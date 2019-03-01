«Российско-израильские отношения вошли в свою золотую эру», — поделился с представителями официальных еврейских организаций России премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Короткая встреча с представителями диаспоры состоялась сразу после беседы в Кремле между президентом Путиным и израильским премьером.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Гость из Израиля отметил, что это его тринадцатый визит в Москву с осени 2015 года. Как помнится, именно тогда началось на северной границе Израиля соседство с ВКС России.

Демонстрацией дружественных отношений между двумя странами и их первыми лицами было приглашение со стороны Биньямина Нетаньяху Владимиру Путину принять участие в торжественном открытии в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда. Российский президент ответил немедленным и безоговорочным согласием.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. 27 февраля 2019. Москва, Кремль

Несомненно, найдутся скептики, которые процитируют репортаж государственного телеканала «Россия-1», выступившего с кувшином дёгтя. Корреспондент потрудился напомнить о том, что отношения между двумя странами переживали кризис с сентября, когда «израильские ВВС просто подставили российский самолёт под удар сирийских средств ПВО».

Подобная формулировка могла бы вызвать нескончаемые тирады издёвок в ответ. Каким образом находившиеся на высоте 150−200 метров самолеты могли «подставить» летевший на высоте пяти тысяч метров российский ИЛ-20? Наипаче, ежели эти самолёты улетели за двенадцать минут до появления там российского? Все эти факты хорошо известны российской стороне. Поэтому Москва не только не требовала от Иерусалима компенсаций, но и не настаивала вовсе на извинении. В свою очередь Израиль полностью отказался от «выяснения отношений» с теми российскими чиновниками и телеведущими, которые на время замусорили каналы связи между двумя странами ошибочными или облыжными заявлениями.

Президент Путин показал ещё раз, что государственная политика России будет определяться не чиновниками второго эшелона, а только им. Скандал вокруг сбитого сирийцами в сентябре российского самолёта раздувался с охотой некоторыми чиновниками и общественными фигурами с явными намерениями переложить на Израиль ответственность за сбой в собственном взаимодействии с сирийскими союзниками. Не окажись в округе парочки особо «охочих» журналистов, то трагический инцидент и вовсе не был бы упомянут сейчас в израильском контексте. Правды ради добавим, что источником дёгтя были не только упомянутые немногочисленные российские вещатели, но и Яков Кедми — израильский оракул секты красно-коричневых в России. Он не может простить Нетаньяху того, что он сместил его с поста главы иммиграционной службы «Натив» два десятка лет назад. Восседавший тогда в кресле премьера Нетаньяху не стал бы, возможно, выдворять оного на досрочную пенсию, но после сурового отчета Государственного контролера о «финансовых неполадках» со стороны Кедми у главы правительства не было иного выхода.

Defence.gov Израильские ВВС

Но ни тем и ни тому не удалось омрачить того, что Биньямин Нетаньяху охарактеризовал как «золотую эру» в российско-израильском взаимодействии.

Приглашение ленинградца, президента Путина на открытие мемориала погибшим в годы блокады жителям его города получило немедленный отклик в виде тёплых слов в адрес Израиля и особенно — русскоязычного населения еврейского государства. Не будет ошибкой определить отношения между двумя лидерами как оптимально доверительные и тёплые.

Минувшая встреча в Кремле не была поворотной или революционно позитивной, но, несомненно, существенно укрепившей дружественные узы.

На этот раз было достигнуто полное согласие между Путиным и Нетаньяху по вопросу иранского пребывания в Сирии. Если доселе господствовало впечатление, что «России приходится терпеть» израильские действия на территории Сирии, то отныне можно говорить о безоговорочной общности интересов.

За последние месяцы в Сирии обострились столкновения между сторонниками Москвы и послушниками Тегерана внутри армии Асада. В некоторых случаях дело дошло до прямых столкновений между российскими миротворцами и шиитскими группировками, находящимися под командованием Ирана. Причиной тому на местах обычно становилось неуемное желание проиранских «понаехавших» контролировать пропускные пункты.

В этом же контексте стоит напомнить об отказе государственной компании «Роснефть» от контрактов в Иране на тридцать миллиардов долларов. Так Россия присоединилась де-факто к санкциям против Ирана.

Иранская нефть

К этому можно прибавить успешный запуск Израилем своего лунохода. Он укрепился на четвёртом месте в мире в сфере космоса, успешно достигнув Луны и поработав на ее поверхности.

Какая связь между Сирией, Ираном и израильским луноходом? Связь есть. Сотрудничество с одной из сильнейших технологических держав мира целесообразнее, нежели ставка на режим аятолл в Иране.

Особенно когда между странами существует общность в сфере исторической памяти. Особенно в ту пору, когда эту память пытаются попирать.