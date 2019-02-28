24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы, на которых политическая сила президента Игоря Додона, Партия социалистов РМ, так и не смогла завоевать власть. Единственная «пророссийская» партия страны формально победила и займет больше всего мест в парламенте — 35. На самом деле эти цифры ничего не значат — социалистам негде брать союзников, потому что на «левом» фланге молдавской политики они с 2014 года остались одни.

Иван Шилов ИА REGNUM

ПСРМ бодро критиковала проевропейские силы и изображала из себя «оппозицию» к правящему альянсу. Поэтому гипотетический союз ПСРМ с прозападным блоком ACUM или с олигархической Демпартией Молдавии будет равносилен финальному акту политического самоубийства с втаптыванием в грязь всех своих идеологических принципов, включая мнение и позицию Москвы.

35 мест в парламенте — позорный результат для Игоря Додона, который совсем недавно на встрече в Кремле обещал, что получит не менее 60 мандатов. С 2016 года лидер социалистов шел на все мыслимые и немыслимые сделки с совестью ради вожделенной будущей победы в парламентских выборах. Для этого он терпел пощечины от правительства, когда конституционный суд на 2−3 минуты отстранял президента от должности, а в это время спикер парламента и родственник Плахотнюка Андриан Канду подписывал нужные законы. Так было, кстати, раз пять.

Wikilaj Андриан Канду

Ради победы в выборах Додон не выводил людей на протесты почти 2,5 года — чтобы не дать повод снять социалистов с гонки или объявить президенту импичмент. Ради победы на выборах президентская Партия социалистов периодически подыгрывала демократам, например, когда голосовала за смешанную избирательную систему, в итоге и сгубившую политическую карьеру ПСРМ.

Ради победы ПСРМ на выборах 2019 года Москва с завидным хладнокровием не реагировала на то, как ее дипломатов депортировали из Кишинева, как объявляли «нежелательным лицом» вице-премьера РФ. Москва стерпела, когда конституционный суд Молдавии признал российские войска в Приднестровье оккупационными, а когда похожие по тону и содержанию резолюции с подачи Кишинева принимались в НАТО и ООН, ограничилась словесным осуждением.

Российские миротворцы в Приднестровье

Чем прицельнее молдавское правительство плевалось в сторону России, тем радушнее Игоря Додона принимали в Москве. Молдавию сделали наблюдателем в Евразийском Экономическом Союзе. Молдавским товарам открыли беспошлинный въезд в Россию на полгода, мигрантам-нарушителям разрешили вернуться в Молдавию, чтобы те проголосовали за Додона. С молдавским лидером президент России Владимир Путин встречался чаще, чем с кем-либо еще в последние два года.

Но ничего не помогло. Социалисты с натягом взяли лишь 35 мест вместо необходимого минимума для формирования правительства 51+. Причин для этого на самом деле много, но достаточно и одной. Плачевный итог выборов — закономерный результат сговора Додона и Плахотнюка, в котором второй оказался сильнее, хитрее и дальновиднее. Сам Игорь Додон уже в день голосования нашел способ оправдаться — обвинил во всем Приднестровье.

Кстати, Приднестровье Игорь Додон всегда считал ресурсом своей победы. Еще перед выборами он бахвалился, что договорился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и приднестровцам с молдавскими паспортами никто не помешает проголосовать. В общем-то, так оно и вышло — 24 февраля в Молдавии проголосовало больше 30 тысяч жителей Приднестровья. Но Игорь Додон неожиданно стал обвинять руководство Приднестровья в «подвозе» и «подкупе» избирателей: якобы те голосовали за Демпартию. Кажется, президент Молдавии считает голосование жителей Приднестровья чем-то странным, хотя последние годы в каждой телепередаче заявлял, что «там живут наши граждане».

Presedinte.md Игорь Додон

Абсурд ситуации еще и в том, что по приднестровским округам за ПСРМ проголосовало большинство — 52% избирателей. И если не были избраны депутаты-одномандатники от ПСРМ, то полезно вспомнить, что никто не мешал социалистам выставить на выборы знакомых приднестровцам кандидатов или вообще не голосовать за изменение избирательной системы в 2017 году.

Попытки Игоря Додона объяснить свой оглушительный провал можно понять. Но этого нельзя простить, как и того, что после фиаско президент публично пытается искать виноватых на левом берегу Днестра и забывает азы арифметики, согласно которой без голосов приднестровцев у ПСРМ в парламенте было бы еще меньше кресел. Видимо, лидеру Молдавии в ситуации, когда «горит и хата, и сарай», хочется сжечь еще и все мосты в отношениях с Тирасполем. Лучше и честнее было бы наоборот, поблагодарить приднестровцев, поддержавших ПСРМ по партийным спискам.

На выборах 2019 года проголосовало всего половина избирателей, а за ПСРМ — около трети, то есть меньше 20% избирателей. Именно так выглядит реальный рейтинг популярности самого Додона и социалистов, которые не смогли мобилизовать электорат.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Молдавии

Но почему тогда на президентских выборах 2016 года за Игоря Додона во втором туре проголосовало около 800 тыс. человек, а спустя два с половиной года за его партию — вдвое меньше? Секрет прост. Такой процент — полностью заслуга его старших партнеров. Надо вспомнить активную работу Демократической партии Молдавии, которая через все подконтрольные ресурсы мешала сопернице Додона Майе Санду победить. Вспомнить, что именно конституционный суд РМ весной 2016 неожиданно «придумал» проводить прямые выборы президента. А ведь той весной Додон реально мог продолжить протесты, добиться на них досрочных выборов в парламент и победить.

В итоге Игорь Додон, заигравшись в чужие игры, не только унизил себя, он надолго дискредитировал сам российской вектор молдавской политики и примитивно подставил Москву. Будут ли сделаны оргвыводы и понесет ли кто-то в высоких кабинетах Москвы ответственность за то, что убедил Кремль взять «на поруки» этого Додона и стать его партнером «на подтанцовках» у чужого оркестра с нерукопожатным дирижером? Скоро увидим.