Азербайджан провел смотрины Зурабишвили
Первый региональный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Азербайджан после ее избрания президентом Грузии, который был призван подтвердить добрососедские отношения между стратегическими союзниками, привлек внимание экспертного сообщества даже за пределами самих закавказских республик. Дело в том, что после ухода с грузинской политической арены Михаила Саакашвили и воцарения на ней партии Бидзины Иванишвили доверительные и братские отношения, которыми так славились Баку и Тбилиси времен патриархов грузинской и азербайджанской политики Эдуарда Шеварнадзе и Гейдара Алиева, так и не сложились.
Новый президент, что ни говори, тоже является креатурой грузинского миллиардера. И, по словам грузинского политолога Гелы Васадзе, с этой точки зрения визит Зурабишвили в Баку состоялся очень вовремя, поскольку в настоящее время в азербайджано-грузинских отношениях существует одна задача, которую надо решать, не откладывая в долгий ящик. Эта задача не имеет отношения к конкретной проблематике грузино-азербайджанских отношений. «Речь идет о необходимости создания эффективной системы коммуникаций между властями Грузии и Азербайджана. Старая не просто дает сбои, её практически не существует, а без постоянного общения эффективно решать проблемы, возникающие в регионе, практически невозможно», — подчеркнул Васадзе. И кому, как не мадам Зурабишвили, профессиональному дипломату и коммуникатору, в таком случае, налаживать личные контакты?
В подтверждение этого следует отметить, что она на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сразу же обозначила братские и дружеские отношения, особо отметив, что первый свой визит в регион совершает «в дружественную братскую страну»: «Я приехала в Азербайджан как президент дружественной страны. Все президенты Грузии были друзьями Азербайджана, и я продолжаю эту традицию. Альтернативы нашим отношениям нет, у нас перспективные связи». В свою очередь, Алиев подтвердил «дружественные связи» между странами и выразил уверенность, что обсуждения еще раз подтвердят, что «Грузия и Азербайджан — очень близкие друг другу страны». Он заверил, что в предстоящие годы сотрудничество будет еще больше углубляться и расширяться во всех сферах.
Грузинский политолог Ника Читадзе еще до начала встречи предположил, что темой обсуждений станет сотрудничество в сфере транспорта, в том числе возможная транспортировка энергоносителей из Азербайджана через Черное море в другие страны черноморского бассейна, также вопрос развития евроазиатского транспортного коридора, а также демаркация границ. В подтверждение прогнозов Зурабишвили на встрече отметила важность сотрудничества в транспортной сфере, что может дать дополнительный импульс развитию экономических связей, которые ранее ограничивались только энергетическими проектами в предыдущий период. Президент Грузии обратила внимание на важность соглашений, достигнутых со странами на востоке Каспия после открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс:
«Президент Азербайджана упомянул, что делает в Каспийском море, в свою очередь, Азербайджан, и я должна поприветствовать достигнутую договоренность, которая очень важна для развития всех видов транспорта на этом море. Мы, со своей стороны, с помощью ЕС, работаем над тем, чтобы предоставить Черному морю все возможности, чтобы развивался транспорт между портами Румынии, Болгарии и Грузии, а также развивалась инфраструктура и логистика Грузии. Это — новый проект, транспортная сеть, которая будет развиваться при содействии и инвестициях ЕС, но мы готовы, чтобы и общие инвестиции попали в эту область, чтобы вместе с Азербайджаном до конца использовать возможность, которая была дана нам соглашением о свободной торговле с Китаем и ЕС».
Вместе с тем Васадзе не считает, что визит Зурабишвили будет направлен на достижение определенных практических и материальных результатов, поскольку данная проблематика лежит вне ее компетенции. «Для экономических факторов есть министры, премьер-министры и прежде всего те, кто реально принимает решение у нас и у вас. Зурабишвили — это не про деньги, это про то, как и с кем разговаривать про эти самые деньги. Зурабишвили в данном случае не бизнесмен, она коммуникатор. Впрочем, если установится хороший личный контакт, она может быть полезна Азербайджану не только в Грузии, но и в Европе», — утверждает грузинский политолог.
