The Hill: США рискуют увязнуть в конфликте между Индией и Пакистаном
«Мы поддерживаем право Индии на самооборону», — заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон после того, как 14 февраля поддерживаемая Пакистаном террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила нападение на индийских военных в Кашмире, пишет Шамила Н. Чодхари в статье для издания The Hill.
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Ранее США занимали позицию осторожного посредника между Индией и Пакистаном, вооруженными ядерным оружием. Заявление Болтона свидетельствует о том, что США решили отдалиться от Пакистана и ещё больше укрепить свои отношения с Индией. Однако к чему приведёт отказ Соединённых Штатов от своей традиционной роли посредника ради новой роли, которая, по мнению некоторых представителей Пакистана, может лишь обострить конфликт?
Ответный удар ВВС Индии по территории Пакистана — это третий случай в истории, когда ядерная держава наносит удар по другой ядерной державе с использованием обычного вооружения. Всё это должно вызвать сильное беспокойство в США, однако изменяющаяся геополитическая обстановка неизбежно ведёт к сближению между Вашингтоном и Нью-Дели. Индия может сыграть важную роль в сдерживании Китая, который продолжает укреплять свои позиции.
Кроме того, вывод американских войск из Афганистана существенно уменьшит зависимость США от транзитных маршрутов Пакистана, которые в настоящий момент используются для доставки военных грузов в Афганистан. Следовательно, у США появится больше места для манёвра. Вашингтон сможет усилить свое давление на Исламабад из-за его связей с антииндийскими боевиками.
В долгосрочной перспективе Индия при наличии ядерного оружия и отсутствии давления со стороны США вможет прийти к выводу, что в интересах своей национальной безопасности она может действовать более решительно, чем в прошлом. Однако подобная позиция Индии грозит Нью-Дели новыми проблемами, поскольку обострение конфронтации с Пакистаном может негативно сказаться на его глобальных амбициях. Конфликт между Индией и Пакистаном также не сулит ничего хорошего для всего региона в целом, особенно для Афганистана.
История показывает, что вмешательство США в конфликты между Индией и Пакистаном не раз способствовало урегулированию ситуации. Например, США сыграли важную роль в урегулировании конфликта во время Каргильской войны в 1999 году. Несмотря на сложные отношения между Пакистаном и США, Исламабад приветствует участие Вашингтона в качестве посредника.
Помимо дипломатических переговоров на высоком уровне следует ожидать, что США попытаются заручиться поддержкой других влиятельных стран для снижения напряжённости между Индией и Пакистаном. Белый дом может обратиться к Великобритании, Саудовской Аравии и, возможно, даже к Китаю.
На прошлой неделе в Пакистане предположили, что ответный удар Индии может негативно сказаться на продолжающихся переговорах между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если Пакистан решит помешать переговорам, то у США появятся более веские причины для того, чтобы призвать Индию к сдержанности. Однако Индии будет очень непросто проявить сдержанность, учитывая приближающиеся парламентские выборы, большое политическое влияние индийских военных и прошлые несправедливые атаки со стороны сил, поддерживаемых Пакистаном. Всё указывает на то, что сторонам будет очень сложно достигнуть мирного урегулирования конфликта.
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Крайне маловероятно, что дело дойдёт до ядерного противостояния, однако сохраняется возможность дополнительных ударов со стороны Индии и ответных мер со стороны Пакистана. Например, на фоне давления Иламабад мог бы, как обычно, заключить в тюрьму некоторых антииндийских боевиков или временно заблокировать их деятельность, однако маловероятно, что Исламабад предпримет какие-либо военные действия против боевиков. До тех пор, пока Индия поддерживает с США более тесные стратегические отношения, а её вооруженные силы превосходят армию Пакистана в плане обычных видов вооружений, Исламабад и дальше будет использовать боевиков в качестве своих доверенных лиц в борьбе с Индией.
После заявления Болтона о том, что США поддерживают «право Индии на самооборону», Пакистан вполне может расширить использование подконтрольных группировок против Индии, поэтому США рискуют ещё сильнее увязнуть в сложной политике безопасности Южной Азии, вместо того, чтобы урегулировать ситуацию.