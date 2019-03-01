В Facebook можно встретить немало заявлений жителей Афганистана в поддержку недавних трансграничных авиаударов по целям в Пакистане, которые Индия нанесла после террористической атаки, совершённой 14 февраля на колонну индийских войск, пишут Ручи Кумар и Хикмат Нури в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Бывший правительственный чиновник Афганистана Кудратулла Андар Султани заявил: «Если Америка может нападать на страны для защиты своей национальной безопасности, то почему Индия не может сделать то же самое? Она была вынуждена ответить».

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Султани не одинок в своей точке зрения. Жители Афганистана не только поддерживают Индию, но также призывают к эскалации конфликта, охватившего Южную Азию после февральской террористической атаки, в результате которой погибли десятки индийских солдат. Ответные удары лишь усилили напряжённость.

Сухой Су-30МКИ ВВС Индии

Афганистан неизбежно будет втянут в конфликт в случае столкновения между Индией и Пакистаном. На прошлой неделе посол Пакистана в Кабуле заявил, что любая агрессия со стороны Индии может затронуть Афганистан. Такое заявление вызвало гнев афганского правительства, которое понимает, что Исламабад играет решающую роль в организации продолжающихся мирных переговоров между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако многие представители Афганистана также считают, что пакистанское руководство является ключевым спонсором мятежа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Появление новых торговых маршрутов, соединивших Афганистан с более обширным регионом, позволило снизить прежнюю зависимость от Пакистана, который, как полагают в Афганистане, стремится расширить свой спектр рычагов давления на Кабул. Афганистан выступил с протестом против запланированной в начале марта встречи между представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пакистана, заявив в Совете Безопасности ООН, что подобная встреча равнозначна «официальному признанию и легитимации вооружённой группы, которая представляет угрозу для безопасности и стабильности Афганистана». Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил государственному секретарю США Майку Помпео, что авиаудары Индии могут повлиять на мирный процесс в Афганистане.

С другой стороны, многие представители Афганистана относятся к Индии по принципу «враг моего врага — мой друг». Инвестиции Индии — более трёх миллиардов долларов — в экономическое восстановление Афганистана, а также ряд небольших проектов в области развития способствовали росту популярности Индии.

Также Афганистан беспокоит связь Пакистана с террористическими группировками. «Пакистан использует терроризм в качестве инструмента и тактики», — заявил экс-глава управления национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль, который примет участие в президентской гонке в 2019 году. Набиль не только поддерживает авиаудары Индии, но также считает, что ей следовало так поступить гораздо раньше. «Индии нужно было сделать это раньше», — заявил Набиль, добавив, что, согласно его конфиденциальным источникам, в Пакистане существует 45−48 террористических сетей, созданных для разных целей.

Боевики

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Набиль считает, что Индия способна оказать давление на Пакистан, что позволило бы Афганистану и США получить новые рычаги давления на Исламабад в рамках афганских мирных переговоров. Набиль напомнил, что после вывода советских войск из Афганистана в стране начались внутренние конфликты с участием различных террористических групп. Набиль настоятельно призвал США добиваться от Пакистана определённых гарантий и создать систему безопасности для нейтрализации террористических групп до вывода американских войск. «Сейчас я больше всего беспокоюсь не о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или выводе американских войск, а о том, что Пакистан начнёт хулиганить в регионе после ухода США… Они думают, что именно они победили русских, а теперь победили США и НАТО. У них есть экспансионистская программа, и они хорошо вооружены», — заявил Набиль.

Экс-глава управления национальной безопасности Афганистана призвал граждан страны поддержать Индию. «Афганистан должен встать на её сторону… Не только ради Индии, но и для защиты наших собственных интересов и тех жертв, которые мы уже понесли из-за Пакистана, который сделал всё возможное, чтобы навредить нашей стране», — заявил Набиль.