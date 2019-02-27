Три темы оказались сегодня узловыми в политической повестке дня современной Грузии — банки, судьи и церковь. И все, что происходит в стране, удивительным образом закручивается вокруг этих, можно сказать, искусственно актуализированных тем. И по каждой теме задаются, но не получают внятного ответа три аналогичных вопроса: кто (инициировал эту тему), почему (по какой причине) и с какой целью (чего хочет добиться). Кажется, именно этими темами живет все население Грузии, потому что только о них вещают и пишут телевизионные каналы, интернет-издания и печатные СМИ, перемежая их «успехами на международной арене» и время от времени напоминая о «проблеме российской оккупации». Хотя большей части населения Грузии особого дела ни до одной из актуальных для грузинских политиков тем нет. Но в силу сложившейся ситуации приходится «переваривать ту пищу», которую предлагают авторы повестки дня.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Для того чтобы та или иная тема стала актуальной, в ней обязательно должна появиться некая «жертва», что перекликается, с одной стороны, с библейскими мотивами, с другой — с канонами детективного жанра. И в каждом конкретном случае грузинскому зрителю/слушателю/читателю были предложены конкретные «жертвы». В банковском деле эта роль была отведена учредителю одного из крупнейших коммерческих банков АО «TBC Bank» Мамуке Хазарадзе, в церковном деле — протоиерею Георгию Мамаладзе, а в судебной теме — уже бывшему соратнику лидера правящей партии Бидзины Иванишвили депутату парламента Эке Беселии.

Facebook.comEkaBeseliaOfficial Эка Беселия

А чтобы интерес общественности к «насущным» для грузинских политиков темам не угасал, они периодически актуализируются на информационном и соцсетевом пространстве, предлагая новые поводы для обсуждения и догадок, но не давая ответов на главные вопросы.

Запланированное на 26 февраля слушание учредителей АО «TBC Bank» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и президента Нацбанка Грузии Кобы Гвенетадзе на заседании комитета отраслевой экономики и экономической политики грузинского парламента так и не состоялось. Причиной были названы разногласия по формату слушания банкиров. Члены большинства и оппозиции никак не договорились, на открытом заседании будут слушать ответы президента Нацбанка на интересующие оппонентов вопросы или на закрытом. В итоге после череды традиционных взаимных упреков и обвинений, высказанных друг другу депутатами двух противоборствующих сторон, председатель комитета прекратил заседание.

Дело Хазарадзе-Джапаридзе, но больше Хазарадзе, стало актуальным после того, как прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту сделки, совершенной владельцами самых крупных долей в банке еще в 2007—2008 годах. Вначале Служба госаудита, а затем и правоохранительные органы усмотрели в деяниях банкиров признаки отмывания денег и легализации незаконных доходов. Позднее заговорили и о конфликте интересов.

(сс) Kober Банк TBC — Тбилиси

Вопросы, на которые Хазарадзе обещал дать ответ депутатам, так и остались без ответов, а обществу обещают, что в ближайшем будущем в парламенте состоится еще одно заседание, на этот раз финансово-бюджетного комитета, на котором учредители АО «TBC Bank» расскажут о создавшейся вокруг их «детища» ситуации и «прольют свет» на причины происходящего.

«Мы готовы еще раз предстать перед соответствующим парламентским комитетом и зафиксировать нашу позицию с открытой трибуны. Так как это выходит за рамки вопроса одного-двух человек или института и касается всей страны, к тому же очень высок интерес общества, мы ожидаем конкретного предложения от высшего законодательного органа в ближайшие дни. Надеемся, скоро удастся установить правду и не будет создана ситуация для дальнейших недоразумений и спекуляций», — написал после несостоявшегося выступления в парламенте Мамука Хазарадзе на своей странице в соцсети Facebook.

Банковский сектор Грузии тем временем переживает не лучшие свои времена. В деятельности коммерческих банков и других финансовых институтов страны наметился явный спад. Об этом свидетельствует официальная статистика главного регулятора сферы — Национального банка Грузии. Согласно данным Нацбанка, в январе, в сравнении с предыдущим месяцем, наблюдалось сокращение активов комбанков, размещенных в них небанковских депозитов, а также объемов кредитования населения и экономики.

