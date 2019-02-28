У каждого президента — свой мем. Украинские лидеры — не исключение. Леонид Кучма запомнился программной фразой «Украина — не Россия», Виктор Ющенко — эпическим «эти руки ничего не крали», ну, а Виктор Янукович — тут целая россыпь жемчужных цитат и действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Вот и президент нынешний — Пётр Порошенко — совершил то, от чего ему, похоже, уже никогда не отмыться. На встрече с избирателями в Запорожье, где для создания толпы, по обыкновению, завезли специально обученных людей, Пётр Алексеевич сорвал шапку с девушки. Перед этим ещё одного он успел схватить за нос. В общем, повеселился всласть, этот кондитер. Янукович, кстати, тоже, как мы помним, срывал шапки, но в другие времена и у других людей.

Ярость Порошенко, а это именно что была ярость, вызвал заданный девицей вопрос: «Пётр Алексеевич, почему вы преследуете Анатолия Шария?». Такое восклицание сопровождает украинского президента на всех встречах, коих у него в ходе предвыборной кампании — великое множество. Фокус в том, что известный блогер Шарий, проживающий где-то в Европе и оттуда смачно критикующий нынешние украинские реалии, объявил своего рода войну Порошенко. Люди президента решили плеснуть грязи в Анатолия, а тот дал серьёзный такой ответ — из всех залпов.

Anatoly Shariy Блогер Анатолий Шарий

И вот — украинские граждане пробиваются к президенту (или кричат на расстоянии), чтобы бросить заветное: «Пётр Алексеевич, почему вы преследуете Анатолия Шария?». За это вопрошающему положено 15 тысяч гривен, для Украины сумма более чем солидная. Однако стараются, надо признать, не только ради денег и хайпа, но и из справедливых порывов. Мол, достали.

Ясно, что подключились к движухе, запущенной Шарием, многие, потому проклятый вопрос стал настоящим хлыстом для Порошенко, который, слыша его, сперва пытался шутить в ответ, улыбался, после молчал или атаковал обвинениями, а в итоге президентская охрана начала выбивать телефоны у тех, кто фиксировал «обращение» на видео. Но тут не подвели нервишки — и Порошенко просто сорвал у девушки шапку. Малахольно, чего уж.

Да, это был акт саморазоблачения, безусловно. После такого Петру Алексеевичу будет ещё тяжелее стать первым на президентских выборах, а шансы его и без того невелики. Но! Тут важна ремарка: «Если выборы пройдут более или менее честно». А такого не ждите, если вы, конечно, не съели 13 упаковок оптимистических таблеток. На случай поражения — то есть однозначно — у Порошенко есть отряды радикалов, готовых выступить в роли всадников апокалипсиса. Кроме того, Петра Алексеевича поддерживают на Западе. И вообще — его позиции не так плохи, как то многие полагают. Как по мне, то все шансы остаться и продолжить начатое дело у него есть.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Впрочем, это не имеет никаких пересечений с реальным отношением украинского народа к Порошенко. На предвыборном чёсе президент выглядит откровенно жалко: он устал, пусть и с завидной регулярностью андроида повторяет одни и те же речи, он раздражён, нервы его, судя по срыванию шапок, окончательно разболтались и повисли на тоненьких таких ниточках, которые никому уже не разглядеть. Пётр Алексеевич выдохся. Он видит реальное отношение народа. Да, ему плевать, по большей части, но всё равно — неприятно. Порошенко, как любой человек, хочет уважения и любви, а президентские амбиции его запредельны.

Но вот что удивительно — и показательно — как легко, оказывается, расшатать не только психику Порошенко, но и его режим. Блогер Шарий, сидя у экрана, организовал самую простую движуху на свете, но она сработала. Надо было всего лишь пообещать деньги тому, кто толкнёт падающего.

janeb13 Деньги

Перед нами предстали — это я о Порошенко и его окружении — не титаны мысли и духа, а слабые, уязвимые персонажи, теряющие самообладание от повторения в их адрес не самой ловкой на свете провокации. Раз кипяточком плеснули, два — и вот на тебе разварившийся вареник вместо человека. Он уже и не контролирует себя, хотя мнит великим стратегом, реформатором, объединителем, кем-то там ещё (красивых слов много).

И если всё это так, а оно так, то почему российский агитпроп, который год упражняющийся в том, как приручить Украину, ничего похожего сделать не смог? Что мешало? И на что уходят соответственно выделенные денежки?

Правда, с таким Порошенко справиться можно — не раздавить, нет (оно и ни в коем разе не надо), но деморализовать и тем самым сделать сговорчивее. Впрочем, в украинском политическом перворядье это касается не только Петра Алексеевича. На фоне многих остальных он не так уж и плох. Тем досаднее российский КПД в украинском приложении.