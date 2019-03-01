Открывая в минувшие выходные в Шарм-эль-Шейхе первый саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и ЕС, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил лидерам более 40 стран, что «то, что объединяет два региона — арабский и европейский, — существенно преобладает над тем, что их разделяет». Можно согласиться со словами египетского президента. Действительно, оба региона столкнулись с ростом напряжённости: протесты проходят на улицах Франции и Судана. Оба блока испытывают одинаковые опасения в отношении роста влияния КНР и России. Также арабский и европейский регион объединяет наличие напряжённости между ключевыми региональными государствами. В феврале Франция отозвала своего посла из Италии, тем временем в ЛАГ сохраняется дипломатический кризис вокруг Катара, пишет Файсал Аль Яфал в статье для издания Syndication Bureau.

Ijanderson977 Штаб-квартира ЛАГ в Каире

Kremlin.ru Абдель-Фаттах ас-Сисси

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И всё же то, что свело все эти страны вместе, лучше всего описать как чувство неуверенности относительно их дальнейшей коллективной судьбы. Действительно, ни ЕС, ни ЛАГ не знают, какое будущее их ожидает. Оба блока сталкиваются со сложными вопросами, а региональные лидеры не только не могут прийти к единому мнению, но даже понятия не имеют, как это сделать.

ЕС сейчас стремится минимизировать ущерб, с которым европейский блок может столкнуться в будущем. Когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС в 2016 году, в некоторых политических кругах возникло чувство воодушевления и уверенности в том, что огромные проблемы, с которыми столкнулся ЕС, могут быть решены путём укрепления интеграции. Через год после британского референдума о членстве Великобритании в ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал ЕС как можно быстрее начать двигаться в направлении большей интеграции. «Давайте подымем паруса и поймаем ветер», — заявил Юнкер. Этого не произошло, ветер стих. Брексит в сочетании с победой на президентских выборах США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, не испытывающего особой любви к институтам ЕС, а также возрождающаяся Россия вызвали ощущение дрейфа.

Миграция по-прежнему остаётся одним из самых острых вопросов в ЕС. Ультраправые партии продолжают укреплять свои позиции. Идея о большей интеграции пока что остаётся не более чем фантазией. ЕС едва сохраняет своё единство.

Флаг ЕС

В арабском мире также имеют место глубокие разногласия. В Сирии, Йемене и Ливии продолжается война. Сохраняется напряжённость между Израилем и Ираном. Саудовская Аравия сохраняет блокаду Катара. Не имея чёткого «центра тяжести», ЛАГ стремится идти по пути наименьшего сопротивления. В арабском мире нет когерентного блока или чёткого центра, наподобие того, над созданием которого так трудились Германия и Франция, чтобы сохранить единство ЕС.

ЕС придерживается фрагментарного подхода к решению вопросов, связанных с арабским миром. Внимание Европейского союза сфокусировано на трёх направлениях, начиная с Египта, Ливии и Турции из-за миграционного кризиса, затем идут страны Персидского залива из-за их отношений с Ираном, замыкает список война в Сирии.

Если ни одна из сторон не уверена, куда ей стоит двигаться дальше, то также нет уверенности и в том, с кем именно следует вступать в союз. Заключительная декларация саммита включала в себя 17 пунктов, однако в них не было представлено какой-либо новой политики. Участники саммита делали расплывчатые заявления, потому что ни одна из сторон не верила в то, что другая сторона могла бы реально последовать её призыву.

Ijanderson977 Штаб-квартира ЛАГ в Каире

Арабские лидеры хорошо знают о расколе в ЕС, а также то, что США при всей капризности нынешнего президента демонстрируют гораздо большую сплочённость. Европейский союз также настороженно относится к Ближнему Востоку. Неудивительно, что за последние семь лет самые важные политические соглашения с тремя наиболее густонаселёнными ближневосточными странами — Египтом, Турцией и Ираном — затрагивали только поддающиеся контролю проблемы, связанные с миграцией и распространением ядерного оружия. Это говорит о том, что между ЕС и ближневосточными странами пока не существует доверия, необходимого, например, для заключения соглашений о свободной торговле или обмене разведывательными данными.

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С другой стороны, эти два блока сталкиваются с гораздо более сплочёнными противниками: Китаем, Россией и США. Эти страны являются политическими, если не военными противниками ЕС и ЛАГ в том смысле, что они пытаются достигнуть определённых целей за счёт некоторых арабских и европейских стран. Председатель Европейского совета Дональд Туск определённо имел в виду перечисленные страны, когда говорил, что оба блока должны сотрудничать, чтобы не остаться один на один с глобальными державами.

ЕС и ЛАГ устроили шоу, пытаясь показать своё единство. При этом они не могут не предпринимать попыток объединиться, потому что одинаково боятся тех сил, как внешних, так и внутренних, которые стремятся разорвать их на части.