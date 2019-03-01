Не успел я придумать это название для формата предвыборной борьбы между действующим президентом (Петром Порошенко) и, до недавнего времени, основным кандидатом на этот пост (Юлией Тимошенко), как на этом фронте загремели орудия очень крупного калибра.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

25 февраля издание-телепрограмма «Наши деньги с Денисом Бигусом» («Наші гроші з Денисом Бігусом»), BIHUS.info, выпустила в свет 45-минутный фильм «Армия! Друзья! Бабки!» (часть первая «Мальчики»). Сюжет — о хищениях в оборонном комплексе Украины, за которыми стоят люди из окружения действующего президента Порошенко. Очень близкие люди… Основной удар фильма направлен против первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Владимировича Гладковского, до 2014 года известного в украинском и российском бизнесе под фамилией Свинарчук.

История бизнес-, а затем и политпартнерства Порошенко и Гладковского/Свинарчука насчитывает уже более двух десятилетий. В 1993 году Петр Порошенко, на пару с отцом, создал концерн «Укрпроминвест», в которой пост вице-президента занял Олег Свинарчук, тогда — директор акционерного общества «Автотранссервис». Во время президентских выборов 2014 года Олег Владимирович возглавлял штаб Порошенко в Черкасской, а также курировал избирательные штабы в Волынской, Херсонской и Хмельницкой областях. После победы Порошенко его основные бизнес-партнеры были «мобилизованы во власть» и Свинарчук (уже как Гладковский) сначала возглавил Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а затем, с февраля 2015 года, стал первым заместителем главы СНБОУ, главным «куратором» оборонной отрасли Украины и «противовесом» секретарю Совета, очень амбициозному Александру Турчинову.

Gov.ua Александр Турчинов

Так что с точки зрения тактики предвыборной войны атака на Гладковского — это непосредственный удар по украинскому президенту. А в фильме Дениса Бигуса показана операция по хищению как минимум двухсот пятидесяти миллионов гривен (около $10 000 000) только на ремонте бронетехники и только «мальчиками», «детьми». Зато один из этих трех «детей» — сын Олега Гладковского, Игорь. Да и сам Гладковский под инициалами «О.В.» постоянно упоминается в перехваченной переписке. И самое сильное ощущение после просмотра — это вопрос: «Если это «дети», то что же творят «папеньки»? И если это только в ремонте бронетехники, то какие же деньги «снимались» при авиаремонте или создании ракетных комплексов?»

Авторы фильма вторую его часть обещают показать в первой декаде марта, но основные выводы можно делать уже сейчас.

В самом фильме ничего нового нет. Даже с точки зрения «техники аферы». «Мальчики» создали фирму-посредник «Оптимумспецдеталь», закупали контрабандные (из России) детали бронетехники и с маржой в 200−400% продавали их «Укроборонпрому». В доле были и «Укроборонпром», и три бронетанковых завода-потребителя, и завод «Кузня на Рыбальском» (в то время — актив Петра Порошенко), и как минимум три подставных фирмы для превращения безналичных в кэш.

«А что нового они придумали, — удивленно спросил меня активный участник «дикого бизнеса» 90-х, ныне живущий в Германии. — Это же наша древняя схема: «посредничество — накрутка цены — обналичка — откат — кэш на карман». Только эти придурки даже не «шифровались» и поэтому попались, как кутята».

Ну, с таким папенькой и «шифроваться» в нынешней Украине особо не надо: статус Гладковского и его близость к президенту — это, казалось бы, «абонемент на неприкосновенность». Но пасли «мальчиков» давно.

Потому что фильм Дениса Бигоса и его команды — это не самостоятельное журналистское расследование, а самый заурядный «слив».

Еще в декабре 2015 года военная прокуратура Киевского гарнизона начала расследование закупок деталей для ремонта бронетехники. В 2017 году историю этих закупок расследует Главная военная прокуратура. Уже тогда следаки вышли и на «Оптимумспецдеталь», и на всех партнеров «мальчиков» по их бизнесу. Но — ни одного ареста или приговора. А эпизодические медийные публикации на эту тему откровенно игнорировались.

Однако материалы-то накапливались. И накапливались они у Главной военной прокуратуры. Поэтому именно главного военного прокурора, заместителя генерального прокурора, генерал-полковника юстиции Анатолия Матиоса не без оснований называют «источником слива». Весь компромат у Матиоса был еще в 2017 году, когда в рамках расследования в руки прокурорских попал смартфон Виталия Жукова (одного из «мальчиков») с незапароленной перепиской.

По версии украинского журналиста Сергея Иванова (не особо известного, но имеющего мощный доступ к информации) в ноябре 2018 года Матиос встречался с тогдашним лидером президентских рейтингов Тимошенко, где, вероятно, передал компромат в обмен на обещание должности генерального прокурора. «Матиос вернулся со встречи, торжественно объявил членам своей прокурорской ОПГ, он следующий Генеральный, поэтому можно смело продолжать воровать, убивать, трахать гусей и сажать добровольцев», рассказывает на своей страничке в «Фейсбуке» Иванов.

Matios.info Анатолия Матиос

Трудно сказать, станет ли генпрокурором Анатолий Матиос, но для Тимошенко как раз сейчас наступило время «компроматного огня». И тема «ограбления армии действующим режимом» становится просто «золотым боеприпасом». Ведь пока речь идет только о «мальчиках», а распространить ее можно и на «отцов» (что ребята Дениса Бигоса и обещали сделать), подставив под удар не только Олега Гладковского, но и Игоря Кононенко, «серого кардинала» Порошенко, которого президент считает «членом своей семьи», и даже Александра Турчинова, главу СНБОУ, с которым Юлия Тимошенко «побила горшки» еще в декабре 2014 года.

(сс) Vadim Chuprina Юлия Тимошенко

И развивать эту тему можно весь оставшийся до выборов месяц. Ведь кроме бронетанковых войск есть еще флот, ведь там все внешние выплаты ведет тот самый «Укроборонпром», чей генеральный директор Павел Букин уже «по уши» засветился в скандале «мальчиков». А еще Турчинов как-то сказал, что производство ракетных комплексов в Украине «находится под жестким контролем СНБО». То есть — Гладковского/Свинарчука. И так далее…

В общем, в предвыборной потасовке Порошенко пропустил удар. Сильный и грамотный. Причем удар от прокуратуры, которую в текущих раскладах «чекистско-ментовской войны» пока рассматривают как союзницу президента.

И, похоже, Порошенко плохо держит этот удар. Ведь Петр Алексеевич, конечно, периодически отличается вербальными «оговорками» (по Фрейду?) — «циничный Бандера», «автофекалия», «украинский агрессор» — но в плане тактильных контактов обычно держит себя в руках. А тут — как сорвался.

(сс) Αντώνης Σαμαράς Πρωθυπουργός της Ελλάδας Пётр Порошенко

28 февраля в Запорожье он, реагируя на неприятный вопрос девушки из толпы, внезапно сорвал с нее шапочку (слава Богу, отдал). На следующий день там же он сначала панибратски похлопал мужчину из толпы по плечу, а потом внезапно ухватил его за нос.

Сам я, конечно, выводы делать не могу, но спросил психолога. Тот ответил, что это может быть признаком сильной неуверенности, стресса и усталости. То есть президент эпизодически теряет контроль над собой.

И сразу вспомнился великий китаец Лао Цзы: «Умеющий управлять другими силен, но умеющий владеть собой ещё сильнее».

Киев