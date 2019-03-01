Вьетнам праздновал Новый год по лунному календарю, когда президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в Ханое. Трамп сделал своё заявление всего три недели назад, пишет Майкл Татарски в статье для издания The Atlantic.

Празднование Нового года по лунному календарю. Ханой

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Празднование Нового года по лунному календарю. Ханой

В 2017 году во Вьетнаме прошёл саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда мировые лидеры, включая Трампа, прибыли в прибрежный город Дананг. В 2018 году во Вьетнаме состоялся Всемирный экономический форум. Однако Вьетнам не привык к громким международным мероприятиям. Ситуацию вокруг саммита осложнили трудности, связанные с подготовкой к прибытию северокорейского лидера, а также слишком короткий срок для организации мероприятия. Подготовка Ханоя шла в авральном режиме. Власти распорядились привести в порядок все улицы и строительные площадки Ханоя, а также повесить на каждом фонарном столбе вьетнамские, северокорейские и американские флаги. Все силы полиции Ханоя были мобилизованы за неделю до прибытия лидеров для обеспечения безопасности саммита. Также были мобилизованы военные, подразделения тайной полиции и силы по борьбе с беспорядками.

Приезд Ким Чен Ына во Вьетнам стал неординарным событием. Бронепоезд доставил северокорейского лидера из Пхеньяна к китайско-вьетнамской границе, затем он пересел в автомобиль, чтобы преодолеть оставшиеся 160 километров до Ханоя. Бронепоезд прибыл на приграничную железнодорожную станцию города Донгданг, в котором большинство граждан Вьетнама никогда не было, не говоря уже об иностранцах. Крошечный приграничный форпост быстро привели в порядок к приезду Ким Чен Ына. Ханой направил солдат охранять шоссе, проходящее между приграничным городом и столицей. Данный маршрут был полностью закрыт в течение нескольких часов, чтобы обеспечить безопасность северокорейского лидера.

Instagram.comrealdonaldtrump Вьетнамцы встречают Дональда Трампа в Ханое

Большая часть Ханоя выглядела как обычно, даже после начала саммита. Однако в той части города, где проходил саммит, всё выглядело иначе. Квартал вокруг отеля Meliа, в котором остановился Ким Чен Ын, был полностью заблокирован. Представителей пресс-службы Белого дома, которые заранее забронировали номера в этом отеле, просто выгнали в тот день, когда прибыл северокорейский лидер. Недалеко от квартала, в котором находился отель Meliа, стояли два бронетранспортёра. Прилегающая территория охранялась солдатами, вооружёнными автоматическим оружием. На дорогах царил хаос каждый раз, когда многочисленные полицейские полностью перекрывали автомобильное движение по пути следования кортежей лидеров двух стран. Толпы зевак появлялись на улицах каждый вечер, когда американский и северокорейский кортежи направлялись в гостиницу Metropole, где проходили переговоры.

Работа СМИ оказалась под полным контролем. Вьетнамская пресса полностью находится под контролем правительства. Любую критику в интернете быстро устраняли с помощью сложной системы кибербезопасности. Журналисты, освещающие саммит, были размещены в международном медиацентре, расположенном в здании рядом с главным железнодорожным вокзалом города.

Instagram.comrealdonaldtrump Дональд Трамп и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг

В медиацентре было много телевизоров, предназначенных для прямой трансляции саммита, однако часто вместо трансляции по ним показывали туристические видеоролики. Все журналисты заранее получили уведомление по электронной почте от пресс-службы вьетнамского МИД, в котором содержалось напоминание о том, что журналисты должны писать положительные статьи о саммите и о Вьетнаме. В электронном сообщении также говорилось, что журналисты должны придерживаться установленного регламента и не должны собирать или распространять информацию, не относящуюся к делу или затрагивающую «деликатные темы».

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[instagram.comrealdonaldtrump Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Вьетнамское руководство стремилось создать образ Вьетнама как серьёзного игрока на международном арене, поэтому оно не стало рисковать. Вскоре после своего появления в Ханое были депортированы два актёра, пародирующие Ким Чен Ына, один из которых прибыл из Австралии, а другой — из Таиланда. Актёру из Канады, пародирующему Трампа, приказали не покидать отель. Местные диссиденты, выступающие против политики вьетнамского правительства, фактически оказались под домашним арестом: службы безопасности следили за каждым их шагом. В итоге Вьетнам получил ту картинку, которую хотел: улыбающихся президента США Дональда Трампа и премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука на фоне развивающихся флагов США и Вьетнама.