Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил официальный визит в Иран. В Тегеране он провел переговоры с президентом Хасаном Рухани, был принят духовным лидером аятоллой Али Хаменеи. По всем формальным и неформальным признакам этот визит можно считать не только успешным, но и показательным.

Иван Шилов ИА REGNUM

Многие закавказские и российские эксперты потратили немало чернил для того, чтобы обозначить главные направления во внешней политике новых властей Армении, полагая, что те будут больше ориентироваться на западный вектор, а Ереван в свете американских санкций против Ирана может пересмотреть свои позиции в отношении Ирана. При этом речь не шла о возможностях свертывания торгово-экономических отношений между двумя странами. В настоящее время их товарооборот составляет 364 миллиона долларов. Это рекордный показатель с 1991 года, то есть с обретения Арменией независимости. Однако Еревану рекомендовали ввести торгово-экономические связи с Тегераном в «зону неопределенности», чтобы получить возможности широкого маневрирования на американском направлении.

Американское издание EurasiaNet обозначало интригующую схему, которая якобы исходит от помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона: Азербайджан может получить некоторую косвенную выгоду от американских санкций против Ирана, так как выиграет от повышения цен на нефть в результате усиления напряженности в Персидском заливе, Армении же, напротив, рекомендовать развивать с Ираном энергетические проекты, чтобы ослабить зависимость от России. Вся эта геополитическая эквилибристика выстраивалась для того, чтобы добиться изменений в позиции Тегерана в отношении Баку и Еревана. Тем более что Азербайджан недоволен тем, что Иран отказывается присоединиться к блокаде Армении, считая, что «блокада заставила бы армянское правительство быть более сговорчивым в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран. Азербайджан. Россия

При этом Баку дает понять, что может отплатить Тегерану «благодарностью»: сохранять нейтралитет в том случае, если Вашингтон решится на войну с Ираном. Так что визит Пашиняна пришелся на момент, когда ситуация вокруг Тегерана, да и внутри, складывается, мягко говоря, непростая. Поэтому на данном этапе не стоило ожидать того, что армяне и иранцы выйдут на конкретные предметные договоренности касательно экономических проектов. Хотя стороны обозначили перспективы, которые открываются между странами в экономической сфере, что в нынешней конкретной ситуации приобретает серьезный политический и геополитический смысл. Пашинян и Рухани обозначили главные направления сотрудничества: сфера энергетики, где функционирует проект «газ в обмен на электроэнергию», строительство Мегринской ГЭС и магистрали Север — Юг.

Повышенное внимание было уделено возможностям трехстороннего сотрудничества с Грузией и четырехстороннего — с Россией в сфере транзита электроэнергии, созданию коридора через Армению «Черное море — Персидский залив». По словам Рухани, «мы поручили обсудить все эти вопросы до заседания межправительственной комиссии». В свою очередь Пашинян, как премьер председательствующей в ЕАЭС страны, отметил важность ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Это новый компонент. Но главное, на наш взгляд, еще в том, что Армения в Иране, как и Иран в Армении, не чувствуют себя чужаками, ведь на протяжении многих веков два народа временами жили вместе, временами отдельно, сохраняя при этом теснейшее взаимодействие во взаимоотношениях экономического, политического и культурного порядка. В армянском массовом сознании нет чувства враждебности по отношению к Ирану, который на протяжении истории сыграл немалую роль в становлении армянской государственности.

ИА REGNUM Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Ираном

Не случайно сегодня армянская диаспора в Иране пользуется почетом со стороны и сохраняет серьезное экономическое и политическое влияние. В этом контексте нужно оценивать отношение Тегерана к перспективам урегулирования нагорно-карабахского конфликта, его видения развития ситуации. Иран выступает последовательным противником военных действий в районе Карабаха и предлагает конфликтующим сторонам свое посредничество в переговорном процессе. При этом он выступает за решение этой проблемы путем привлечения исключительно региональных игроков без участия США и Европейского союза. Пашинян же на встрече с армянской общиной Тегерана заявил о необходимости смены формата переговорного процесса. По его словам, «он говорит от имени Армении, так как он премьер-министр Республики Армения, но не выступает от имени Карабаха, потому что там есть своя власть».

Пашинян также посетовал на то, что якобы о взаимных уступках «почему-то спрашивают только Армению». Так что неудивительно, что за выстраиванием отношений между Тегераном и Ереваном внимательно следят из Баку. И сложно говорить о том, как Азербайджан воспримет такую равноудаленную позицию Ирана, наряду с готовностью Тегерана развивать проекты с Арменией.