Итак, 5−6 марта т.г. в Москве состоится Второе заседание «Лазаревского клуба». Тема заседания: «Экономика, инвестиции, интеграция. Перспективы развития экономических связей России и Армении». Убежден, что актуальность и востребованность темы заседания не вызывает сомнений, тем более в условиях ужесточающейся санкционной войны против России со стороны США и коллективного Запада. Это обстоятельство накладывает большую ответственность на участников предстоящей дискуссии, по итогам которой, думается, будет принят документ, отражающий принципиальную оценку участников Второго заседания «Лазаревского клуба» действиям Запада в отношении России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Не вызывает сомнений, что главная цель наложенных на Россию санкций — это подрыв экономической безопасности России, а стало быть и ее союзников, в частности, Армении, а также партнеров по Евразийскому экономическому союзу (далее ЕАЭС). Логика действий США вполне понятна, так как именно экономика является той основой, на которой базируется вся совокупность социальных, правовых, морально-нравственных отношений и связей. В этих условиях на первый план выдвигаются задачи обеспечения инвестиционной безопасности, то есть способности органов государственной власти, будь то России или Армении, в рамках существующего правового поля оказывать непосредственное влияние на процессы инвестирования, происходящие в наших странах. Ведь именно от грамотной инвестиционной политики во многом зависят конкурентоспособность и устойчивый рост национальной экономической системы. Заметим, что эти вопросы приобретают особую значимость в свете обновленного проекта «Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA), который еще 13 февраля т.г. был внесен в Сенат США. Примечательно, что авторами этого документа выступили Линдси Грэм и Кори Гарднер от Республиканской партии США, а также Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии США. То есть, судя по инициативе принятия антироссийских санкций, проглядывается некий межпартийный консенсус в политической элите США, что не может не беспокоить.

Заметим также, что 13 декабря 2018 г. глава Европейского Совета Дональд Туск в своем аккаунте в Twitter сообщил: «Решение. ЕС единогласно продлил экономические санкции против РФ с учетом нулевого прогресса в реализации минских соглашений (речь о документе, согласованном на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины, России и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик — А.Г.)». То есть экономические санкции ЕС против России сохранятся до 31 июля 2019 года (срок действовавших санкций истекал в конце января 2019 г.). При этом в ЕС дело дошло до абсурда, вызывающего сожаление в связи с тем, что принятие документа, так или иначе затрагивающего судьбы сотен тысяч россиян (речь о новых санкциях ЕС против России) будет производиться на конкурсной основе среди граждан 28 государств-членов ЕС. Эта идея, зародившаяся у председателя Европейского Совета Дональда Туска, получила одобрение многих европейских чиновников. Так что же такое оригинальное пустил в оборот Д. Туск? «Мы ввели ряд санкций против России и её высшего руководства. Были санкции персональные, санкции против компаний и отраслей экономики, финансовые санкции. Все это пока не действует так, как нам бы хотелось. Видимо, всех этих мер недостаточно. У нас в Брюсселе возникла острая дискуссия относительно применения новых видов санкций против Москвы. Был вариант запрета посещения Европы для россиян, но ряд стран заявили, что не желают нести финансовые убытки. В итоге я предложил демократическую процедуру в условиях творческого кризиса (у господина Туска проводимая против России санкционная война почему-то ассоциируется с творческой работой европолитиков — А.Г.) европейских политиков — сделать конкурс, где граждане государств ЕС предложат нам свои варианты антироссийских санкций и мы из них выберем лучший», — такие вот перлы выдал Дональд Туск.

