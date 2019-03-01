Польский бизнес хочет войти в Россию
Польский Союз предпринимателей и работодателей (ZPP) представил на днях доклад об условиях ведения бизнеса в России. Его содержание и выводы в целом носят комплиментарный характер для российской экономики.
Как говорится в документе, Россия сегодня — это не просто огромный рынок с 146 миллионами покупателей, но и возможность охватить потребителей в странах, с которыми она входит в таможенный союз (Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения, Таджикистан). Высокие цены на углеводороды на мировых рынках и удерживаемый на стабильном уровне российский экспорт гарантируют превышение в бюджете доходов над расходами. Ослабление рубля способствует росту российского экспорта и сохранению значительного профицита платежного баланса страны. Российские власти начали реализацию амбициозных планов по развитию транспортной инфраструктуры страны.
Профицит доходов от налогообложения на углеводороды направляется в специальный фонд национальной безопасности. Это означает, что даже среднесрочные колебания цен на мировых рынках не будут влиять на политику модернизации страны, проводимую российскими властями. Международные санкции и торговые ограничения, которые обрушились на Москву в результате ее политический действий после 2014 года, не привели к ограничению российской торговли, лишь изменилась география закупок. Правительство продвигает проекты модернизации по получению современных технологий и росту конкуренции на внутреннем рынке. Результатом этой политики является улучшение позиции России в мировых рейтингах легкости ведения бизнеса и становление большим и растущим рынком для иностранных инвесторов.
Польша является важным торговым партнером России. Согласно данным за 11 месяцев прошлого года, поляки импортировали российские товары и сырье на сумму 15 млрд долларов США (рост на 48,2% по сравнению с предыдущим годом), а польский экспорт в Россию достиг 4,61 млрд долларов США (рост на 5,1%). Учитывая размер экономики, польские товарооборот с Россией относительно выше, чем торговый оборот России с такими своими значимыми партнерами, как Германия, Франция или Италия. Это свидетельствует о сохранении многочисленных торговых связей и кооперации, несмотря на сложные политические отношения. Отсутствие сбалансированного торгового баланса с Москвой, по мнению авторов доклада, «может рассматриваться как шанс на будущее развитие в части продвижения польских продуктов и брендов на рынке нашего восточного партнера».
Что касается региональных нюансов, то президент ZPP Цезарий Кажмерчак предлагает обратить особое внимание на Калининградскую область, где польский бизнес, как, впрочем, и во всей России, «должен стать элементом польской мягкой силы». По его словам, он бы не советовал ни одному польскому предпринимателю строить там завод, «но любой другой вид бизнеса — да». Кажмерчак подчеркивает, что строительство подобных «плацдармов» выгодно для Польши, а конкуренция в регионе умеренная, добиться успеха относительно легко. В этой связи президент ZPP обратился к польским властям с призывом восстановить малое приграничное движение (МПД) с российской областью, что имеет очень важное экономическое и политическое значение. Ведь «жители Калининграда перестали видеть в нас врагов».
Это не первый случай, когда представители польского бизнеса вслух задумываются о том, куда двигаться дальше. В середине февраля по инициативе варшавской газеты Rzeczpospolita прошла дискуссия, на которой обсуждался вопрос перспектив. Экспортный потенциал — проблема для Польши актуальная и очень, согласно прогнозам агентства S& P Global Ratings на конец 2018 года, экспорт (по неофициальным данным, на сумму до 214 миллиардов евро) должен был составить 55% польского ВВП. Участники дебатов пришли к выводу, что сегодня Польша слишком зациклилась на Европейском союзе, куда идет 80% поставок. Однако 90% экспорта — это сырье, полуфабрикаты, комплектующие, то есть товары с низкой наценкой. А хочется лучшего и большего.
Бизнес прогнозирует три угрозы. Первая — ожидаемое серьезное замедление экономики Германии, польского партнера № 1. Второе — всё более реальный выход Великобритании из ЕС без сделки, а британцы являются вторым-третьим рынком. Третья угроза — торговые войны на линии США-Китай. Но и без того, например, польская пищевая промышленность сталкивается в Евросоюзе с сильными барьерами и нежеланием пускать ее продукцию в торговые сети. Участники дискуссии сошлись во мнении, что возможности экспорта следует рассматривать на рынках вне Европы, это часто предоставляет шанс для получения гораздо более высокой прибыли. Разговор шел в том числе и о российском рынке, куда трудно войти, но зато когда вошел, «барьеры работают в нашу пользу, потому что конкуренты тоже должны их преодолевать».
Вместе с тем, как констатируется в докладе ZPP, специфика российского рынка такова, что «для того, чтобы усилия польских предпринимателей оказались эффективными, они должны быть подкреплены политикой польского правительства». И это главная проблема на сегодня. В отличие от немецкой традиции, где предприниматели могут серьезно корректировать внешний курс своей страны, в Польше это не принято. Отсюда есть обоснованные сомнения в том, что те или иные призывы польских бизнесменов и их объединений смогут повлиять на правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), которая раздувает мифическую «российскую агрессию». Поскольку для PiS политическая русофобия, используемая в инструментальных целях, является сегодня единственным способом оправдать рост военного бюджета, большая часть которого, правда, должна отойти американскому ВПК, а не польскому.