Грузинский политолог Паата Закареишвили называет приезд Зурабишвили визитом вежливости, подчеркнув, однако, что после визитов в страны ЕС, визит в Азербайджан подчеркивает важность стратегического сотрудничества между странами, в то же время он не ожидает «особых новшеств и прорывов». А вот бакинский политолог Фикрет Садыхов напоминает, что президент во время предвыборной кампании делала реверансы в сторону армян, живущих в Грузии, но, похоже, сейчас поняла, что основная поддержка ее исходит от более многочисленного азербайджанского населения. «Президент Саломе Зурабишвили также понимает, что позиция и роль Азербайджана в регионе довольно высоки. Будущее Грузии, ее процветание, экономическое развитие зависят от Азербайджана. Потому что Азербайджан является инициатором крупных проектов в регионе», — добавил он.
В то же время, подчеркнул политолог, в течение многих лет у Азербайджана никогда не было противоречивых отношений с Грузией: «Не было ни взаимных территориальных претензий, ни каких-либо других серьезных проблем. Напротив, возникающие проблемы решались цивильно и путем диалога. Очевидно, новый президент Грузии это хорошо понимает. Именно поэтому во время встречи с Алиевым она заявила, что все президенты Грузии были друзьями Азербайджана, и она продолжит эту традицию. Я надеюсь, что этот визит пройдет в атмосфере сотрудничества, наблюдающегося между двумя странами на протяжении долгих лет». Эксперт также отметил, что Зурабишвили, приняв во внимание эти факторы, осуществила свой первый визит в Азербайджан и заинтересована в выведении этих отношений на более высокий уровень.
Глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде тоже считает, что между Азербайджаном и Грузией нет непреодолимых проблем, а общий настрой сотрудничества, основывающийся на отношениях, носящих доверительный и дружественный характер, позволяет решать все вопросы на основе учета обоюдных интересов: «Увы, в последнее время стараниями недружественных сил, в диалоге Тбилиси и Баку появились нотки непонимания. Визит Зурабишвили, несомненно, послужит снятию всех вопросов последнего времени. Заявления грузинского президента в Баку свидетельствуют о том, что Тбилиси и впредь связывает с Азербайджаном основные надежды, связанные с укреплением своей роли на карте нашего региона и в международной политике в целом, а коли так, стороны непременно должны уважать интересы друг друга и стремиться к скорому решению любых противоречий.
Конечно, стратегия дружбы и сотрудничества, основы которой были заложены десятилетия назад, не может допускать недружественных действий одной стороны по отношению к другой. В этой связи установление в Грузии памятника человеку, совершившему военные преступления в Азербайджане, недопустимо. В Баку вызывает недоумение установка памятника человеку, действия которого никак не вяжутся ни с толерантностью, ни с гуманизмом. Однако, я думаю, что этот неприятный эпизод в двусторонних отношениях вскоре найдет свое разрешение, и гуманитарное сотрудничество Баку и Тбилиси будет развиваться значительными темпами. Неслучайно во время встречи президента Грузии с президентом Азербайджана и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой тема межчеловеческих контактов, развития туризма стояла особняком».
Велизаде добавил, что тема межкультурного диалога, обычно звучащая в качестве вспомогательной, на этот раз была одной из ключевых. «Стороны говорили о доверии и дружбе больше и чаще, чем это обычно делается при встречах такого уровня. Это говорит о том, что реализация ни одного крупного и стратегического проекта немыслима в атмосфере вражды и подозрительности», — заключил политолог. По мнению Васадзе, дополнительным стимулом для президента Грузии стали и личные отношения между ней и первым вице-президентом Азербайджана: «А почему нет? Две женщины скорее найдут общий язык между собой. Разве не так? К тому же после этой встречи следует ожидать и новый виток отношений между странами не только в сфере культуры и искусства, но и вообще там, где есть проблема, например, в сфере коммуникации. И решается она не на политическом, а на человеческом уровне. Все остальное прилагается, обо всем можно договориться, если знаешь, как и через кого договариваться».