European People's Party Дональд Туск

В этих условиях не приходится сомневаться, что объявленная Западом нашему стратегическому союзнику, России, санкционная война является серьезным вызовом экономической безопасности не только России, но и Республики Армения. Ведь не секрет, что экономическая безопасность является краеугольным камнем стабильного развития любой страны, также как инвестиционная безопасность является важнейшей слагаемой её (безопасности) обеспечения. Развивая эту тему, можно, в частности, отметить, что обязательное условие инвестиционной безопасности в обеспечении защищенности отечественных производителей от негативных проявлений деятельности иностранного капитала, инвестируемого в отечественную экономику. Речь об инвестициях, наносящих ущерб интересам отечественных организаций, регионов и государству. Уважаемый читатель, можно детализировать возможные отрицательные последствия на экономику России, Армении и их союзников по ЕАЭС, собственно на что нацелена и санкционная война, однако, это тема другого анализа. Заметим, что на эти, вполне естественно возникающие опасения, буквально на днях дал разъяснения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что принятие США законопроекта о новых санкциях против России станет ударом по двусторонним отношениям, но не по российской банковской системе, которая приспособилась и к существующим санкциям, и к возможному их усилению. «Наше правительство заведомо примет все меры для хеджирования рисков от непредсказуемых, недружественных действий со стороны Соединенных Штатов. Все превентивные меры уже реализованы, в этой связи каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы возникать не должно», — заявил Дмитрий Песков.

Думаю, уважаемый читатель согласится, что в сложившихся условиях чрезвычайно важно, чтобы санкционной войне, объявленной коллективным Западом России, и, не приходится сомневаться, государствам-членам ЕАЭС были бы противопоставлены совместно выработанные адекватные коллективные действия. Действия, нацеленные на максимально эффективное использование странами-членами ЕАЭС всех своих ресурсов для сохранения, во-первых, контроля над ними и предотвращения потенциальных угроз стабильному функционированию наших государств, как в настоящем, так и в будущем. В этой связи исключительно важно осознание того факта, повторюсь, что санкционная война Запада против России — это война против каждого из государств-членов Евразийского экономического союза. И наша победа в этой войне неизбежна, если мы будем действовать единым фронтом.

Не приходится сомневаться в том, что западные стратеги, авторы санкционной войны не могли не просчитать все возможные варианты по противодействию реализации их планов. И поэтому вовсе неслучайно взяли на свое вооружение старую, как мир, пресловутую формулу «Разделяй и властвуй» (divide et impera — лат.), авторство которой некоторые источники приписывают македонскому царю Филиппу, отцу Александра Македонского.

Я отнюдь не являюсь приверженцем теории заговора, известной также под названием «конспирологическая теория». Но когда сопоставляешь отдельные события последних месяцев, то волей-неволей приходишь к заключению, что действия отдельных политологов, может и в силу их недопонимания, нацелены на манипулирование сознанием наших граждан, причем как в России, так и в Армении. Уже приходилось писать о том, что в начале ноября в Ереване прошел семинар CampCamp 2018, организованный на средства Конгресса США, в ходе которого молодых людей из России и других стран СНГ готовили к проведению революций в своих странах. В российском обществе еще не стих резонанс в связи с этой антироссийской санкцией, как дилетантские действия спикера Национального собрания РА Арарата Мирзояна дали повод для серьезных раздумий. Речь о выступлении 27 февраля т.г. спикера парламента Армении в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Не скрою, что выступление спикера НС РА, не вдаваясь в степень искренности и убежденности мыслей, озвученных им, в целом могло вызвать удовлетворение, в особенности слова о том, что «отношения с Россией являются особенными для Армении, Армения считала и считает Россию своим стратегическим партнером, дальнейшее укрепление наших отношений и преодоление возможных барьеров на этом пути является одним из приоритетов нашей внешней политики». И на этом фоне, на мой взгляд, непрофессиональный, абсолютно не к месту и не по адресу был пассаж спикера НС РА, а именно:

