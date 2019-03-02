Предвыборная президентская гонка в Украине плавно, но быстро перетекает в войну, пока — только в войну силовиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Публичная предыстория такова: на фоне «традиционных» предвыборных жалоб о дискриминации и прессинге (жалуются все и жалуются на всех) 21 февраля Служба безопасности Украины взорвала «бомбу». Заместитель главы Службы Виктор Кононенко провел брифинг, на котором была «вброшена» информация о разоблачении крупной сети по скупке голосов на президентских выборах. По его словам, в избирательных округах формировались пирамиды в виде руководителя сектора, старшего избирательного участка и «активной группы», которая должна была обеспечивать необходимые голоса на всех избирательных участках. Генерал Кононенко имен не назвал, но на сайте СБУ, среди опубликованных доказательных документов фигурирует имя народного депутата от партии «Батькившина» Руслана Богдана. Поскольку Богдан — это «человек Юлии Тимошенко», то сразу стало ясно, против кого ведется атака.

Но за Юлией Владимировной «не заржавеет». И уже на следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал расширенное интервью газете «Зеркало недели», где в открытую рассказал о существовании «сетки Порошенко», которую он определил как «лояльность за счет бюджетных средств». Это когда сеть материально-мотивированных «агитаторов» выделяет целевую аудиторию из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом персонифицированную базу данных «лоялистов», хм… «оплодотворяют» бюджетными средствами. По информации министра, «объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен», а «планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов».

(Для справки: в Реестре избирателей Центральной избирательной комиссии Украины сейчас присутствуют 29 миллионов 897 тысяч 548 человек. То есть, сетка Порошенко рассчитана на улов от 2,5 до 20% голосов).

В принципе эти сетки, что тимошенковская, что порошенковская, это не более, чем формат работы с «Big Data», крупными базами персональных данных с целью предвыборного влияния. Метод исключительно перспективный, что доказала недавняя избирательная кампания Дональда Трампа. Но только в украинской версии речь идет не о влиянии, а о простом подкупе, причем за бюджетный счет. А это уже как-то не комильфо.

Фактически Тимошенко и Порошенко выстрелили друг в друга, причем в упор. То есть начали открытую войну. И, волей-неволей, откровенно показали своих союзников.

Расклад сил таков: Порошенко контролирует СБУ с ее спецназом «Альфа», Генеральную прокуратуру и недавно созданное Государственное бюро расследований. Плюс УГО (Управление государственной охраны) с его спецурой. Это все «силовики», преемники «чекистов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Министр Аваков своим интервью показал, на чьей он стороне. Он, конечно, отрицает свой политический союз с Юлией Тимошенко, как, впрочем, «И с Зеленским нет, и с Гриценко нет». Но ключевая фраза его интервью другая: «Я президенту в глаза сказал: я не против вас, но буду выступать против фальсификаций на выборах». А то, о чем он рассказал в интервью — это и есть эталон фальсификации, причем очень откровенной. Следовательно, он и его МВД — на стороне Тимошенко. Это все «силовики», преемники «ментов».

Следовательно, и война эта — «чекистско-ментовская». У каждой из сторон есть свой козырь — военизированные националистические группировки. СБУ «курирует» пять ведущих националистических политических сил: «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Конгресс украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очень активную «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Под контролем МВД — выросшая из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) партия «Национальный Корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее боевое крыло — «Национальные Дружины». Первые более активны, но зато вторые куда более легитимизированы. Совсем недавно они получили даже статус наблюдателей на грядущих выборах.

По количеству «бойцов» МВД вне конкуренции. Там только штатных должностей 147 900 единиц. Вопрос в качестве. Недавние события у Подольского райотдела внутренних дел (Киев) показали, что полицейский спецназ без труда и даже с азартом «пакует» самых агрессивных националистов из «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но стоит конфликту выйти в публичную плоскость, как ментовское начальство (вплоть до главы национальной полиции и советника министра) «сдувается», начинает просить прощения и отдавать под суд «своих».

Или совсем недавний пример. В полдень 21 февраля в Сумах полиция задержала неких Мальцева и Лиховида, сотрудников одного из подразделений избирательного штаба Петра Порошенко. Задержали «по наводке», по сообщению о том, что они «выдают деньги за голосование за одного из кандидатов». К пяти вечера их уже отпустили, но ночью в городское управление полиции Сум прибыла оперативная группа областного СБУ и прокуратуры, которая провела обыски у всех сотрудников полиции, которые были причастны к задержанию Мальцева и Лиховида. Кроме того, прокуратура возбудила дело против сотрудников полиции по статье 365 часть 2 (превышение власти или служебных полномочий, до трех лет).

В Украине действия полиции мгновенно связали с тридцатью обысками в офисах Тимошенко, которыми днем ранее в Запорожье провели СБУ и Государственное бюро расследований. По подозрению в построении сети для голосования сотрудников штаба Юлии Тимошенко. Стало ясно, что в Украине впервые полиция и МВД в ответ на действия пропрезидентских силовиков против Тимошенко, провела акцию против структуры БПП. Это уже системный ход, это тебе не шпану на улице паковать.

А еще через день, 23 февраля, на первой полосе «Зеркала недели» появилось уже упомянутое интервью Арсена Авакова, где у действующей власти, сиречь у Порошенко, было диагностировано «сильное искушение — прикупить внушительное количество несознательных граждан за деньги сознательных плательщиков налогов. То есть за бюджетные. За государственные. За наши».

Пока министр грозит лишь обнародованием эпизодов, что «способно дать эффект». Но попутно повышает свою капитализацию в избирательной гонке, замечая, что «каждый день я получаю соответствующую сводку — на сегодняшний день в полицию поступило 1654 обращения, касающиеся нарушений избирательного процесса по разным регионам». Судя по событиям на Подоле и в Сумах это возможность тысячи шестисот пятидесяти четырех полицейских акций. С соответствующими ответами пропрезидентских сил.

A guerre comme à la guerre…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Во всем этом есть и ироничный момент. Порошенко и Тимошенко схлестнулись в драке в тот момент, когда ни первый, ни вторая уже месяц как не являются лидерами предвыборной гонки. По последнему замеру КМИСа (Киевский международный институт социологии), опубликованному 21 февраля, тройка лидеров (среди тех, кто определился с выбором) выглядит так:

26,4% — проголосовали бы за Владимира Зеленского;

18% — за Петра Порошенко;

13,8% — за Юлию Тимошенко.

И по этому поводу вспоминается… В дни моей студенческой юности (конец 70-х) был популярен анекдот:

«В самолете летят коммунист, буржуин и еврей. Вдруг появляется Ангел Господень и говорит, что самолет сейчас упадет, все погибнут, но каждый может высказать последнее желание.

Коммунист: «Хочу, чтобы исчезли все американцы».

Буржуин: «Хочу, чтобы исчезли все русские».

Еврей: «Стесняюсь спросить, но все предыдущие желания будут выполнены?»

Ангел: «Да!»

Еврей: «Тогда, пожалуйста, чашечку кофе…»

К чему это я? Наверно, памятью навеяло!

Но в случае «ментовско-чекистской войны» Владимиру Зеленскому явно впору заказать чашечку кофе…