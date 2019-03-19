Подростковая литература, да и городское фэнтези, — жанры, в которых сложно долго оставаться на слуху, если ты не автор Гарри Поттера. Впрочем, американская писательница Кассандра Клэр наводит шорох среди молодежи уже 12 лет — с момента публикации ее первой книги в 2007 году.

Цитата из т/с «Сумеречные охотники». Реж. Мэттью Хатингс, Дж. Майлз Дэйл, Джошуа Батлер. 2018. США

Ее творческий путь начался с фанфикшена — женщина посвятила первые литературные труды трилогии о Драко Малфое (Draco Dormiens), герою саги о вышеупомянутом Поттере. Произведение стало эталоном для своего формата, прославившись в фанатских кругах и заставив окружающих (в том числе такие СМИ, как The Times) беспрестанно обсуждать белокурого ученика вымышленной школы магии. Любовь к фантастике и драме послужила трамплином для создания собственного авторского мира — мира «Сумеречных охотников».

Кассовые провалы

На сегодняшний день фэнтези-серия насчитывает 18 книг: две трилогии, одну гексалогию и 6 сборников рассказов.

В 2013 году первое произведение, «Город костей», было экранизировано Харальдом Цвартом («Агент Коди Бэнкс», «Розовая пантера-2»). Главные роли достались Лили Коллинз («Белоснежка. Месть гномов», «С любовью, Рози») и Джейми Кэмпбеллу Байеру («Суинни Тодд», «Сумерки», «Фантастические твари»). Несмотря на голливудский кастинг, фильм потерпел поражение на кинематографическом поле (проявившееся в ужасных отзывах критиков и скромных кассовых сборах) и продолжения не получил.

Однако спустя 3 года американский телеканал Freeform (позже — при поддержке Netflix) объявил о создании сериала-ремейка, посвященного книжной серии «Орудия смерти». В отличие от фильма, сериал должен был затрагивать все 6 произведений, а не только самое первое. Рейтинги оставались средними, но красочный мир, созданный актерами, быстро оброс поклонниками. Поэтому, когда летом 2018 года прокатчик объявил о закрытии проекта, Twitter взорвался из-за движения #SaveShadowhunetrs: фанаты выкупали билборды в центре Лос-Анджелеса, запускали вертолеты с баннерами вокруг офиса Netflix и уверенно держались в топе мировых хештегов социальных сетей в течение долгого времени. Кроме бурного привлечения внимания, они также занимались благотворительной деятельностью, поддерживая различные фонды — в частности посвященные ЛГБТ-движению.

Все мероприятия успехом не увенчались: весной 2019 года зрители в последний раз встречаются с героями Сумеречного мира на своих экранах. Почему этот мир настолько популярен, несмотря на свои коммерческие промахи?

Цитата из т/с «Сумеречные охотники». Реж. Мэттью Хатингс, Дж. Майлз Дэйл, Джошуа Батлер. 2016. США

Все легенды правдивы

Семнадцатилетняя Кларисса Фэйрчайлд живет обычной жизнью бруклинского подростка, готовится поступать в школу искусств и дружит с гиком-музыкантом. Однажды она начинает замечать альтернативный мир, полный волшебства и сражений, и вскоре узнает, что в ее венах течет кровь воина-полуангела.

Сумеречные охотники — раса, порожденная одним из архангелов, чтобы оберегать человечество от злых сил. В противовес им существуют монстры и демоны, а где-то на периферии — жители Нижнего мира: вампиры, оборотни, фэйри и колдуны. Все народы хранят хрупкое равновесие, за которым стоят тысячи древних войн.

От людей Охотники отличаются улучшенными физическими навыками: силой, ловкостью, скоростью, — и умением пользоваться особыми рунными знаками, своеобразными заклинаниями.

С точки зрения фольклора, получается оригинальный симбиоз из Ветхого Завета, кельтских сказок и элементов скандинавской мифологии. Роль первого в саге обширна: начиная от самой истории появления расы и заканчивая прямыми отсылками к библейским историям. Так, один из героев получает метку Каина, сулящую вечное проклятье: «всякому, кто убьёт Каина, отмстится всемеро». Другой персонаж объясняет свое метание от света к тьме «любовью Люцифера к Господу».

Местные фэйри — клубок из сказаний. Они не умеют врать, фантастически прекрасны, имеют заостренные кончики ушей. Их лакомства нельзя есть и пить, а танец с ними может свести с ума. Вы будто открываете сборник детских сказок, и это полностью соответствует девизу истории — все легенды правдивы. Даже те, которые вы слушали малышами при свете ночников.

Колдуны рисуют пентаграммы, жгут свечи и стреляют огненными шарами, как классические фэнтези-герои. А вот рунная магия — особая; рунические знаки наносятся на кожу с помощью специального артефакта. Они могут лечить, ускорять Охотника, служить социальными метками — есть, например, руны любви или дружбы.