«Дорогие друзья, вынужден с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение Нагорно-Карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку (речь о шествии 26 февраля т.г. в Баку, посвященном 27 годовщине трагических событий в Ходжалу — А.Г.) и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе. Более того, вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии членов российско-армянской межпарламентской комиссии (имеется ввиду Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации — А.Г.)». Спикеру НС РА очень деликатно ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля т.г. на брифинге: «Мне кажется, было бы справедливо относительно того, как они самоорганизовались («самоорганизовались», то есть это не было на основе решения палат Федерального собрания РФ — А. Г,) задать вопрос именно им, направить этот вопрос непосредственно тем, кто принимал участие в этом мероприятии (иными словами, спикеру НС РА нечего было этот вопрос поднимать на пленарном заседании Совета Федерации — А.Г.). Мы уже говорили относительно того, что МИД не являлся соучредителем и соучастником данного мероприятия». Ведь власти РА не могли не знать, что руководство Азербайджана 26 февраля т.г., как и в минувшие 26 лет, обязательно будет использовать день Ходжалинской трагедии с целью сокрытия преступления, совершенного в 1992 году тогдашним Народным фронтом Азербайджана с целью захвата власти в Азербайджане, и непременно разыграет антиармянское шоу. Так почему тот же спикер НС РА и Ко заранее не подумали об этом и, к примеру, не нашли способ информирования членов Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания РФ выдержками из интервью бывшего президента Азербайджана Аяза Муталибова чешской журналистке Дане Мазаловой («Независимая газета» 2 апреля 1992 года), данном по свежим следам Ходжалинской трагедии. Приведем выдержку из этого интервью:

«Вопрос — Что вы думаете о событиях в Ходжалу, после которых вы ушли в отставку? Трупы ходжалинцев были найдены недалеко от Агдама. Кто-то сначала стрелял в ноги, чтобы они не могли уйти дальше. Потом добивал топором. 29 февраля мои коллеги снимали их. Во время новых съемок 2 марта эти же трупы были скальпированы. Какая-то странная игра…

— Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это все было организовано для того, чтобы был повод для моей отставки. Какая-то сила действовала для дискредитации президента. Я не думаю, чтобы армяне, очень четко и со знанием дела относящиеся к подобным ситуациям, могли позволить азербайджанцам получить изобличающие их в фашистских действиях документы. Можно предположить, что кто-то был заинтересован в том, чтобы потом показать эти кадры на сессии Верховного совета и все сфокусировать на моей персоне.

Если я заявляю, что это вина азербайджанской оппозиции, могут сказать, что я на них наговариваю. Но общий фон рассуждений таков, что коридор, по которому люди могли уйти, армянами был оставлен. Зачем же им тогда стрелять? Тем более на территории, близкой к Агдаму, где к тому времени было достаточно сил, чтобы выйти и помочь людям. Или просто договориться, что мирные жители уходят. Такая практика была все время».

Вместо того, чтобы заблаговременно распространять эту информацию, делать упор на этих фактах, спикер парламента Армении решил заняться публичным регламентированием прав и обязанностей депутатов, нет, уважаемый читатель, не НС РА, а Государственной думы Федерального собрания РФ. Что это? Очередное проявление на практике эффекта Даннинга — Крюгера, или дешевый пропагандистский трюк, рассчитанный на полное одобрение этих перлов со стороны своих русофобски настроенных сподвижников в Армении, уже не приходится говорить о соросовских прихлебателях. Видимо расчет был прост: сей перл одновременно был призван нейтрализовать трезвые оценки о безальтернативности российско-армянского стратегического партнерства, которые минутой ранее прозвучали в его же, Арарата Мирзояна выступлении.

Столь подробное изложение событий последнего времени и осмысление их содержания все более и более убеждают в том, что именно сейчас Республика Армения в лице премьер-министра и спикера Национального собрания РА должны публично выразить официальную позицию Республики Армения к санкционной войне, объявленной США и коллективным Западом России, стратегическому союзнику Армении. Иначе все высокопарные хвалебные слова в адрес России — будут восприниматься не иначе, как пропагандистская пустышка. Думается, что на предстоящем Втором заседании «Лазаревского клуба» его члены также должны публично выразить свое отношение к организаторам санкционной войны против России и это будет вполне созвучно повестке заседания. Ведь вопросы обеспечения экономической и инвестиционной безопасности, которые, несомненно, являются обязательным условием дальнейшего развития экономических связей России и Армении, делают исключительно актуальной задачу объединения усилий наших стран по противодействию вызовам национальной безопасности. Бесспорно, что выработка и принятие единой позиции будет иметь синергетический эффект. Не приходится сомневаться, что публичное осуждение санкционной войны будет адекватным ответом на консолидированные действия США, Великобритании и ЕС против России.

