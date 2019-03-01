Новость об этом событии стала сенсацией в российской либеральной медиа-среде. Мария Баронова, бывшая помощница радикального революционера, депутата и либерала Ильи Пономарёва, бывшая координатор правозащитного направления в деятельности «Открытой России» имени Ходорковского стала курировать благотворительный проект на RT под названием «Дальше действовать будем мы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM За что идёт борьба

Все, кто занет Баронову, пребывают в крайнем изумлении. Взгляды Бароновой довольно причудливы и подвижны. Мария Баронова — бывшая соратница Ходорковского и Навального, однако с весьма странным политическим кредо. О ней известно, что она сама нашла Ходорковского в тюрьме по переписке и стала одной из наиболее известных активисток его движения.

До ареста Ходорковского была чуть ли не фанаткой Владимира Путина, но после дела «Юкоса» и ареста «отца русской демократии» Ходорковского перешла в лагерь путинских противников. Тем не менее не считала его правление «угрозой миру». Прошла через увлечение движением Сергея Кургиняна, сожалела о распаде СССР, поддерживала воссоединение с Крымом. Ныне проходит обучение в Стэнфорде, США. Чему там её учат, пояснять не стоит.

При этом она начинала как феминистка, участница митингов Навального, вступила в движение «Солидарность» Ильи Пономарёва. Была его помощником в период его депутатской деятельности. Активная участница «болотных протестов», сама проходившая по «болотному делу». У Ходорковского Баронова курировала проект «помощи политзаключённым и их семьям». Вышла из проекта, обосновав это усталостью от бегания по следственным органам и поисков денег на демократию. Выход Бароновой из проекта вызвал гнев Ходорковского, который считал, что Баронова нанесла ущерб делу.

thierry ehrmann Михаил Ходорковский

Надо сказать, что деньги Баронова искала не только на демократию. Свои цели она так же не теряла из виду. Через ведомые ею соцсети в прошлом году она объявила сбор денег для помощи … больному сыну своего бывшего мужа. Сумма, способная «спасти» ребёнка — 3,5 миллиона рублей. Деньги собирались даже не на операцию, а просто на жизнь:

«Для реабилитации и превращения бытовой жизни семьи чуть в меньшую каторгу, чем она представляет собой сейчас».

Предотвращать каторгу должны были суммы в 300 тысяч рублей в месяц, куда кроме оплаты врачей, массажистов и логопедов входили 70 тысяч в месяц на оплату домработницы. Ничего не напоминает?

— Вот что, дорогой патрон. Вам придётся побыть часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору.

— Зачем?

— Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день.

— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Я не стану говорить нам о цели нашего собрания. Она святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы её протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. Одни лишь дети, маленькие дети находятся без призора. Эти цветы жизни заслуживают лучшей участи.

— Товарищи — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям и никому другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из кармана квитанционную книжку.

Ilya Voyager Мария Баронова

Образ художника, джентльмена в поисках десятки так естественен для нашей либеральной публики, что никакие параллели с классикой не в состоянии удержать сочувствующую руку от движения к кошельку.

— Вы верный друг отечества! — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. — Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.

— Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?

— Я думаю, торг здесь не уместен!

Теперь джентльмен, пардон, дама в поисках десятки прибилась к телекомпании Russia Today. Тема та же — поиск денег. Разумеется, только на помощь детям.

— Я, Дуся, человек, измученный нарзаном. Другие условия душа не принимает.

Зачем трудоустройство на RT нужно Бароновой — понятно. Она там продолжит своё великое комбинаторство. Неясно лишь, зачем это нужно Маргарите Симоньян. Вот как она объясняет своё решение.

Симоньян сказала, что сама лично Баронову не знает, но читала ее Telegram и поняла, что их мысли во многом схожи. Даже некоторые пункты их биографий совпадают — не пояснив, правда, какие. «Поразили точные и такие же, как у меня самой, наблюдения за некоторыми процессами. На RT Мария Баронова займется «очень важным и крутым» проектом. Я очень надеюсь, что в ее женских, материнских, много повидавших руках он расцветет».

Если по материалам в соцсетях набирать на работу в знаковые российские СМИ сотрудников на высокооплачиваемые должности, то Баронова даже далеко не самой яркой окажется. Всё-таки речь идёт о приёме на руководящую работу в ключевое российское СМИ соратника одного из главных врагов путинского курса для России.

Подобная риторика в устах Симоньян вызывает, если мягко сказать, удивление. Симоньян действительно верит, что она имеет дело с перевоспитавшимся противником? Что ей удастся обратить на пользу стране активность Бароновой? Может быть, наоборот, RT в преддверие транзита власти при действующем вожде пытается заигрывать с белоленточниками, чтобы потом сказать — мы были в авангарде и «Софочку» предъявить?

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Маргарита Симоньян

Есть разные точки зрения на это сомнительное кадровое решение. Кто-то уверен, что это информационная победа Симонян. Кто-то уверен, что это ошибка, и в скором времени Баронова скомпрометирует RT, так как на самом деле эта публика «протеста в норковых шубах» интересуется только кормушкой и деньгами.

Кто-то полагает, что на самом деле вся столичная тусовка настолько тесно лично переплетена, настолько интимно и финансово связана, что их взгляды никак не влияют на их отношения. Сложно сказать, сколько в таких утверждениях истины и сколько ошибок. Все эти мнения в какой-то степени имеют основания. В какой мере — другой вопрос.

Есть много более достойных кандидатур на публичную карьеру в СМИ, отражающем позицию России, чем Мария Баронова. Навряд ли это решение добавит RT доверия в западной аудитории, а вот недоверия в России добавит существенно. На мой субъективный взгляд, решение Маргариты Симоньян, при всей своей сенсационности, ошибочное, какими бы расчетами оно ни мотивировалось.

Такое впечатление, что кто-то на всякий случай в преддверии трансферта власти раскладывает яйца по корзинам и готовит себе некие запасные аэродромы во всех политических лагерях. И если превращение Марии Бароновой из Остапа Бендера в Мать Терезу кем-то считается смелым допущением, то почему стоит отказать в смелости и такой версии всей этой очень неоднозначной и дурно пахнущей истории?