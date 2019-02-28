Вышедшая к пятисотлетию начала Реформации (31 октября 1517 г.) коллективная монография рассматривает ее основные исторические, религиозные и философские аспекты, а также влияние на культуру.

Иван Шилов ИА REGNUM

Александр Шипилов (Российский государственный педагогический университет) пишет, как анонимный мистический трактат XIV в. «Немецкая теология» повлиял на учение Лютера о свободе воли. В «Теологии» акцентировалось внимание на том, что для внутреннего преображения человек должен отказаться от личных, эгоистических желаний, он должен заместить собственную волю Божественной. Это совпадало с мировоззрением Лютера, который «верил в абсолютное предопределение и отрицал свободу воли у человека».

В свою очередь, Олег Давыдов (Дальневосточный федеральный университет) обращает внимание на то, что «драматический и крайне сложный переход от Средневековой Западной цивилизации к Модерну» вызвал в общественном сознании «эсхатологическую напряженность» (страх перемен, нестабильность). Последняя проявилась и на теологическом уровне в виде борьбы лютеранства с «томистско-аристотелевской метафизикой». Знаменитый реформатор основывал свое учение в числе прочего на идеях Августина и Иоахима Флорского.

Интересен текст Зинаиды Лурье (СПбГУ) об «идеях Реформации на сцене немецкого театра XVI в.». По мнению историка, имели место «не столько борьба протестантизма со средневековым католицизмом, сколько… универсальные процессы, связанные с формированием светского, профессионального театра, проходившего почти одновременно и в католических, и в протестантских землях». В этих процессах участвовали и протестанты (Теодор фон Без и Мартин Буцер). Одновременно театральное пространство использовалось для полемики с католиками, в частности, пьеса «Обструганный Экк» высмеивала противников Лютера. Влияние театра было столь велико, что другая сатирическая постановка, «Башня священников», вызвала в 1521 г. волнения в Эрфурте.

Из других работ, составивших коллективную монографию, хотелось бы отметить статьи Олега Душина (СПбГУ) «Новоевропейская наука и образование: между протестантами и иезуитами» и Родиона Савинова (Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины) «Событие Реформации в философии и истории немецкого идеализма».

По прочтении книги вспоминается Федор Тютчев:

Я лютеран люблю богослуженье,

Обряд их строгий, важный и простой —

Сих голых стен, сей храмины пустой

Понятно мне высокое ученье.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».