Депутаты Луцкого городского совета обратились в Верховную раду Украины с требованием инициировать процедуру выражения недоверия президенту Украины Петру Порошенко, передают «Волинські Новини» (Луцк). Это решение поддержали более двух третей депутатов, присутствующих на заседании. Инициатором обращения стали депутаты фракции «Батькивщина». Как отметил депутат Андрей Козюра, подвергнуть президента импичменту предлагается за государственную измену и торговлю во время войны с «оккупантом». Депутат Игорь Полищук отметил, что фракция «УКРОП» тоже поддерживает проект решения, ведь масштабы хищения впечатляют.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время встречи с избирателями в Запорожье президент резко отреагировал на реплику девушки в розовой шапке, сообщает «Новый день» (Запорожье). Она что-то выкрикнула в адрес украинского лидера, после чего тот содрал с нее головной убор. Девушка в ответ рефлекторно стукнула Порошенко рукой по плечу. На видео можно расслышать, как девушка что-то говорит президенту про Анатолия Шария. В комментариях к видео пишут, что девушка якобы спросила: «За что вы преследуете Шария?». Часть свидетелей инцидента утверждает, что Порошенко не срывал с нее шапку намеренно, а случайно зацепил и сорвал.

О том, что предвыборный штаб Порошенко делает ставку на масштабные фальсификации, заявляют практически все участники выборов, а также многочисленные журналисты и общественные деятели, пишет «Таймер» (Одесса). Речь даже не об одной, а о нескольких взаимосвязанных схемах, которые в совокупности должны образовать систему, почти гарантирующую Порошенко успех (или, по крайней мере, оберегающую его от провала) вне зависимости от реальных предпочтений избирателей. Ключевых компонентов у этой схемы три. Кит №1: подкуп избирателей. Если обычно подкуп голосов осуществляли за счёт средств самого кандидата или его спонсоров, на этот раз для этого используются бюджетные средства. В процесс подкупа активнейшим образом интегрированы органы государственной власти и местного самоуправления. Каждое в отдельности действие в рамках скупки не является нарушением закона, а потому привлечь её организаторов и исполнителей к ответственности практически невозможно, даже если бы кто-то захотел это сделать. На первом этапе необходимо «сформировать сетку» — список людей, чьи голоса будут пытаться купить. Далее надлежит понять, кто из этих людей за энную сумму готов поддержать Порошенко на президентских выборах. Так формируется «сетка» — список людей, потенциально готовых пасть жертвой подкупа, с указанием их имён, фамилий и контактной информации. Дальше работают уже предметно с ними. По различным оценкам, скупка голосов с помощью вышеописанной схемы по выдаче нуждающимся «Петиной тысячи» может принести в копилку Порошенко порядка 2 миллионов голосов избирателей, примерно 10−12% голосов. Кит №2: избирательные комиссии. Главный задел в этом плане осуществили ещё в прошлом году, когда сформировали состав Центральной избирательной комиссии. Значительная часть ее членов на этих выборах находится под сильным влиянием штаба Порошенко. К примеру, главу ЦИК Татьяну Слипачук связывают с замглавы администрации президента Алексеем Филатовым. Заместитель главы ЦИК Сергей Радченко упоминается в качестве человека, сотрудничающего со штабом Порошенко. Другой замглавы ЦИК, Олег Конопольский, и вовсе официально вошёл в состав комиссии по квоте «Блока Петра Порошенко». Официально делегированы БПП близкий к Юрию Луценко Михаил Вербенский, Ольга Желтова, Светлана Кустовая, Ольга Лотюк и Виталий Плукар. Плюс вошедший в состав ЦИК в 2014 году по квоте УДАР (сегодня входит в состав БПП) Олег Диденко. А ведь есть ещё трое представителей «Народного фронта», в число которых входит и секретарь ЦИК Наталья Бернацкая. Часто записывают «в колоду» Порошенко и делегата от «Видродження» Аллу Басаеву — благодаря близости к Порошенко главы этой депутатской группы Виталия Хомутынника. Кит №3: суды и срыв провозглашения результатов. Специфика президентских выборов заключается в том, что у них только один победитель, и каждый кандидат (не считая «техников») — сам за себя. Однако уже через полгода, осенью 2019-го, состоятся парламентские выборы, где всё немного сложнее: к примеру, политическая сила, выигравшая выборы «по голосам», может по факту оказаться проигравшей стороной из-за того, что получившие худший результат партии договорились между собой сформировать коалицию. Увязав в один пакет президентские и парламентские выборы, Порошенко получает куда более широкое поле для торга с другими участниками политического процесса, включая, к примеру, Игоря Коломойского, с которым часто связывают действующего фаворита президентских выборов Игоря Зеленского.

