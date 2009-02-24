Москва, 7 ноября, 2014, 15:06 — ИА Регнум. В районе Мнёвниковской поймы в Москве появятся три автомобильных моста и две станции метро. Строительство транспортной инфраструктуры будет привязано к возведению на этой территории нового здания парламентского центра, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном центре правительства Москвы, согласно проекту, автомобильные мосты через Москву-реку свяжут пойму с соседними городскими районами. Кроме того, в планах столичных властей — проложить здесь южный участок Северо-Западной хорды — магистрали, которая тянется с севера на юго-запад Москвы. На территории будут размещены две станции метрополитена — «Терехово» и «Мневники», которые войдут в западный участок Второго кольца метро, уточнил заммэра.

Для строительства парламентского центра в Нижних Мневниках выделен участок в 15 га. Его строительство может обойтись в 1,5 млрд долларов — такие цифры озвучил заместитель главы межведомственной рабочей группы, отвечающей за вопрос возведения в Москве парламентского центра Владимир Ресин. Ранее правительство Москвы утвердило проект развития всей территории поймы, которая сейчас находится в полузаброшенном состоянии.