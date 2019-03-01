«Со стороны ситуация выглядит впечатляюще: глава государства, прочувствовавший трудности простого народа, решил дать пинка прогнившим бюрократам и осуществить масштабную и самую лучшую программу по улучшению жизни казахстанцев», — российский аналитик по Туркестану на условиях анонимности рассказал в интервью ИА REGNUM, что стоит за отставкой правительства в Казахстане, принятием новой программы и подготовкой к президентским выборам.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Нельзя бесконечно долго «водить за нос» собственное население, утверждая, что правительство Казахстана самостоятельно в своих решениях и действиях. Любой, кто сочтет за труд прочитать конституцию Казахстана, поймет, что она возносит президента на недосягаемую высоту и наделяет его такими полномочиями, которые любому другому президенту не снились.

В Казахстане не существует принципа разделения власти и наделения различных ее ветвей отдельными компетенциями. В Казахстане президент предопределяет всё.

Всё остальное — игра на публику. Поэтому всё происходящее в Казахстане, деятельность правительства или, наоборот, его бездействие — определяется президентом. Его волей. Соответственно ошибки правительства — это ошибки в тех ценных указаниях, которые давал глава государства.

Но Нурсултану Назарбаеву выгодно представлять дело таким образом, что есть трусливое правительство, к действиям которого он не имел отношения, и ситуация преподносится таким образом, что если чиновников разогнать, то всё наладится.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Во-первых, действия правительства, как бы его сейчас ни оценивали, происходили не моментально, а продолжались длительный период времени. Президент был в курсе происходящего. Он должен был контролировать эти действия и брать часть ответственности на себя за происходящее в стране. Раз уж он создал такую систему.

Разгон правительства — это очередной спектакль. Его разыграли в связи с ухудшением социально-экономической ситуации в стране, невозможностью в дальнейшем поддерживать миф о том, что в Казахстане самая передовая на всем постсоветском пространстве финансово-экономическая политика, и в преддверии выборов, намеченных на конец 2020 года.

Со стороны ситуация выглядит впечатляюще: глава государства, прочувствовавший трудности простого народа, решил дать пинка прогнившим бюрократам и осуществить масштабную и самую лучшую программу по улучшению жизни казахстанцев.

Таким образом, Назарбаев в очередной раз отводит от себя удар по принципу «царь хороший, бояре у него плохие».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Политическая поляна в Казахстане настолько вытоптана и неоднократно проутюжена катком, что серьезные оппозиционные силы в период не то что жизни, а, скажем, дееспособности действующего президента не появятся.

В Казахстане есть люди, которые понимают реальный ход политических процессов и устали от постоянных маневров главы государства. Но они не имеют должной электоральной поддержки и соответственно серьезных перспектив на успех.

Соответственно, Казахстан обречен смотреть один и тот же спектакль со знакомыми режиссерами и актерами, пока на посту находится президент Нурсултан Назарбаев.

SteenJepsen Власть

С приходом нового руководителя изменения неизбежны. Хотя бы потому, что ни один новый руководитель, чью кандидатуру мы бы сейчас ни рассматривали из нынешних казахстанских политиков или оппозиционеров, не будет иметь одного важного качества, необходимого для управления восточной страной.

И это качество — харизма. У Назарбаева она есть. Он ее искусственно лелеет, а все СМИ настроены на то, чтобы вылепить из президента образ «великого и мудрого хана» (царя — прим. ИА REGNUM ). Этот образ руководителя традиционный и понятный для казахстанцев.

Хан, понятное дело, генерирует мудрые мысли и произносит речи, причем не только для внутренней аудитории, но и для стороннего слушателя. Его идеи, например, считаются достойными Нобелевских премий.

Однако, как бы мы ни относились к президенту Казахстана, отрицать его заслуги нельзя. Таких заслуг, которых не будет у его преемника.

Например, он привел Казахстан к независимости. Равно как и стал одним из авторов идеи евразийской интеграции. Эти обстоятельства буду выпячиваться и подчеркиваться при каждом удобном случае, особенно в период обострения электоральной борьбы.

Lena1964 Казахстан. Астана. Дворец президента

Любой другой политик просто не обладает таким набором козырей, которые может бросить на стол. Поэтому тот, кто придет на место президента, должен будет завоевать авторитет перед населением и ради спокойствия страны перед представителями глобальных и региональных центров силы. А это очень непросто.

Кроме того, существует опасность того, что новый лидер, придя к власти и стремясь за короткое время «впечатлить» и «реформировать» систему, наломает дров. А за ошибки власти будет отвечать население.

К сожалению, это судьба тех режимов, во главе которых стоит бессменный лидер. В этом правиле я не знаю исключений. Если первое лицо страны находится у власти несколько десятков лет, на поздних этапах его правления проявляется негатив, который либо отсутствовал раньше, либо не был столь явным.

Люди, много лет находящиеся у власти, обычно теряют чувство ответственности. Их окружают толпа льстецов, утверждающих, что все действия руководства бесконечно гениальны. Руководители перестают прислушиваться к дельным советам, да и эти советы со временем высказываются всё реже, пока люди не замолкают окончательно.

Руководство привыкает жить в другой системе ценностей, в других взаимоотношениях с политической элитой. Это плохо для страны.