Russianname Выборы на Украине

В середине января в Черкассах партия «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвала владельцев рекламных объектов ликвидировать рекламу «экс-регионалов», в противном случае пригрозили сделать это самостоятельно с 1 февраля, информирует «Провінція» (Черкассы). 8 февраля в городе был срезан первый билборд — с рекламой Александра Вилкула. Позже — поврежденные ситилайты с рекламой Вилкула и Евгения Мураева. При этом на «костях» уничтоженной рекламы устроили дикие танцы. В соцсетях обратили внимание, что на рекламных площадях, освобожденных от экс-регионалов, появляется реклама Андрея Билецкого. Лидер местного «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Кухарчук заявляет, что к уничтожению рекламы причастны «неизвестные патриоты». На данный момент Национальная полиция открыла четыре уголовных производства по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подобные парамилитарные объединения пригодятся, если: нужно неформально повлиять на неуступчивых оппонентов; если не понравятся результаты президентских или парламентских выборов, и следует устроить «народные волнения»; если надо повлиять на перераспределение рекламного рынка. Для раскрутки бренда «неизвестных патриотов», которые на самом деле известны всем, нужна информационная поддержка.

Процесс перехода общин в поместную церковь на Винничине происходит гораздо стремительней, чем в других регионах, утверждает «Реал» (Винница). Поэтому не удивительно, что периодически собрания прихожан сопровождались конфликтами с местным батюшкой и приезжими «агитаторами». По словам начальника управления по делам национальностей и религий Винницкой областной государственной администрации Игоря Салецкого, силовые инциденты в прошлом. Стороны смогли договориться, и пока церковное «перемирие» никто не нарушает. На сегодняшний день около 70 приходов Винницкой области провели общие собрания религиозных общин и приняли решение о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Обратились в управление для перерегистрации 34 прихода. В каждом населенном пункте из этих 70 были проведены и альтернативные собрания, в управление поступили вторые комплекты документов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

«Обучающий семинар для военных священников «Психологическая реабилитация участников боевых действий, членов их семей и семей погибших» организовал синодальный отдел УПЦ МП по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями Украины, — рассказывает «За Збручем» (Тернополь). — По благословению руководителя Тернопольской епархии УПЦ МП митрополита Сергия делегация московских попов из Тернопольщины участвовала в обсуждении новых методов работы с военнослужащими, которые побывали в зоне боевых действий. Об этом сообщил протоиерей Георгий Прокопчук, ответственный в Тернопольской епархии УПЦ МП за урегулирование межконфессиональных конфликтов. Как умеют работать с нашими военнослужащими на Тернопольщине, московские попы показали еще раньше. Не так давно на территории Почаевской лавры после беседы с монахами участник «АТО» совершил самоубийство. А военный капеллан УПЦ МП из нашей области, эконом Почаевской семинарии иеромонах Кукша, оказался пророссийским блоггером-пропагандистом».

