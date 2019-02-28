Первый региональный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Азербайджан после ее избрания президентом Грузии, который был призван подтвердить добрососедские отношения между стратегическими союзниками, привлек внимание экспертного сообщества даже за пределами самих закавказских республик. Дело в том, что после ухода с грузинской политической арены Михаила Саакашвили и воцарения на ней партии Бидзины Иванишвили доверительные и братские отношения, которыми так славились Баку и Тбилиси времен патриархов грузинской и азербайджанской политики Эдуарда Шеварнадзе и Гейдара Алиева, так и не сложились.

President.az Встреча Ильхама Алиева и Саломе Зурабишвили

Новый президент, что ни говори, тоже является креатурой грузинского миллиардера. И, по словам грузинского политолога Гелы Васадзе, с этой точки зрения визит Зурабишвили в Баку состоялся очень вовремя, поскольку в настоящее время в азербайджано-грузинских отношениях существует одна задача, которую надо решать, не откладывая в долгий ящик. Эта задача не имеет отношения к конкретной проблематике грузино-азербайджанских отношений. «Речь идет о необходимости создания эффективной системы коммуникаций между властями Грузии и Азербайджана. Старая не просто дает сбои, её практически не существует, а без постоянного общения эффективно решать проблемы, возникающие в регионе, практически невозможно», — подчеркнул Васадзе. И кому, как не мадам Зурабишвили, профессиональному дипломату и коммуникатору, в таком случае, налаживать личные контакты?

President.az Состоялась встреча президентов Азербайджана и Грузии в расширенном составе. 27 февраля. 2019. Баку

В подтверждение этого следует отметить, что она на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сразу же обозначила братские и дружеские отношения, особо отметив, что первый свой визит в регион совершает «в дружественную братскую страну»: «Я приехала в Азербайджан как президент дружественной страны. Все президенты Грузии были друзьями Азербайджана, и я продолжаю эту традицию. Альтернативы нашим отношениям нет, у нас перспективные связи». В свою очередь, Алиев подтвердил «дружественные связи» между странами и выразил уверенность, что обсуждения еще раз подтвердят, что «Грузия и Азербайджан — очень близкие друг другу страны». Он заверил, что в предстоящие годы сотрудничество будет еще больше углубляться и расширяться во всех сферах.

Грузинский политолог Ника Читадзе еще до начала встречи предположил, что темой обсуждений станет сотрудничество в сфере транспорта, в том числе возможная транспортировка энергоносителей из Азербайджана через Черное море в другие страны черноморского бассейна, также вопрос развития евроазиатского транспортного коридора, а также демаркация границ. В подтверждение прогнозов Зурабишвили на встрече отметила важность сотрудничества в транспортной сфере, что может дать дополнительный импульс развитию экономических связей, которые ранее ограничивались только энергетическими проектами в предыдущий период. Президент Грузии обратила внимание на важность соглашений, достигнутых со странами на востоке Каспия после открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс:

«Президент Азербайджана упомянул, что делает в Каспийском море, в свою очередь, Азербайджан, и я должна поприветствовать достигнутую договоренность, которая очень важна для развития всех видов транспорта на этом море. Мы, со своей стороны, с помощью ЕС, работаем над тем, чтобы предоставить Черному морю все возможности, чтобы развивался транспорт между портами Румынии, Болгарии и Грузии, а также развивалась инфраструктура и логистика Грузии. Это — новый проект, транспортная сеть, которая будет развиваться при содействии и инвестициях ЕС, но мы готовы, чтобы и общие инвестиции попали в эту область, чтобы вместе с Азербайджаном до конца использовать возможность, которая была дана нам соглашением о свободной торговле с Китаем и ЕС».

Порт Батуми. Грузия

Вместе с тем Васадзе не считает, что визит Зурабишвили будет направлен на достижение определенных практических и материальных результатов, поскольку данная проблематика лежит вне ее компетенции. «Для экономических факторов есть министры, премьер-министры и прежде всего те, кто реально принимает решение у нас и у вас. Зурабишвили — это не про деньги, это про то, как и с кем разговаривать про эти самые деньги. Зурабишвили в данном случае не бизнесмен, она коммуникатор. Впрочем, если установится хороший личный контакт, она может быть полезна Азербайджану не только в Грузии, но и в Европе», — утверждает грузинский политолог.

