Турецкая газета Sözcü сообщила, что бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу готовится стать лидером новой политической партии, которая будет создана «бывшими тяжеловесами правящей Партии справедливости и развития (ПСР)». Называются имена экс-министров Али Бабаджана, Мехмета Шимшека и Нихата Эргюна. Издание утверждает, что идут переговоры с десятью нынешними депутатами от ПСР в попытке переманить их на свою сторону. По его данным, о создании новой партии будет объявлено после местных выборов, намеченных на 31 марта, а официально она будет сформирована в сентябре.

Иван Шилов ИА REGNUM Когда-то Давутоглу (слева) и Эрдоган были партнерами

В этой информации много странного, во многом она тянет на информационный вброс. Прежде всего потому, что в Турции завершился очередной главный избирательный цикл — прошли досрочные президентские и парламентские выборы, страна перешла от парламентской к президентской форме правления. Поэтому появление «партии Давутоглу» в этот момент воспринимается как попытка заложить некий организационный фундамент под определенные политические процессы, намечаемые на будущее. Либо иное: власть сознательно организовала «утечку» с целью упредить шаги со стороны Давутоглу и его сторонников. Но в целом на газетную публикацию можно было бы не обращать внимания, если бы не заявление по этому поводу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «Похоже, что есть люди, которым не нравится находиться в рядах ПСР, они ищут себе новое место. Активисты, с которыми мы когда-то начинали вместе, теперь решили поменять лагерь».

Напомним, что когда в конце 2017 года Давутоглу выразил намерение обозначить себя публично, заявил о намерении прочитать лекцию и представить свою новую книгу «Стоп» в университете Мармара в Стамбуле, ему в этом было отказано. Пресса утверждала, что в работе бывшего премьер-министра раскрывались детали его отставки и обозначались серьезные проблемы, которые существуют внутри правящей партии. В частности, Давутоглу рассказывал о так называемом досье «Пеликан» (Pelikan Dosyasi), которое появилось в мае 2016 года. В нем утверждалось, что премьер вступил в «сговор» с Западом против Эрдогана. «К сожалению, эта атака была проведена против многих фигур внутри партии… Больше всего меня огорчило молчание наших друзей по этому вопросу. Это стало репутационным самоубийством», — говорил Давутоглу. После один из лидеров Партии националистического действия (ПНД), союзника ПСР, Семих Ялчин заявлял, что премьер «является «политическим трупом», и обвинил его в проведении «ненациональной неоосманской политики, игнорирующей реалии региона».

Akparti.org.tr Эрдоган на съезде правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР)

С момента отставки Давутоглу прошло три года. За это время в турецких СМИ появилось немало сообщений о том, как складывались взаимоотношения между бывшим главой правительства и президентом. Судя по этой информации, Давутоглу имел шансы провести или готовил «дворцовый переворот», воспользовавшись ситуацией, когда, согласно действовавшей тогда Конституции, все полнота власти в стране принадлежала премьеру, а не президенту. На словах, публично, он поддерживал транзит к президентской системе правления. Но по факту после парламентских выборов 2015 года, в результате которых ПСР не смогла заручиться квалифицированным большинством в 330 мандатов (получила только 317), необходимых для проведения референдума по новой Конституции, Давутоглу вступил в закулисный диалог с оппозиционными партиями с целью сформировать коалиционное правительство.

Цель — устранить ПСР от власти аппаратным путем. Он также вел к расколу правящей партии, играя на проблемах курдов и настаивая на проведение открытых расследований о коррупции в высших эшелонах власти, требовал соблюдения свободы слова и принципов демократии и так далее. Но проиграл. В мае 2016 года на внеочередном партийном съезде Давутоглу ушел с поста председателя партии и подал в отставку с поста главы правительства. Как писала турецкая газета Cumhuriyet, «Давутоглу пополнил список «клуба проигравших», в котором уже числится свыше 50 политиков, включая и экс-президента Абдуллу Гюля. Премьер-министром был назначен Бинали Йылдырым, бывший министр транспорта, который входил в число ближайших соратников президента, является одним из основателей ПСР.

securityconference.de Бинали Йылдырым

Он поддержал преобразование Турции в президентскую республику, стал спикером парламента. Но сейчас Йылдырым ушел (или его ушли) с этой должности под предлогом участия в выборах мэра Стамбула. На наш взгляд, это признак того, что внутри ПСР продолжается политическая борьба, о чем, конечно, хорошо известно Давутоглу. Однако способен ли он составить конкуренцию Эрдогану? Как говорит один из ведущих турецких исследователей, доцент и преподаватель факультета истории в университете Йылдырым Беязит доктор Салих Йылмаз, Давутоглу на государственных должностях так и не смог изменить свой академический образ, общался с разными аудиториями по принципу «учитель — ученик», не приобрел необходимую политическую ауру. По его словам, «академическая природа Давутоглу является причиной его политических проблем», так как «между академическим и политическим взглядом на происходящее есть разница».

Экс-премьеру приписывается огромный вклад в становление новой Турции через практическую реализацию идей «неоосманизма», тогда как другие связывают это с харизмой Эрдогана, имеющего сильное влияние и авторитет среди населения Турции. При этом Давутоглу имеет шанс нанести удар по единству ПСР, попытаться изменить структуру несущих конструкций правящей партии. А значит — изменить её будущее и стать лидером. Однако это произойдет только при определенных обстоятельствах, когда будет небезопасно вступать в открытый конфликта с Эрдоганом или другими, возможно, бывшими партийными товарищами. До этого дело не дошло. Пока маневры Давутоглу начинают Эрдогана лишь раздражать, но не беспокоить серьезно. А что завтра?