому что кое-что значит (обычно так говорят, кругообразно, с добавлением в рассудительную цепочку парочки ничего не значащих выражений)?

Ханс Мульчер. Воскресение. 1437

Главным в воскресении, конечно, является не «прежний вид», а узнавание людьми своих друзей, близких, да и не близких тоже. Что «никто не забыт» и «ничто не забыто». Не книжные рассуждения о том, что «душа бессмертна», а тело «Бог создал». Современная биология, в частности нейробиология, довольно уверенно может утверждать, что понятие «личность», коим оперируют не только верующие, но и гуманитарии, понятие в общем-то эфемерное. Иными словами, это динамическая система, в каждый момент времени имитирующая целостность и симулирующая центр принятия решений, в то время как «внутри человека» такого «центра» попросту нет.

Между тем сознание человеческое этот центр постоянно ощущает, то есть мы имеем дело со вполне объяснимым феноменом, когда элементы, складывающие систему, не обладают свойствами самой системы, что верно и наоборот. «Системой» здесь является человеческая личность, которая возникает и живет полноценно лишь в психической деятельности. В той деятельности, где творится добро или зло. Об этом говорится и в сегодняшнем евангельском чтении (Ин. 5: 24 — 30):

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца».

Как мы уже говорили прежде, вера подразумевает интуитивное согласие и принятие основой мироздания — добро. Это почти синоним слова «Бог», ибо даже Дионисий Ареопагит полагал, что из всех «имен Божиих» слова «Добро», «Благость» следует считать наиболее выражающими Создателя. Поэтому «слушающий слово Мое» есть тот, кто это согласие с основой мироздания в своей жизни реализует. Человеческая «личность» — величина, устойчивая лишь в одном отношении, когда высшая психическая деятельность человека опознается его же сознанием как соответственную своему Творцу. В противном случае сознание, та самая «божья искра» в человеке, не узнает этого соответствия.

Александр Иванов. Явление Христа Марии Магдалине после воскресения. 1835

Другой вопрос, что человек все же существо социальное, в жизни человеческой мало кто способен творить одно лишь добро. Но человеческая память, общее человеческое сознание при воспоминании своих близких помнит о них только доброе. И эта общая память держать в уме только доброе, не помня злого, тоже есть соответствие Создателю, это полагает надежду воскресению, прощению злого, если память людская это зло не держит. Поэтому учение о воскресении отличает от прочих учений «иного бытия» то, что в нем человеческая жизнь ответственна не только за себя, но в первую очередь за других в каждый момент времени.

Это учение не о «спасении конкретной души» или ее «участи», а учение о человечестве, о мироздании. О его свойствах и — при правильно понятых свойствах — его конечной цели.