Грузинский политолог Паата Закареишвили называет приезд Зурабишвили визитом вежливости, подчеркнув, однако, что после визитов в страны ЕС, визит в Азербайджан подчеркивает важность стратегического сотрудничества между странами, в то же время он не ожидает «особых новшеств и прорывов». А вот бакинский политолог Фикрет Садыхов напоминает, что президент во время предвыборной кампании делала реверансы в сторону армян, живущих в Грузии, но, похоже, сейчас поняла, что основная поддержка ее исходит от более многочисленного азербайджанского населения. «Президент Саломе Зурабишвили также понимает, что позиция и роль Азербайджана в регионе довольно высоки. Будущее Грузии, ее процветание, экономическое развитие зависят от Азербайджана. Потому что Азербайджан является инициатором крупных проектов в регионе», — добавил он.

В то же время, подчеркнул политолог, в течение многих лет у Азербайджана никогда не было противоречивых отношений с Грузией: «Не было ни взаимных территориальных претензий, ни каких-либо других серьезных проблем. Напротив, возникающие проблемы решались цивильно и путем диалога. Очевидно, новый президент Грузии это хорошо понимает. Именно поэтому во время встречи с Алиевым она заявила, что все президенты Грузии были друзьями Азербайджана, и она продолжит эту традицию. Я надеюсь, что этот визит пройдет в атмосфере сотрудничества, наблюдающегося между двумя странами на протяжении долгих лет». Эксперт также отметил, что Зурабишвили, приняв во внимание эти факторы, осуществила свой первый визит в Азербайджан и заинтересована в выведении этих отношений на более высокий уровень.

President.az Церемония официальной встречи Президента Грузии Саломе Зурабишвили. 27 февраля. 2019. Баку

Глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде тоже считает, что между Азербайджаном и Грузией нет непреодолимых проблем, а общий настрой сотрудничества, основывающийся на отношениях, носящих доверительный и дружественный характер, позволяет решать все вопросы на основе учета обоюдных интересов: «Увы, в последнее время стараниями недружественных сил, в диалоге Тбилиси и Баку появились нотки непонимания. Визит Зурабишвили, несомненно, послужит снятию всех вопросов последнего времени. Заявления грузинского президента в Баку свидетельствуют о том, что Тбилиси и впредь связывает с Азербайджаном основные надежды, связанные с укреплением своей роли на карте нашего региона и в международной политике в целом, а коли так, стороны непременно должны уважать интересы друг друга и стремиться к скорому решению любых противоречий.

Конечно, стратегия дружбы и сотрудничества, основы которой были заложены десятилетия назад, не может допускать недружественных действий одной стороны по отношению к другой. В этой связи установление в Грузии памятника человеку, совершившему военные преступления в Азербайджане, недопустимо. В Баку вызывает недоумение установка памятника человеку, действия которого никак не вяжутся ни с толерантностью, ни с гуманизмом. Однако, я думаю, что этот неприятный эпизод в двусторонних отношениях вскоре найдет свое разрешение, и гуманитарное сотрудничество Баку и Тбилиси будет развиваться значительными темпами. Неслучайно во время встречи президента Грузии с президентом Азербайджана и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой тема межчеловеческих контактов, развития туризма стояла особняком».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах. Точка напряжения

Велизаде добавил, что тема межкультурного диалога, обычно звучащая в качестве вспомогательной, на этот раз была одной из ключевых. «Стороны говорили о доверии и дружбе больше и чаще, чем это обычно делается при встречах такого уровня. Это говорит о том, что реализация ни одного крупного и стратегического проекта немыслима в атмосфере вражды и подозрительности», — заключил политолог. По мнению Васадзе, дополнительным стимулом для президента Грузии стали и личные отношения между ней и первым вице-президентом Азербайджана: «А почему нет? Две женщины скорее найдут общий язык между собой. Разве не так? К тому же после этой встречи следует ожидать и новый виток отношений между странами не только в сфере культуры и искусства, но и вообще там, где есть проблема, например, в сфере коммуникации. И решается она не на политическом, а на человеческом уровне. Все остальное прилагается, обо всем можно договориться, если знаешь, как и через кого договариваться».