Голосование в британском парламенте, прошедшее вечером 27 февраля, показало, что премьер-министр Тереза Мэй получила возможность избежать Брексита без соглашения с ЕС. Парламент решил поддержать план, предложенный Мэй. Важно отметить то, что в стане сторонников жёсткой линии, которые ранее выступили против соглашения Мэй, наметился раскол, пишет Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

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Мэй пришлось внести несколько изменений, чтобы увеличить вероятность заключения соглашения. Столкнувшись с угрозой отставки кабинета министров, Мэй признала, что окончательная дата Брексита (29 марта) может быть отложена, если её соглашение не будет принято к 12 марта, а также если парламент откажется поддержать вариант выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения и согласится на отсрочку Брексита. Соответствующие поправки были внесены до голосования, и план, предложенный Мэй, был поддержан парламентом. Против Мэй выступили всего 20 парламентариев.

Contw.com Парламент Великобритании. Вестминстерский дворец. Лондон

Умеренные силы смягчили свою позицию из-за обещаний Мэй перенести окончательную дату Брексита, а сторонники жёсткой линии испугались решения Лейбористской партии внести поправку о проведении второго референдума о Брексите на этой неделе. Если бы процесс Брексита затянулся, а соглашение так и не удалось бы заключить, то парламент мог бы прийти к выводу, что второй референдум — это лучший способ предотвратить выход Великобритании из ЕС без соглашения. Подобная перспектива произвела отрезвляющий эффект на сторонников жёсткой линии.

На самом деле, самое крупное изменение заключается в том, что сторонники жёсткой линии осознали, что они не только проиграли битву за Брексит без соглашения, но также рискуют вообще остаться без Брексита и столкнуться со вторым референдумом, если потребуют от Брюсселя то, на что он никогда не согласится. Больше никто не верит аргументам о том, что выход Великобритании без соглашения причинил бы стране лишь кратковременный ущерб. Анализ, проведённый правительством, предоставил новые доказательства, указывающие на обратное. Представители бизнеса заняли более активную позицию по сравнению с той, которую они занимали до референдума 2016 года. Британские СМИ, традиционно относившиеся скептически к ЕС, призывают парламентариев не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Даже британские профсоюзы, многие члены которых голосовали за выход из ЕС, теперь с ужасом смотрят на Брексит без соглашения. Заявления сторонников жёсткой линии указывают на то, что значительная их часть готова поддержать несовершенное соглашение с Брюсселем, вместо того чтобы поставить под угрозу саму возможность выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Меня опять терзают смутные сомнения

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Сейчас многое зависит от того, смогут ли генеральный прокурор Соединённого Королевства Джеффри Кокс и участники переговоров со стороны Европейского союза (которые также хотят найти способ, который позволил бы Великобритании избежать жёсткого варианта Брексита) найти общий язык. ЕС отказался возобновить переговоры по соглашению о выходе Великобритании, однако продолжаются переговоры о дополнениях к соглашению. Нужно быть выдающимся юристом, чтобы выработать такую формулировку, которая убедила бы британский парламент в том, что Великобритания окажется за пределами таможенного союза, также убедила бы Европейский союз в том, что целостности единого рынка ничего не угрожает, а Ирландию — в том, что на границе не появятся таможенные посты.

Эта неделя стала весьма обнадёживающей для всех тех, кто хотел бы избежать путаницы, вызванной тем, что британское правительство может не успеть завершить переговоры до окончательной даты Брексита, а также для тех, кто не хочет проведения второго референдума или боится хаоса, с которым Великобритания столкнулась бы в случае выхода из ЕС без соглашения. Однако здесь стоит подчеркнуть, что пока ничего не ясно. Очень важное голосование по соглашение Мэй состоится 12 марта. Когда мы говорим о Брексите, то две недели — это огромный срок.