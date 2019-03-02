После зарубежного тура наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана по странам Азии, включая Пакистан, Индию и Китай, в мире заговорили о развороте Эр-Рияда на Восток. Однако реальность заключается в том, что не только Саудовская Аравия, но и большинство членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) начали разворачиваться на Восток по крайней мере десять лет назад, пишет Афшин Молави в статье для издания Syndication Bureau.

US Embassy Riyadh Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

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Поэтому не стоит рассматривать тур наследного принца по странам Азии в качестве признака, указывающего на разворот Саудовской Аравии на Восток. Скорее всего, поездка наследного принца является признаком того, что разворот на Восток вступил в новую фазу. Эту фазу можно условно назвать «разворот ССАГПЗ на Восток 2.0». В течение предыдущего десятилетия имела место первая фаза «разворота на Восток». Нефть из Персидского залива способствовала экономическому росту стран Азии и региональному процветанию ССАГПЗ. В течение 1970-х годов между Южной Кореей, Японией и странами ССАГПЗ установились крепкие стратегические отношения. Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии превратились в основных покупателей и торговых партнёров стран Персидского залива гораздо позднее, в 1990-х годах.

В 2005 году, когда Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд занял саудовский престол, свои первые два зарубежных визита он совершил в Китай и Индию. В этом нет ничего удивительного, поскольку экономическое будущее ближневосточных производителей нефти в значительной степени зависело от растущей потребности стран Юго-Восточной Азии в энергии.

US Embassy Riyadh Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Вторая фаза разворота на Восток предусматривает выход за рамки продаж сырой нефти. Наследный принц Саудовской Аравии подписал многомиллиардные соглашения в трёх странах во время своего зарубежного тура. Теперь китайский язык будут преподавать в рамках учебной программы во всех школах Саудовской Аравии. Это ещё один из признаков начала второй фазы разворота. Помимо Саудовской Аравии, летом 2018 года в ОАЭ заявили, что в учебную программу 100 общеобразовательных школ войдёт китайский язык. В 2013 году в Бахрейне появился Институт Конфуция, другие страны ССАГПЗ, вероятно, последуют его примеру. Учитывая глобальное преобладание английского языка и его ключевую роль в ССАГПЗ, не следует ожидать, что в ближайшее время китайский язык вытеснит английский. Также не следует ожидать, что в ближайшее время Китай сможет затмить США в качестве гаранта региональной безопасности, поскольку всё это свидетельствовало бы о начале третьей фазы разворота ССАГПЗ на Восток.

Однако учитывая то, что ССАГПЗ выстраивает отношения со странами Азии уже в течение десятилетий, а молодое поколение граждан Саудовской Аравии и ОАЭ знают китайский язык на достаточно высоком уровне и планируют своё поступление в китайские университеты, можно говорить о долгосрочной и масштабной геокультурной диверсификации.

Во время своей зарубежной поездки наследный принц Саудовской Аравии заключил соглашения, предполагающие реализацию крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических проектов. Готовность Саудовской Аравии направить несколько миллиардов долларов на строительство нефтеперерабатывающих заводов свидетельствует о том, что эти планы носят долгосрочный характер. Строительство одного нефтеперерабатывающего комплекса может занять от пяти до семи лет, такие проекты являются очень капиталоёмкими.

В ходе зарубежной поездки наследного принца Саудовской Аравии часто звучали заявления о важности перехода от модели «продавец-покупатель» к стратегическим отношениям. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и наследный принц сделали чёткое заявление о переходе к стратегическим отношениям, объявив о создании Совета по стратегическому партнёрству, который раз в два года будет проводить саммит. «Пришло время превратить наши энергетические отношения в стратегическое партнёрство», — заявил Моди.

Моди Нарендра reg

Частые посетители коммерческих центров и столиц ССАГПЗ отметили рост количества китайских туристов и бизнесменов в регионе. В 2015 году Китай обошёл Индию, став крупнейшим партнёром Дубая. Китай также является крупнейшим торговым партнёром Саудовской Аравии, которая в 2019 году, вероятно, опередит Россию, заняв место главного поставщика сырой нефти в Китай.

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Для Индии и Пакистана Дубай стал своеобразным вариантом китайского Гонконга, который связывает их со всем миром. Почти каждый третий международный рейс из Индии приземляется в аэропорту ОАЭ, который превратился в «воздушный мост», соединяющий Индию с остальным миром. То же самое можно сказать и о Пакистане.

Начиная с визитов короля Саудовской Аравии в 2006 году, мы стали свидетелями серии громких поездок в страны Азии региональных глав государств и высокопоставленных чиновников. Учитывая этот контекст, стратегические инвестиции наследного принца Саудовской Аравии, растущее число обменов между людьми и скромное сотрудничество в области безопасности следует рассматривать в качестве признаков, указывающих на вторую фазу разворота ССАГПЗ на Восток.