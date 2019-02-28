Европейский союз оказался в сложной ситуации из-за Ирана. С одной стороны, ЕС стремится предотвратить крах ядерного соглашения. С другой стороны, ЕС хочет сохранить ядерное соглашение, не подорвав партнёрство с США, пишет Мэйсэм Бехравеш в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Успех Европы в противодействии американской политике максимального давления в отношении Ирана в значительной степени будет зависеть от того, насколько хорошо Иран сыграет свою роль.

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Мюнхенская конференция по безопасности и возглавляемый США саммит по Ближнему Востоку в Варшаве очевидным образом продемонстрировали усилившийся раскол между позициями США и ЕС в отношении Ирана в целом и ядерного соглашения в частности. Отсутствие на саммите в Варшаве главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Германии и Франции, а также презрительная тишина вместо аплодисментов во время выступления вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности, ясно продемонстрировали нежелание ЕС подчиняться указам США по ряду стратегических вопросов, включая максимальное давление в отношении Ирана.

Неспособность США сплотить европейские державы вокруг своей политики в отношении Ирана и создать антииранскую трансатлантическую коалицию свидетельствует о том, что жёсткий подход администрации Трампа к Тегерану, подкрепленный всеобъемлющими экономическими санкциями и дипломатической изоляцией, начинает исчерпывать себя.

Спланированные Ираном нападения против оппозиционных групп во Франции, Дании и Нидерландах, вероятно, поспособствовали уменьшению разрыва в отношениях между ЕС и США. Тем не менее европейские лидеры обеспокоены тем, что любой неверный шаг может подтолкнуть Иран к радикальным действиям, включая выход из ядерного соглашения. Окончательный крах ядерного соглашения может подтолкнуть Израиль и США к нанесению военного удара по Ирану. Всё может закончиться началом новой войны на Ближнем Востоке. Такая война имела бы серьёзные последствия для экономики и безопасности ЕС.

Иранские солдаты Reza Dehshiri]

Германия, Франция и Великобритания создали специальный механизм для поддержки торговых операций с Ираном, чтобы спасти ядерное соглашение после того, как в мае 2018 года Вашингтон вышел из ядерного соглашения и возобновил разрушительные санкции в отношении нефтяной промышленности и банковского сектора Ирана. Согласно совместному заявлению Германии, Франции и Великобритании, инструмент поддержки торговых обменов (INSTEX) «будет поддерживать законную европейскую торговлю с Ираном, уделив особое внимание той продукции, которая представляет наибольшую важность для иранского населения, включая медицинские препараты, медицинское оборудование и агропродовольственные товары».

По словам посла Германии в Иране Михаэля Клор-Берхтольда, несмотря на то, что потребуется несколько месяцев для запуска INSTEX, данный механизм является наиболее существенной мерой ЕС, которая должна гарантировать Ирану то, что он продолжит получать экономические выгоды взамен соблюдения условий ядерного соглашения.

Тем не менее ЕС сможет преуспеть в противостоянии американской политике максимального давления на Иран только в том случае, если Тегеран наведёт у себя порядок. На фоне усиливающегося внешнего давления в Иране сохраняются внутриполитические расколы и фракционные конфликты.

Один из ключевых спорных вопросов касается выполнения требований группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Данная организация также противодействует финансированию терроризма. Споры по поводу требований FATF обострили напряжённость между умеренными иранскими политическими силами и сторонниками жёсткой линии. Обеспокоенность вызвана тем, что требования FATF могут повлиять на национальный суверенитет Ирана и помешать его поддержке таких групп, как «Хезболла» и ХАМАС.

upyernoz Флаг Хезболлы

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Германия, Франция и Великобритания не стали превращать соблюдение требований FATF в обязательное условие, которое Ирану пришлось бы выполнить до того, как будет запущен механизм INSTEX. Однако эффективность INSTEX будет сильно зависеть от соблюдения требований FATF.

В начале февраля в FATF в очередной раз продлили для Ирана срок выполнения требований. У Ирана есть время до июня. Тегеран должен будет принять правила борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, либо против него будут приняты меры. Внесение Ирана в чёрный список FATF приведёт к тщательной проверке всех деловых отношений Ирана, включая его финансовые транзакции, контроль за которыми будет усилен. На фоне неустанного давления со стороны Вашингтона данное обстоятельство может существенно подорвать усилия ЕС, направленные на спасение ядерного соглашения. Наконец, Тегеран должен разобраться с «мошенническими» действиями некоторых представителей службы государственной безопасности Ирана, которые приложили усилия для того, чтобы подорвать отношения между ЕС и Ираном. Эти люди планируют нападения и взрывы на территории ЕС. В итоге получается, что Тегеран больше страдает от своих собственных действий, чем от внешнего давления со стороны его противников.