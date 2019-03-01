Пока Воронеж не избавился от главных зимних атрибутов: рыбаков, упорно сидящих на тающем льду водохранилища, и новогодних украшений в витринах. Вечером 28 февраля на Воронеж обрушился такой сильный снегопад, что казалось: зима вовсе не намерена уходить без боя. Но температура вновь поползла вверх, и к середине дня столбик термометра даже приблизился к отметке в +5.

Марина Каширская ИА REGNUM Чернавский мост

Марина Каширская ИА REGNUM Коммунальные службы

Пока жителей столицы Черноземья погода не так радует, как, например, жителей Юга России или Центральной Европы, но и в Воронеже сугробы постепенно становятся ниже, дни — длиннее, а птицы — смелее и громче.

Зима начала сдавать свои позиции еще неделю назад. В последние дни в регионе установилась стабильно теплая погода, снег, в котором этой зимой недостатка не было как стараниями погоды, так и коммунальщиков, постепенно начал таять.

Впрочем, радоваться пока рано. Синоптики прогнозируют: в ближайшие выходные воронежцев ожидают уже вполне весенние морозы, до пяти градусов ниже нуля, а ночью температура воздуха может опуститься до минус 13. А в начале рабочей недели вновь потеплеет, и есть надежда на то, что весь снег, который за зиму не смогли убрать воронежские дворники, наконец исчезнет — сам.