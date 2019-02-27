Цирк поехал головой — клоуны, и те разбежались. Это я про украинское «Евровидение», закончившееся не скандалом даже, а позором — ганьбой. Фиаско, панове. Четыре участника отказались представлять Украину на конкурсе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евровидение

Первой соскочила певица Maruv, уверенно выигравшая отбор. Эту девицу можно не только послушать, но и посмотреть. Она, наверное, ещё и борщ вкусно умеет готовить. Гарна девица! Топить Maruv начало ещё жюри. Талантливая, но подловатая певица Джамала, уже побывавшая на «Евровидении» и спевшая там конъюнктурную песню о крымских татарах (о своих соплеменниках), принялась обвинять преемницу в том, что та давала концерты в России.

Albin Olsson Джамала

Будто не знала, ага. Ведь не секрет, что проехаться туром по городам Черноземья куда выгоднее, нежели дать сто концертов на украинской земле. А если ещё и в Москву позовут, то можно и новой Лободой заделаться. Так что ничего личного — только бизнес. Ещё одна злобная ирония, поданная под соусом лицемерия, заключается в том, что сама Джамала концертила в России в 2014 и 2015 годах, а ее семья вполне успешно ведёт в российском Крыму гостиничный бизнес. Чья бы корова мычала…

Однако это, что называется, были лишь цветочки зла. Позднее Maruv заставили подписать кабальный контракт. Точнее, попытались заставить, а когда певица отказалась, начали искать замену. Тщетно.

Следом украинских организаторов отправили эротическим маршрутом коллективы Freedom Jazz и Kazka. Ситуация стала выглядеть одновременно катастрофической и анекдотической. Меж тем группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая аж четвёртое место в отборе, заранее предупреждая обращение организаторов, тоже сообщила, что на «Евровидение» не поедет.

Заодно, правда, украинские «патриоты» затравили дуэт Anna Maria. За что? Родители сестёр живут и работают в Крыму. Вот уж преступление так преступление, правда? К слову, Анна и Мария могли бы поехать на «Евровидение» от Украины, а уж там — прямо на выступлении — выйти, к примеру, с двумя флагами, российским и украинским, да примирить народы через Крым. Хотя бы на пару минут. Был бы знатный пиар. Да и достойно это, более чем.

AAnna-Maria Twins Анна-Мария

Так или иначе, но после всех отказов было решено в принципе никого от Украины на «Евровидение» не отправлять. Нет, возможно, конечно, условная Сердючка — или неусловная — решит спасти честь опозорившейся страны, но тут не то что поезд ушёл, а локомотив в параллельных мирах скрылся.

А разве не правы украинцы? Конкурс «Евровидение» со всеми этими кончитами вурстами давно уже превратилось в политизированное шоу фриков, на котором даже Дима Билан смотрелся достойным исполнителем — так что, спрашивается, там делать? Однако ведь согласитесь, если и надо было отказываться, то сразу, а не после того, как четыре участника соскочило.

К тому же для Украины «Евровидение» в отличие от многих других стран имеет серьёзное значение. Это ещё одно окно в Европу, шаг на европейском пути (не кавычу, но вы поняли иронию). Смех и грех в том, что Киев воспринимает «Евровидение» как ещё один шанс, во-первых, рассказать всему миру о российской агрессии, а, во-вторых, подчеркнуть свою холуйскую лояльность к Западу. Только кредитов, пожалуйста, дайте. Отсыпьте чуток.

Gov.ua Евровидение

Украине в целом и нынешней власти в частности нужно было это «Евровидение», дабы в очередной раз пробубнить стандартные мантры вовне, а внутри рассказать, как постевромайдановское образование ещё разок хорошенько признали в Европе. Уж не знаю, что именно готовили для участницы киевские идеологи, какие речи она должна была вещать в информационное пространство, и как бы это подавалось после, но очевидно: песенками бы дело не обошлось. Для Maruv и тех, кто шёл за ней следом, изобрели совершенно вульгарно патриотические клише. Но на свою беду украинские пропагандисты, назвавшиеся организаторами, оказались чудовищно жадными, а потому денег отсыпать музыкантам не стали. Работайте за идею, господа артисты. Простите, господа организующие, но ведь не в 50-х годах прошлого века живём — вы хотя бы покормили, что ли.

Да уж, тот самый случай, когда перестарались. Хотели интегрироваться в Европу — вернее, создать видимость — в самом простом действии, поучаствовав в дурацком конкурсе, но не сложилось даже с ним. Хуже — украинское «Евровидение» дискредитировало себя настолько, что даже Анастасия Волочкова и Дана Борисова, эти мастерицы срама, рыдают от умиления. Тут не днище даже, а погружение в иловую массу, к самым глубинам. Если уж совсем поэтично, то в таком фиаско украинского «Евровидения» есть свой особый знак — мол, ребята, вот так всё кончилось. Сидите советское наследие доедайте — то, которое вы декоммунизировали. Какая вам Европа?

То бомжей, назвавшихся «Гринджолами», на «Евровидение» отправили — и они там, потрясая плешивыми головами, пели «Разом нас багато». То Джамала исполняла, нарушая все законы конкурса, песню политизированную до нафталиновых воспоминаний о лучших сборниках речей ЦК КПСС. То Юлию Самойлову, отважную русскую девушку, в Киев не пустили. А тут уж совсем, видимо, покуражиться решили. Ну что ж, облом.

ИА REGNUM Порошенко

И в заключение. Вся эта история с «Евровидением» должна была сыграть в пользу нынешнему президенту Петру Порошенко. И отвлекающим манёвром, и разговорами о легитимности избрания. Однако вышло всё несколько иначе — и власть села в большой чан с дурно пахнущим веществом. С ней это бывает. Не впервые. Ну что ж, пусть ищет новые ходы, а заодно придумывает истории с «Евровидением» оправдания.

Посмотрим, сработают ли они на народ. Украинские артисты вот оказались умнее. Ткнули пропагандистов зарвавшимися носами в то, чего те на самом деле достойны.