Регулярно в мире поднимаются вопросы расовой нетерпимости и социального неравенства, диктатуры и тоталитаризма: мир здесь жестокий и следует единому правилу — dura lex sed lex (закон суров, но это есть закон). Семьи Охотников плотно связаны кровными узами и глубокой династической историей, но нарушение внутреннего кодекса карается тюрьмой или казнью.

Цитата из т/с «Сумеречные охотники». Реж. Мэттью Хатингс, Дж. Майлз Дэйл, Джошуа Батлер. 2016. США

Во имя любви

Но вся жестокость и строгость открывает простор для пласта человеческих отношений. Это — сильная сторона всех романов Кассандры: она умело вплетает романтику, обсуждает табуированность некоторых любовных форм и трогательно описывает дружеские союзы. В философии Сумеречных охотников есть понятие «парабатай» — это некто, кто больше, чем брат, друг и муж; тот, с кем ты связан душами.

Наверное, секрет популярности этих историй в их откровенности: рассказы часто затрагивают темы, которые люди стесняются обсуждать, будь то гомосексуальные отношения или инцесты. Без агитации или какой-либо оценочной информации — скорее, как констатация факта. Да, это существует. Да, иногда это вызывает непонимание, иногда это порочно, иногда это ведет за собой ужасающие последствия. Но главное, что несут эти книги, — понимание чувства любви.

Даже злодеи становятся злыми от отсутствия понимания и принятия. В саге нельзя найти по-настоящему «плохого» героя: даже тот, кто кажется сущим демоном, на самом деле глубоко травмирован и имеет свои причины для поступков. Отсутствие картонных героев регулирует количество весьма посредственных диалогов, что часто свойственно подобной литературе. Фэнтези в принципе не принято считать «тяжелым» жанром, и здесь «Сумеречные охотники» соответствуют своей категории.

Типичное «становление героя» перемежается с путешествиями в другие миры, раненые ангелы благословляют героев, безумные принцы Ада предлагают сделки, взрослые предают, дети взрослеют. Добавим к этому щепотку шуток, понятных гикам, любовь к викторианской эпохе и атмосферу миллениалов, и получим легкое, но увлекательное чтиво. Герои обладают запоминающимися чертами и часто щеголяют чувством юмора, заставляя читателя улыбаться и ставить остроумные фразы в статусах в соцсетях.

Цитата из т/с «Сумеречные охотники». Реж. Мэттью Хатингс, Дж. Майлз Дэйл, Джошуа Батлер. 2016. США

Монстры на Чернобыльской АЭС

Мы знаем, что существуют успешные сериалы о городских вампирах, магах и оборотнях — «Сверхъестественное», например, «Люцифер», «Зачарованные», «Однажды в сказке». Почему тогда не получилось добиться успеха у таких похожих и откровенных «Сумеречных охотников»?

Возможно, все дело в шаблонности. То, что мы все уже давно видели — охотников на нечисть, боевых девиц, переполох в Небесной канцелярии, — должно как-то отличаться, чтобы запечатлеться в зрительской памяти. Повторимся, что книги написаны незамысловато, и те метафоры, что отлично вписываются в литературу, часто блекнут или выглядят неестественно в кадре. К тому же, постановщики шоу решили добавить несколько странных деталей, не относящихся к сюжету и вызывающих больше вопросов, чем стоило.

Например, отрицательные герои сериала регулярно прячутся в России: ставят генетические эксперименты на демонах в глубине Чернобыльской АЭС или скрываются от Сумеречного мира в снегах Сибири. В книгах присутствует упоминание, что представительства сумеречных охотников («институты») присутствуют в каждой стране, но ни одна страна не отличается дурной славой.

Многие сцены в исполнении актеров сериала выглядят откровенно безликими или чересчур наигранными. Есть экранные пары, вызывающие трепет и обожание (одной из них стоит отметить «малек» — союз колдуна и охотника, занимающий одно из главных мест в повествовании), но, например, ключевая пара истории совершенно не вызывает ощущение того, что между героями есть какая-то «химия». Религиозная часть сюжета проходится по верхам и теряет «библейские корни», обрастая излишними фантастическими деталями.

Бюджет сериала невелик, и спецэффекты — не самая сильная его сторона: взгляд не цепляется ни за файерболы, ни за светящиеся на коже руны, а кошачьи глаза одного из персонажей, кажется, неплохо будут смотреться у Геральта из Ривии (хотя здесь, стоит признать, сценаристы не отходили от канона далеко). Молодость не терпит компромиссов.

Закрытие сериала — это неплохо. Тем более что к концу съемок заканчивается и гексалогия «Орудия смерти», по мотивам которой действие и было снято. Зрителей ждет двухчасовой финальный эпизод, и, судя по тому, как расходится сценарий с книжным материалом (кстати, сама Кассандра Клэр в середине съемок отказалась поддерживать проект), любители «Сумеречных охотников» смогут увидеть новое прочтение любимой истории. И — в конце — сказать героям, как принято в Сумеречном мире, — Ave atque vale! Здравствуй и прощай, добрый друг, всё это было во имя любви.