Весной 2018 года к власти в Италии пришло скептически настроенное в отношении Брюсселя правительство. Коалиция состоит из двух очень разных партий, сторонников национального суверенитета и традиционных ценностей (Маттео Сальвини) и борцов с элитой (Луиджи Ди Майо). Нелюбовь к Брюсселю — одно из немногих общих для них свойств. Всё лето, всю осень и половину зимы Сальвини и Ди Майо переругивались с евробюрократами по самым разным поводам, от мигрантов до бюджета, от взносов Италии в фонды ЕС до снижения пенсионного возраста. Наблюдатели всерьез обсуждали, возможен ли выход Италии из ЕС — или по крайней мере укрепление ее курса на суверенизацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

В этом есть определенная логика. Если собрать воедино все высказывания министров в отношении евробюрократов, картина получится примерно такая. Брюссель действует в интересах не граждан, а крупного бизнеса, прежде всего банков. Социально-политической ситуации в конкретных европейских странах он не понимает и понимать не хочет. В сфере мигрантов и прочих социальных вопросов он действует по методичке, не замечая, что эффект от его действий прямо противоположен задуманному.

Евробюрократы говорили, что нужно принимать всех мигрантов (примерно за полгода до выборов говорить перестали) — не замечая, что именно потворство незаконным перевозкам приводит к трагедиям в море и к драмам на суше. Они говорили, что нельзя снижать пенсионный возраст — потому что давно забыли, что в центре политики должен быть не хорошо сведенный бюджет, а граждане. Они разрешали Эммануэлю Макрону больше, чем Сальвини и Ди Майо, потому что демократия для них — это не политическая позиция, а набор слов. Евробюрократия стала вещью в себе, а гражданам от нее только вред — примерно так звучал итальянский вывод.

К середине зимы споры Рима с Брюсселем утихли, хотя и не прекратились совсем. В течение одного дня, среды, 27 февраля, евробюрократы успели вновь попенять Италии на снижение пенсионного возраста (из-за которого, мол, не вырастет экономика) и на проект бюджетных выплат обманутым вкладчикам частных банков (явное нарушение принципов ЕС). Министры ответили, но мягче, чем раньше.

Одна из причин изменения риторики лежит на поверхности и многократно упоминалась самими действующими лицами. 26 мая пройдут выборы в Европарламент. Вслед за этим депутаты нового созыва примут участие в формировании «правительства ЕС» — Еврокомиссии. Социологические замеры, которые проводит в том числе и сам Европарламент, показывают, что две ныне правящие партии, почти ничем друг от друга не отличающиеся «народники» и «социалисты», потеряют и часть кресел, и совокупное большинство. Новая правящая коалиция совершенно точно будет другой.

У правящих итальянских партий «завести» в Европарламент совсем уж крупные фракции не получится, но их рейтинг быстро растет. Именно они при некоторых обстоятельствах станут держателями «золотой акции», с которыми всем придется договариваться. Сальвини возглавляет альянс сторонников национальных суверенитетов и вместе с Марин Ле Пен может рассчитывать почти на 10% голосов. «Движение 5 звезд» возглавило небольшой, но быстро растущий фронт борцов с элитами, а если к нему всё-таки присоединятся «желтые жилеты», то и этот альянс сможет рассчитывать на 10%.

International Journalism Festival Луиджи Ди Майо (справа)

Споры с ЕС временно оставлены в стороне. Пока есть шансы завоевать ЕС целиком, ни Сальвини, ни Ди Майо не будут дистанцироваться от него. Они чувствуют за собой правду и видят подтверждение в виде растущего рейтинга. Трибуна Европарламента позволит Ди Майо раздувать пожар антиэлитных настроений и к следующим выборам рассчитывать на крупную фракцию. Сальвини прямо сейчас может перетянуть на свою сторону традиционалистов и консерваторов из правящих партий и рассчитывать на не последний пост в Еврокомиссии уже в 2019 году.

Вторая причина некоторого угасания антибрюссельской риторики — экономическая. В феврале 2019 года немецкие ученые опубликовали исследование, согласно которому от введения евро в большом плюсе остались только Германия и Нидерланды, а рейтинг стран, оставшихся в минусе, возглавляет Италия. Для итальянских сторонников суверенитета давно стало общим местом обвинять иногда Германию, иногда Германию вместе с Францией в том, что ЕС работает исключительно в их интересах. Но одновременно с этим все понимают, что выход из Евросоюза окажется еще дороже, чем вход.

Наконец, граждане Италии, при всем осознании истинного лица и компетенции евробюрократов, вовсе не горят желанием покидать Евросоюз. Отсутствие границ и общие рынки — важные преимущества и для бизнеса, и для граждан, к этим преимуществам все привыкли и отвыкать не хотят. Из всего перечисленного следует вывод, что самой естественной для Италии ситуацией будет продолжение пребывания в Евросоюзе и одновременно — в оппозиции к евробюрократии, а также продолжение переругиваний, но без серьезных последствий.

Образцом может служить утверждение бюджета страны на 2019 год. В Брюсселе выступили против этого бюджета: итальянские министры намеревались одновременно снизить пенсионный возраст, отменить повышение налогов и ввести новые пособия, вследствие чего дефицит вырос до 2,4% ВВП. В Риме менять бюджет отказывались — предвыборные обещания прежде всего. Журналисты уже подсчитывали, какой удар нанесут по Италии европейские санкции за принятие неправильного бюджета, но компромисс всё-таки был достигнут. Дефицит был снижен, все обещания остались на месте — свести бюджет помогла отсрочка реформ на несколько месяцев.

Connect Euranet Здание Европарламента

После выборов в Европарламент, скорее всего, произойдет возвращение к этой роли мягкой оппозиции. Правящую коалицию в ЕС вместе с «народниками» и «социалистами», вероятнее всего, сформируют либералы. Никаких заметных перемен в политике ЕС вследствие этого не произойдет. Итальянские министры и евробюрократы продолжат критиковать друг друга. В Риме продолжат вести сравнительно суверенную линию. То есть не принимать мигрантов, не повышать пенсионный возраст и возвращать распятия в школьные классы. И ссориться с евробюрократами. Которые, как показывают примеры Гюнтера Эттингера или Пьера Московичи, отлично играют роль боксерских груш. Сальвини благодаря этим боям получил как минимум несколько процентов рейтинга.

Такое распределение ролей в целом устраивает и Брюссель, кто бы ни занял там ключевые посты в середине 2019 года. Потому что чрезмерное отдаление Италии от ЕС, не говоря уже о ее выходе, станет очень болезненным ударом не только по Риму, но и по Евросоюзу.

Впрочем, нельзя исключать, что осторожность социологов ошибочна. В конце концов, они не предполагали ни появления Сальвини в итальянском правительстве, ни двукратный рост его рейтинга уже после выборов. Самый популярный политик Европы при содействии Стива Бэннона может выиграть и европейское сражение.