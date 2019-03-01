Очередное обострение индо-пакистанского конфликта, свидетелями которого мы сейчас являемся, закономерно вызывает более серьёзную тревогу, чем все предыдущие всплески этого неспокойного сожительства двух крупных государств. Хотя это и не первое военное столкновение Индии и Пакистана, но оно отличается от предыдущих тем, что обе стороны располагают достаточно заметным ядерным потенциалом.

Конфликт между Индией и Пакистаном

Ведь как ни крути, но это столкновение ядерных держав со всеми возможными нерадужными перспективами. Поэтому центральный вопрос тут один — пойдёт ли в дело ядерное оружие?

Для того, чтобы внятно ответить на этот вопрос, надо рассмотреть его с нескольких сторон.

Во-первых — истоки и перспективы самого конфликта.

Во-вторых — желания и возможности участников конфликта.

В-третьих — причины и поводы наблюдаемого обострения конфликта.

Истоки более-менее понятны. Разделение британской Индии на два государства по религиозному признаку. Пакистан позиционирует себя как часть исламского мира, в то время как Индия не без оснований претендует на статус самостоятельной цивилизации. Как всегда бывает в подобных случаях, разделительная полоса проходит по территориям со смешанным населением.

Поезд беженца на пути в Пенджаб, Пакистан

Неудивительно, что в результате с 1947 года между Индией и Пакистаном произошли три полномасштабных войны и два более мелких вооруженных конфликта.

Не вдаваясь в детали, можно констатировать, что политика Индии в отношении индийских мусульман не является любвеобильной, силовое подавление в этих регионах более чем явное, как и ответное сопротивление, являющееся благодатной почвой для военных конфликтов и террористических операций.

Наиболее важным в этом вопросе является то, что степень жесткости в отношении Пакистана и мусульманской части приграничных регионов давно стала важнейшей темой, на которой индийские политики зарабатывают или теряют внутриполитический капитал.

То же самое, с некоторыми малозначимыми вариациями, можно констатировать и со стороны Пакистана.

Исходя из этого, можно смело утверждать, что глубинную причину этого конфликта нейтрализовать почти невозможно. Любые уступки или жесты доброй воли, даже максимально уравновешенные взаимностью, будут моментально использованы соперниками по внутриполитической борьбе, а значит, их проявление маловероятно. Ни в Индии, ни в Пакистане не наблюдается государственных деятелей, авторитет которых позволил бы им добиваться спокойных и добрососедских отношений без катастрофических последствий для своей политической карьеры.

Таким образом, отвечая на первый вопрос, можно утверждать, что это как минимум не последняя стычка Исламабада и Нью-Дели.

Желания и возможности сторон.

Обе стороны имеют техническую возможность нанесения ядерных ударов, и обе стороны не имеют технической возможности их отражения. Это понятным образом удерживает и Индию, и Пакистан от соблазна размахивать ядерными дубинками. Кроме того, в военных доктринах и Индии, и Пакистана достаточно чётко указано, что поводом для применения ядерного оружия пограничный конфликт являться не может.

Nikkul Индийская баллистическая ракета «Агни»

Явное преимущество Индии — военно-морские силы, по которым Пакистан уступает ей почти катастрофически. Однако этот фактор сильно уравновешивает союзник Пакистана в лице Китая, который не будет молча наблюдать за процессом и в любой момент может вмешаться в него.

Обычными вооружениями задача тоже не решается, о чём предельно ясно свидетельствуют все пять предыдущих столкновений.

Из всего вышесказанного напрашивается вывод — ни одна из сторон малой кровью победы добиться не может. Большая кровь — повышенный риск внутриполитических проблем. То есть способом большой войны задача тоже не решается.

Таким образом, ответ на второй вопрос формулируется так: желания Индии и Пакистана не подкреплены возможностями их удовлетворения. Дополнительным подтверждением этого является тот факт, что ни Индия, ни Пакистан не начинают полномасштабного развёртывания вооруженных сил.

Картина получается парадоксальная — ни политические, ни военные решительные шаги не может себе позволить ни одна из сторон.

Тут возникает самый интересный вопрос — а для чего тогда всё это затевалось? И в чьих интересах?

Сразу надо отметить, что однозначный ответ на него почти невозможен. Можно строить предположения, опираясь на некоторые факты.

Кому выгодно расковырять эту незаживающую рану и устроить масштабное индо-пакистанское кровопускание?

Pakarmy.org Солдат армии Пакистана

Понятно, что нас сильнее всего интересует выгода России в этой ситуации. А вот тут очередной парадокс — Россия при любом развитии событий выигрывает и как продавец вооружений, и как посредник в политическом урегулировании. Этот виток эскалации однозначно сделает Индию менее капризной в переговорах о закупке российских систем ПВО и ПРО. А затухание конфликта ничего не изменит, ибо Нью-Дели всё равно придется их заказывать для сохранения военного баланса.

Кроме того, 28 февраля правительство Индии распространило коммюнике, в котором подчеркивает, что Россия твердо поддерживает позицию Нью-Дели в борьбе с «трансграничным терроризмом». Понятно, что индийцам интереснее акцентировать «твёрдую поддержку», чем уточнение про «терроризм». Но формулировка-то уже прозвучала.

А Пакистан уже досыта нахлебался проблем, которые ему доставляют исламистские террористические группировки, впущенные когда-то по просьбе США на его территорию и регулярно «подставляющие» Исламабад своими акциями на территории Индии. В такой ситуации пакистанские власти могут очень жёстко разобраться с различными исламистскими радикалами, спонсируемыми монархиями Персидского залива.

А в чём выгода остальных участников событий?

Относительную выгоду может получить индийский премьер-министр Нарендра Моди, внутриполитический капитал которого базируется на националистической риторике. Но для этого надо очень тонко балансировать между большой войной и смягчением позиции.

Конфликт может быть выгоден Китаю, так как сваливание Индии в войну ослабит ее как экономического конкурента.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Война выгодна Вашингтону, который давно старается сделать Индию своим союзником и региональным противовесом Китая.

Война выгодна всем мировым производителям вооружений, но здесь надо учесть, что Индия и Пакистан и без войны тратят большие деньги на военные заказы по всему миру. Однако тратить их планомерно, и не подрывая свою экономику, можно только при отсутствии большой войны.

Исходя из всего вышеизложенного, можно предполагать, что превращения конфликта в крупномасштабную войну между Индией и Пакистаном, скорее всего, не будет, а значит, не будет и обмена ядерными ударами.

Вероятнее всего, мы станем свидетелями череды мелких стычек, информационных атак и громких заявлений, которые постепенно затухнут и превратятся в ещё одну страницу бесконечной индо-пакистанской истории.