Caroluscoppola Арарат Мирзоян

Вместо послесловия. Уже приходилось писать о необходимости системного противодействия гибридной войне, вот уже не первый год развязанной против России и ее союзников. Мы являемся свидетелями усилий Запада подорвать экономику России посредством введения санкций, наложения эмбарго, лавирования на мировых ценах стратегического сырья и валюты. Мы являемся также свидетелями усилий Запада через своих сателлитов во власти снизить дух населения и вооруженных сил Республики Армения. Достаточно сказать, что предъявлены обвинения всем трем генерал-полковникам Вооруженных сил Республики Армения (бывшие министры обороны РА Микаел Арутюнян, Сейран Оганян и начальник Главного штаба Вооружённых сил Армении Юрий Хачатуров). Уже не приходится говорить о политической вендетте против первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента Республики Армения Роберте Кочаряне. Политическом лидере, которого многие и многие в Армении и Арцахе вместе с его испытанным и надежным сподвижником Сержем Саргсяном, а также Самвелом Бабаяном, Виталием Баласаняном и другими народными героями Арцаха воспринимают как символов победы в Арцахской освободительной войне 1992−1994 гг. В последние годы в Армении была налицо последовательно проводимая работа по дискредитации прежнего руководства страны, подрыву доверия к действующей до государственного переворота апреля-мая 2018 года власти. Уже сейчас, по прошествии десяти месяцев, даже предвзято относящиеся к бывшим властям, многие сознательные граждане РА вынуждены признать, что за годы президентства Сержа Азатовича Саргсяна Армения добилась впечатляющих успехов на международной арене (будучи членом ЕАЭС и ОДКБ, подписала «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве» с Евросоюзом). Наметились положительные тенденции по снижению уровня бедности в стране. Так, по данным Национального статистического комитета РА, («Бедность и социальная панорама Армении»), уровень бедности в Армении в 2017 году в сравнении с 2016 г. снизился на 3,7 процентных пункта, до 25,7%. Были созданы все предпосылки для перехода экономики РА на инклюзивные реллсы развития. Мы вправе утверждать, что государственному перевороту апреля-мая 2018 г. в Армении во многом способствовало широкое применение технологий по манипуляции общественным мнением. Можно и дальше продолжить примеры, конкретно свидетельствующие о разных формах гибридной войны, нацеленных на разрыхление и подрыв российской и армянской государственности.

В случае с Арменией уже очевидно, что в нужное время Запад будет разыгрывать азербайджанскую карту, связанную с несбыточными претензиями Азербайджана. Причем это будет делаться с одной единственной целью — создать очаг напряженности, чреватый развязыванием широкомасштабной войны в Южном подбрюшье России. И развязывание войны азербайджанским руководством будет преподноситься как вынужденная мера, отнюдь не враждебная по отношению к России — стратегическому союзнику Армении. Думается, что в настоящее крайне напряженное время противостояния России с коллективным Западом ни в коем случае не следует допустить начала азербайджано-нагорно-карабахской войны. Да, несмотря на то, что Азербайджан полностью созрел для нового сокрушительного поражения, допустить развязывание Азербайджаном войны будет чревато перерастанием этого в широкомасштабную войну в регионе Южного Кавказа.

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а в чем выход из создавшегося взрывоопасного положения, а самое главное — есть ли он? Да, выход есть. Если апшеронский султан на самом деле хочет мирное разрешение Нагорно-Карабахского конфликта, он должен вместе с Арцахской Республикой (в качестве субъекта международного права) вступить в Евразийский экономический союз и Организацию договора о коллективной безопасности. Это и есть единственный путь мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Что же касается дальнейших действий по определению международно-правового статуса Арцахской Республики, то и здесь не следует изобретать велосипед. Дорожная карта прописана в не единожды принятых заявлениях президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В завершение статьи не считаю лишним вновь и вновь повторить: санкционная война Запада против России — это война против каждого из государств-членов Евразийского экономического союза и наша победа в этой войне неизбежна, если мы будем действовать единым фронтом.