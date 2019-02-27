Чемпион мира по смешанным боевым единоборствам Хабиб Нурмагомедов снова встал на тропу войны против пошлости и безнравственности. На этот раз ему не понравился спектакль «Охота на мужчин», который должны были показать в Дагестане, на родине спортсмена. Первичное возмущение у Хабиба вызвал кадр, на котором девица в сексуальном наряде пытается соблазнить молодого интеллигентика в расстёгнутой рубашке.

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

По сему поводу Нурмагомедов написал гневный пост, кроме прочего содержащий и такие слова: «Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться». Тут, безусловно, стоит обратить внимание на местоимение «нашего». Позже комментарий Хабиба был удалён, но он разразился новым — с критикой в адрес и спектакля, и властей Дагестана. Порядка, порядка — потребовал боец.

Это уже не первое подобное выступление Нурмагомедова. Раньше он бился против рэперов HammAli и Navai, а также потребовал и в итоге запретил концерт Егора Крида. Система, что называется, очевидна.

Виталий Багров Егор Крид

Фокус в том, что Хабиб по-своему прав. Звенящей пошлости, липкого разврата и банального дурновкусия в России — в её так называемой культурной составляющей — стало, действительно, критически чрезмерно. То, что происходит сегодня в массовой культуре, на телевидении — это даже не оболванивание населения, а тотальная оскотинизация. Собственно, Россию после неё завоёвывать уже не нужно будет — рабы добровольно сдадут всё сами, а после со счастливыми лицами уйдут в гетто, где их стерилизуют, а после начнут сбрасывать им с самолётов немного еды, наркотиков, алкоголя и развлечений. Ну и пусть убивают друг друга для пущего веселья, если уж совсем скучно станет.

Так что Хабиб говорит истину, и гнев его справедлив. Но проблема в другом — в том, что правота его опасна и чревата. Обратите внимание вот на эту фразу Нурмагомедова: «Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют в последнее время к НАМ». Всё на самом деле просто: Хабиб переживает не за Россию, а за конкретный регион. Его волнует то, что происходит в Дагестане. Нурмагомедов не прессует Крида, Тимати или спектакли, когда те проходят за пределами его малой родины. А вот когда они появляются в его доме, тогда рождается беспокойство.

Шамиль Магомедов Махачкала, Дагестан

И за короткий срок оно переходит в угрозы. Вот что пишет Хабиб: «Хочу обратиться к правительству Дагестана: если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь. Примите меры вовремя». Простите, но это вообще легально? Фактически рядовой человек, пусть и стократ уважаемый на своей земле и заслуженный, ставит представителям власти ультиматум: либо вы делаете по-нашему, либо мы принимаем меры.

Как следствие, многие причастные к спектаклю «Охота на мужчин» уже начали получать угрозы в свой адрес. И не только они, но и их близкие. Разозлился Хабиб, вывалил свои эмоции, а страдают актёры. И могут пострадать куда серьёзнее. Не дело ли это для соответствующих органов?

А теперь представим, что в роли Нурмагомедова выступает условный Валентин Николишин из Липецка, или Вологды, или Благовещенска, или Мурманска. Человек этот ходит на воскресные службы и считает себя православным. И вот он пишет нечто подобное в адрес властей своего региона, заявляя, что его оскорбляют подобные спектакли, и требуя их отменить, иначе будут предприняты куда более решительные действия. Что грозит условному Валентину Николишину? Проблемы, большие проблемы.

Это как у Оруэлла, да, когда одни равнее других. И дело даже не столько в Нурмагомедове, который, несомненно, имеет право на личное мнение, сколько в регионе в целом. Потому что таких хабибов там великое множество и у них на всё свой взгляд.

(сс) Coentor Граффити. «Скотный двор» Дж. Оруэлла

Да, Россия — страна многонациональная. И у многих народностей, национальностей есть свои правила. Их уважать нужно. Со всей ответственностью. Однако уважают ли определённые люди определённых национальностей (речь, конечно же, не обо всех, к ним принадлежащих) традиции, правила и законы всей страны, в которой они живут? Или, наоборот, приезжая в чужой регион, продолжают вести себя так же, как и у себя на малой родине? Вот только людей вокруг они воспринимают иначе, не так, как своих. Такое, к сожалению, согласитесь, бывает.

И сейчас на самом деле серьёзный вопрос — более серьёзный, чем кажется на первый взгляд: осадит ли власть Хабиба Нурмагомедова или в том же духе с теми же претензиями позволит ему «проповедовать» дальше? Повторяю: нет ничего дикого в том, чтобы высказать своё мнение. Дикость в том, чтобы высказывать его в такой форме и с такой подачей. Причём дикость не просто настораживающая, а крайне опасная. Потому что звенящая, развращающая пошлость и сепаратизм определённого свойства — всё это угроза целостности России, моральной и государственной.