Венгрия не будет «жертвовать» венгерской общиной в Закарпатье в любом геополитическом контексте, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в Будапеште. «Венгрия не будет жертвовать венгерской общиной в Закарпатье в любом геополитическом контексте и ожидает, что Украина будет уважать права венгров, которые там живут», — сказал министр. Гетемюллер заявила, что НАТО солидарно с Венгрией в вопросе того, что Украина должна имплементировать выводы Венецианской комиссии к закону об образовании, однако призвала Будапешт не блокировать заседания комиссии Украина-НАТО. Заместитель генсека также поблагодарила Венгрию «за поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверсные поставки газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат».

(сс) Водник. wikimedia.org Использование украинского и венгерского языков в г. Берегово (Закарпатье)

Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) надеется на создание так называемого Притисянского венгерского округа и еще в прошлом году направило председателю ЦИК письмо с просьбой создать соответствующий венгерский округ для проведения парламентских выборов, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Возможности смешанной избирательной системы, которая сейчас существует, могут быть благоприятными для национальных меньшинств лишь при условии, что при формировании избирательных округов будут учитывать места их компактного проживания. Что касается Закарпатья, то на выборах 1998 и 2002 годов венгерское меньшинство могло воспользоваться шансом выбрать своего представителя в парламент Украины. Однако в дальнейшем, несмотря на обещания политиков, такой возможности уже было лишено.

Чтобы выяснить реальное количество жертв в бывшем селе Гута-Пеняцкая, коммунальное предприятие «Доля» Львовского областного совета планирует в этом году провести поисковую исследовательскую работу на месте преступления тех военных лет, информирует «Збруч» (Галичина). Ежегодно в последнее воскресенье февраля в бывшее село приезжает делегация из Польши, чтобы почтить жертв ужасной трагедии. Польская сторона говорит о 800 убитых поляках, подсчеты украинских историков говорят о 200 жертвах. Президент Польши Анджей Дуда в трагедии 75-летней давности обвиняет воинов дивизии СС «Галичина» и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украинские историки говорят, что карательную операцию организовали гитлеровцы. «Доля» планирует в этом году провести поисково-исследовательские работы на месте бывшего села. Министерство культуры Украины дало разрешение на их проведение. «В обращении Дуды говорится о погибших мирных жителях, — заявил Святослав Шеремета, директор «Доли» и секретарь государственной межведомственной комиссии по делам памяти участников жертв войны и политических репрессий. — Да, они были, но неправда, что только мирные жители».

(сс) Stako Мемориал уничтоженным жителям Гуты Пеняцкой

Посольство Белоруссии направило в МИД Украины ноту в связи с разбойным нападением на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, который учрежден «Строительно-монтажным трестом №8» (город Минск) в рамках реализации договоров, заключенных на капитальный ремонт участков автотрасс в Николаевской области, рассказывают «НикВести» (Николаев). В ноте белорусские дипломаты обращают внимание на то, что «такие противоправные акции не соответствуют договоренностям на высшем уровне по сотрудничеству в сфере дорожного строительства, наносят прямой ущерб конструктивно развивающимся торгово-экономическим отношениям наших стран, негативно влияют на инвестиционный имидж Украины». Белорусская дипломатическая миссия также отметила, что в последнее время на Украине участились случаи проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог, попытки дискредитировать работу холдинга «Белавтодор» на украинском рынке. В связи с этим посольство направило обращение вице-премьеру — министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко.

Активисты «Самообороны Одессы» во главе с Тодором Пановским принесли к российскому генеральному консульству на Гагаринском плато пакеты с мусором и презервативы, пишет «Думская» (Одесса). По словам участников акции, таким образом они выражают протест против существования в городе представительства «страны-агрессора». Мусор активисты используют символический — в пакеты складывают мятую бумагу, а затем развешивают ее на заборе консульства. Общественный порядок на месте событий охраняют национальные гвардейцы, они проверяют пакеты на наличие опасных предметов. Представители консульства к протестующим не вышли, поэтому презервативы было решено тоже закрепить на ограде. Затем участники акции спели гимн Украины и зажгли желто-голубые файеры, бросать их в здание на этот раз не стали. Напомним, в январе Пановский забрасывал консульство России краской и файерами и дважды при этом был задержан правоохранителями.