Учитывая то, что конгресс США в настоящий момент рассматривает законодательство, направленное на устранение ошибок, вызванных неверной и дискриминационной политикой администрации президента США Дональда Трампа, запрещающей трангендерам служить в американских вооружённых силах, конгрессменам было бы полезно вспомнить военную историю и убедиться в том, что если бы одни лишь военные лидеры определяли, кто годен к службе, а кто нет, то, скорее всего, в современных вооруженных силах США служили бы исключительно белые мужчины, пишет Лоуренс Корб в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Гей-парад

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Военные лидеры времён Второй мировой войны, такие как генерал Джордж Маршалл и генерал Омар Брэдли, открыто раскритиковали приказ экс-президента США Гарри Трумэна от 1948 года, предусматривающий интеграцию афроамериканцев в американские вооружённые силы. В армии даже были созданы отдельные части для афроамериканцев, однако потери, понесённые в первые дни Корейской войны, вынудили военное руководство включить афроамериканцев в состав боевых частей, состоящих исключительно из белых мужчин. В 1970-х годах группа адмиралов открыто боролась против попыток руководителя военно-морских операций адмирала Эльмо Цумвальта обеспечить полную интеграцию афроамериканцев в ВМФ. До того, как Цумвальт занял должность руководителя военно-морских операций США, афроамериканцы в основном занимали небоевые должности, выполняя обязанности поваров и уборщиков.

Афроамериканец в армии США. Война во Вьетнаме

В 1980 году объединённый комитет начальников штабов США убедил администрацию тогдашнего американского президента Джимми Картера выпустить директиву, согласно которой лица с гомосексуальными наклонностями не должны служить в вооружённых силах. Эта директива имела негативные последствия не только для желающих вступить в ряды вооружённых сил, но и для тех, кто уже находился на военной службе. В начале 1980-х годов военное руководство США также всячески стремилось сдержать увеличение числа представительниц слабого пола в вооружённых силах. В 1990-х годах военные публично противостояли попыткам администрации увеличить количество боевых должностей для женщин, а также желанию экс-президента США Билла Клинтона разрешить геям, лесбиянкам и бисексуалам служить в армии. Это сопротивление со стороны военного руководства не позволило набрать в армию талантливых военнослужащих и обошлось США в сотни миллионов долларов, выброшенных впустую.

Выше были перечислены лишь несколько типичных примеров того, как военное руководство США препятствует прогрессивным направлениям в вооруженных силах. Тем не менее, после того, как каждое из нововведений было внедрено, военное руководство не только приняло их, но и осознало, что эти нововведения позволили повысить уровень боевой готовности армии. Как отметил генерал Дэвид Петреус в 2016 году, вооружённые силы США находятся просто в потрясающем состоянии. Нет сомнений в том, что в случае, если суд или следующая администрация отменит вредоносную политику Трампа, которая запрещает трансгендерам служить в армии, это приведёт к позитивным результатам.

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Как отметил бывший председатель объединённого комитета начальников штабов США адмирал Майкл Маллен, занимавший свою должность при администрации экс-президента США Джорджа Буша, к моменту, когда появились первые заявления Трампа о необходимости запрета, «тысячи трансгендеров уже служили в рядах американской армии».

ЛГБТ флаг на улице города в США

Политика Трампа, запрещающая трансгендерам служить в вооружённых силах, наносит ущерб боевой готовности американской армии и существенно сокращает круг потенциальных новобранцев, обостряя проблемы, с которыми уже сталкиваются призывные кампании: Пентагон не может набрать достаточного количества добровольцев. К моменту установления запрета в армии уже служили тысячи трансгендеров и у вооруженных сил не было никаких проблем. Трамп и военное руководство должны снять запрет, а не следовать примеру военных руководителей прошлого.