Польский Союз предпринимателей и работодателей (ZPP) представил на днях доклад об условиях ведения бизнеса в России. Его содержание и выводы в целом носят комплиментарный характер для российской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в документе, Россия сегодня — это не просто огромный рынок с 146 миллионами покупателей, но и возможность охватить потребителей в странах, с которыми она входит в таможенный союз (Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения, Таджикистан). Высокие цены на углеводороды на мировых рынках и удерживаемый на стабильном уровне российский экспорт гарантируют превышение в бюджете доходов над расходами. Ослабление рубля способствует росту российского экспорта и сохранению значительного профицита платежного баланса страны. Российские власти начали реализацию амбициозных планов по развитию транспортной инфраструктуры страны.

Профицит доходов от налогообложения на углеводороды направляется в специальный фонд национальной безопасности. Это означает, что даже среднесрочные колебания цен на мировых рынках не будут влиять на политику модернизации страны, проводимую российскими властями. Международные санкции и торговые ограничения, которые обрушились на Москву в результате ее политический действий после 2014 года, не привели к ограничению российской торговли, лишь изменилась география закупок. Правительство продвигает проекты модернизации по получению современных технологий и росту конкуренции на внутреннем рынке. Результатом этой политики является улучшение позиции России в мировых рейтингах легкости ведения бизнеса и становление большим и растущим рынком для иностранных инвесторов.

Польша является важным торговым партнером России. Согласно данным за 11 месяцев прошлого года, поляки импортировали российские товары и сырье на сумму 15 млрд долларов США (рост на 48,2% по сравнению с предыдущим годом), а польский экспорт в Россию достиг 4,61 млрд долларов США (рост на 5,1%). Учитывая размер экономики, польские товарооборот с Россией относительно выше, чем торговый оборот России с такими своими значимыми партнерами, как Германия, Франция или Италия. Это свидетельствует о сохранении многочисленных торговых связей и кооперации, несмотря на сложные политические отношения. Отсутствие сбалансированного торгового баланса с Москвой, по мнению авторов доклада, «может рассматриваться как шанс на будущее развитие в части продвижения польских продуктов и брендов на рынке нашего восточного партнера».

Квентин Массейс. Торговая сделка

Что касается региональных нюансов, то президент ZPP Цезарий Кажмерчак предлагает обратить особое внимание на Калининградскую область, где польский бизнес, как, впрочем, и во всей России, «должен стать элементом польской мягкой силы». По его словам, он бы не советовал ни одному польскому предпринимателю строить там завод, «но любой другой вид бизнеса — да». Кажмерчак подчеркивает, что строительство подобных «плацдармов» выгодно для Польши, а конкуренция в регионе умеренная, добиться успеха относительно легко. В этой связи президент ZPP обратился к польским властям с призывом восстановить малое приграничное движение (МПД) с российской областью, что имеет очень важное экономическое и политическое значение. Ведь «жители Калининграда перестали видеть в нас врагов».

Это не первый случай, когда представители польского бизнеса вслух задумываются о том, куда двигаться дальше. В середине февраля по инициативе варшавской газеты Rzeczpospolita прошла дискуссия, на которой обсуждался вопрос перспектив. Экспортный потенциал — проблема для Польши актуальная и очень, согласно прогнозам агентства S& P Global Ratings на конец 2018 года, экспорт (по неофициальным данным, на сумму до 214 миллиардов евро) должен был составить 55% польского ВВП. Участники дебатов пришли к выводу, что сегодня Польша слишком зациклилась на Европейском союзе, куда идет 80% поставок. Однако 90% экспорта — это сырье, полуфабрикаты, комплектующие, то есть товары с низкой наценкой. А хочется лучшего и большего.

Бизнес прогнозирует три угрозы. Первая — ожидаемое серьезное замедление экономики Германии, польского партнера № 1. Второе — всё более реальный выход Великобритании из ЕС без сделки, а британцы являются вторым-третьим рынком. Третья угроза — торговые войны на линии США-Китай. Но и без того, например, польская пищевая промышленность сталкивается в Евросоюзе с сильными барьерами и нежеланием пускать ее продукцию в торговые сети. Участники дискуссии сошлись во мнении, что возможности экспорта следует рассматривать на рынках вне Европы, это часто предоставляет шанс для получения гораздо более высокой прибыли. Разговор шел в том числе и о российском рынке, куда трудно войти, но зато когда вошел, «барьеры работают в нашу пользу, потому что конкуренты тоже должны их преодолевать».

(сс) Pexels На экспорт

Вместе с тем, как констатируется в докладе ZPP, специфика российского рынка такова, что «для того, чтобы усилия польских предпринимателей оказались эффективными, они должны быть подкреплены политикой польского правительства». И это главная проблема на сегодня. В отличие от немецкой традиции, где предприниматели могут серьезно корректировать внешний курс своей страны, в Польше это не принято. Отсюда есть обоснованные сомнения в том, что те или иные призывы польских бизнесменов и их объединений смогут повлиять на правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), которая раздувает мифическую «российскую агрессию». Поскольку для PiS политическая русофобия, используемая в инструментальных целях, является сегодня единственным способом оправдать рост военного бюджета, большая часть которого, правда, должна отойти американскому ВПК, а не польскому.