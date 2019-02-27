Агентство «Россия сегодня» опубликовало интервью «эксперта» по рынку БПЛА, члена рабочей группы (РГ) Аэронет НТИ. По его мнению, Россия уже сегодня может претендовать на третье место на мировой арене. На первое место член РГ ставит Китай, на второе — США. На третье место в его понимании претендуют Австралия, Германия, Франция, Канада, Япония, ОАЭ и Россия. Этот материал не мог пройти мимо членов МАЭС (Межведомственного авиационного экспертного совета). Ниже — наше экспертное мнение.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Глядя на российский рынок БПЛА изнутри, с этими тезисами сложно согласиться. В настоящий момент Россия вряд ли сможет побороться за третье место, так как лидерство по экспорту БПЛА принадлежит США и Израилю, о которых член РГ не упоминает вовсе, а ведь их БПЛА занимают лидирующие позиции и стоят на вооружении многих стран мира. Тем более что по производству БПЛА и технологиям Израиль один из ключевых игроков. Россия с ее 1,5% от общемирового рынка пока очень слабо выглядит на общем фоне, и только в военном сегменте мы еще более-менее пытаемся конкурировать.

ИА REGNUM Израильский разведывательный беспилотник Super Heron HF

По словам члена РГ, мы превосходим другие страны по таким сегментам, как аэрокартография, кадастровый учет, мониторинг протяженных объектов, особенно в нефтегазовой сфере и образовании. Он считает, что в этих сегментах Россия может побороться за первое место в мире.

Да, в этих областях действительно есть программные наработки, но дроны, которые используются для озвученных выше задач, далеко не идеальны. Так, например, дроны классического самолетного типа, используемые для мониторинга в условиях сложного рельефа местности, имеют существенные ограничения по взлету и посадке и требуют дополнительных инструментов, а БПЛА вертолетного типа неустойчивы к погодным условиям и уступают по расстоянию и времени работы.

В России есть хорошие решения, но, к сожалению, большинство российских проектов — это либо мошенничество, либо фантазии дилетантов, либо ручная сборка из комплектующих низкого качества с минимальными доработками, где основная цель — быстро заработать на модной теме. Поэтому не все так радужно, и непонятно, о каких лидерских позициях в мире может идти речь, тем более что официальная статистика по теме отсутствует.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

По словам члена РГ, ускорить развитие коммерческого сегмента дронов в России может изменение законодательства, которое позволило бы эксплуатировать беспилотники в более простом режиме, без закрытия воздушного пространства. Он отмечает, что нужны четкие правила, которые избавят от необходимости согласовывать каждый полет дрона за пять дней, и даже за 30 дней в Москве, как этого требует сейчас закон.

Однако в реальности сегодня и так никто никаких разрешений не получает, дроны летают без проблем. Так что основной барьер для развития коммерческого сегмента — это не столько законодательство, сколько отсутствие качественных комплексных решений и низкий уровень компетенций, либо завышенная цена на аппараты.

То, что нужны изменения в законодательстве, — это очевидно, но снятие законодательных ограничений по регистрации дронов и их полету необходимо производить только после создания единой онлайн-системы учета и контроля БПЛА, иначе с ростом количества дронов это может привести к хаосу. Предлагать снятие ограничений даже в рамках четких правил без подобного готового решения — значит плохо понимать происходящие на рынке процессы.

Среди барьеров для развития рынка в РФ член РГ также назвал сложности с привлечением оборотного капитала и очень высокие налоги на ввоз материалов и компонентов для производства дронов: 20% НДС и примерно 13% пошлины, он пояснил, что это чистый убыток, так как зачастую компании, которые производят дроны, имеют нулевую ставку НДС, но на границе все равно приходится платить, а к вычету уже не принять. Если бы материалы и компоненты для производства дронов можно было бы ввозить без пошлин, это бы способствовало существенному увеличению их производства в России, считает член РГ. И добавляет, что сейчас темпы роста рынка дронов составляют в среднем около 15% в год, но, если эти барьеры преодолеть, рост может увеличиться более чем в два раза.

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Стоит отметить, что в России проблема скорее не столько с оборотным капиталом, сколько с инвестициями. Если мы говорим о сложности привлечения оборотного капитала в виде кредитных средств, то для стабильной компании — это не проблема, вот только ей они не особо нужны по текущим ставкам. А если речь о молодых стартапах без истории, то здесь с кредитом действительно сложно, но никто не отменял многочисленные гранты, часть которых может быть использована в качестве оборотного капитала.

А вот касательно высоких налогов в виде 20% НДС на импорт — это популистское мнение, основанное на непонимании принципов начисления налогов. Обычно компании — производители дронов имеют нулевую ставку НДС, потому что-либо являются резидентами Сколково и подобных площадок, либо находятся на упрощенной системе налогообложения. Простой математический расчет показывает, что никаких «чистых убытков» из-за невозможности взять уплаченный на таможне НДС к зачету возникнуть не может.

Если цена продажи конечному потребителю в России одинакова, то предприятие с льготами получит большую валовую прибыль, чем предприятие без льгот. Если же цена продажи в России будет отличаться на сумму НДС, то мы придем к одинаковым показателям по прибыли, как для компании с НДС, так и для компании без него. А поскольку результатом деятельности любой коммерческой компании является получение прибыли, то любая прибыль выше нуля обязательно приводит к уплате НДС в бюджет. В ином случае компания просто подлежит закрытию.

Что же касается высоких ввозных пошлин, которые также названы барьером, то, например, для резидентов Сколково, действительно инновационных компаний, существуют особые условия в соответствии с «Приказом Фонда Сколково от 1 июня 2012 г. №44», на основании которых пошлины и НДС подлежат компенсации при соблюдении условий документа.

Говоря о зарубежных заказчиках, сложно согласиться с утверждением члена РГ о повышенном интересе к российским разработкам со стороны Китая, Японии, Испании, Австрии, Финляндии, Канады, Южной Кореи, Сингапура, Индии, ЮАР, ОАЭ, Чили, Казахстана и Белоруссии, так как большинство из названных стран производят собственные БПЛА или закупают более популярные разработки конкурентов. Тем более обобщать весь рынок дронов с интересом к какому-то конкретному направлению — некорректно.

Интервью завершает утверждение о том, что российским компаниям проще продавать БПЛА в те страны, которые слабо сотрудничают с Китаем, — например, в Индию или Вьетнам.

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Однако, о чем именно идет речь — непонятно, т. к. на деле Индия и Китай — серьёзные стратегические партнеры с приблизительным оборотом в $100 млрд, который ежегодно увеличивается примерно на 15−30%. При этом Китай только за 2017 год инвестировал в Индию порядка $8 млрд.

Вьетнам — один из крупнейших в АСЕАН торговых партнеров Китая с оборотом свыше $100 млрд в год, а темпы роста составляют 25−45%. При этом китайское лобби во Вьетнаме одно из самых влиятельных в АСЕАН, и если Китай что-то захочет сделать во Вьетнаме, то сделает это легко и непринужденно.

Поэтому вызывает чудовищное удивление появившийся в последнее время поток подобных шапкозакидательских материалов на ленте уважаемого агентства. Внушать инвесторам оптимизм надо делом, а не потоком ура-патриотичных публикаций. Ну и простите за скучную аналитику. Мы тоже верим, что Россия будет впереди планеты всей, но давайте мериться достижениями, а не намерениями.