Причиной этих негативных тенденций, по мнению экспертов, являются «непопулярные» и неоправданные решения правительства, в частности, меры, направленные на ужесточение денежно-кредитной политики. В результате принятых парламентом законодательных актов, приказов и постановлений президента Нацбанка была существенно ужесточена процедура выдачи кредитов — как потребительских, так и ипотечных и остальных видов кредитов и займов. Сегодня в Грузии просто так заложить квартиру и получить денежные средства невозможно. Для этого владелец закладываемой недвижимости должен иметь в собственности как минимум еще один аналогичный объект. Во введенных Нацбанком новых регуляциях есть и целый ряд других ограничений, сделавших банковские кредиты фактически недоступными для большей части населения. Даже бытовую технику взять в кредит стало в Грузии большой проблемой, тогда как раньше банки охотно выдавали гражданам необходимые суммы для покупки нужного предмета в рассрочку.

Причиной ужесточения процедуры выдачи кредитов стала обострившаяся в Грузии проблема избыточных долгов населения. Граждане брали в банках займы, многие из них затем теряли работу и источник дохода, соответственно, не могли выплачивать требуемые суммы и оказывались в списках безнадежных должников. Помимо неблагоприятной с точки зрения трудоустройства ситуации проблему осложняли и непомерно высокие процентные ставки на кредиты, достигающие 40−42%, а в некоторых организациях по выдаче онлайн-кредитов — и 95% в год.

Когда правительство Грузии впервые заговорило о необходимости наведения порядка в этой сфере, у населения появилась надежда, что сделано это будет за счет понижения ставок на банковские кредиты или хотя бы ограничения их верхнего предела. Но на эту меру власти не пошли. Был избран иной способ — перерезания гражданам путей к получению кредитов и займов. А незадолго до вступления в силу новых банковских регуляций правительство Грузии щедро простило населению многомиллионные банковские долги. Точнее, списало задолженности тем гражданам, которые взяли их много лет назад, но не смогли расплатиться. По инициативе правительства и при поддержке фонда Бидзины Иванишвили «Карту» (доля которого в списании долгов населения составила 9%) большая часть банков и микрофинансовых организаций Грузии до наступления 2019 года обнулила кредитные задолженности так называемых «безнадежных» заемщиков, с условием, что те не смогут брать новые кредиты в течение нескольких последующих лет. Впрочем, брать новые кредиты уже не могут не только они.

Принятые правительством меры сказались не только на доходах и показателях банков, но и на деятельности тех торговых объектов, которые большей частью реализовывали продукцию в рассрочку. В Грузии стали закрываться магазины бытовой техники.

Вторая тема, которую грузинские политики стараются постоянно держать в центре внимания, связана с судебной системой, точнее с теми 10 кандидатами, которых коллеги из Верховного совета юстиции пытаются продвинуть на вакантные должности в Верховном суде. Выяснилось, что эти кандидаты оказались неприемлемыми для нынешней оппозиции и значительной части политически активной общественности. Причем кандидаты — не новички, а судьи старой закалки, те самые, что работали и при прежнем правительстве Грузии. Но в период правления Саакашвили они вполне устраивали лидеров «Единого национального движения», а перешедших ныне в оппозицию властям соратников экс-президента эти же самые судьи уже не устраивают. Понять, кто, почему и с какой целью продвигает именно этих кандидатов, достаточно сложно. Но сам вопрос уже стал причиной раскола и противоречий внутри ныне правящей партии и вызвал процессы, которые, как определил один из грузинских политологов, могут завести эту партию на «политическое кладбище».

Из-за разногласий с бывшими соратниками «Грузинскую мечту» покинули Эка Беселия и ряд ее единомышленников, анонсируется уход и другой группы депутатов «старого состава». Оставшееся в рядах правящей партии «молодое поколение» продолжает отстаивать свою правоту. А лидер партии Бидзина Иванишвили усиленно ищет пути решения проблемы, проводя консультации с каждой группой депутатов по отдельности. Четкого ответа на вопрос, останутся ли в списке те судьи, которые верно служили «правосудию Саакашвили», лидеры правящей партии не дают, обещая улучшить критерии отбора кандидатов и согласовать позиции всех противостоящих сторон. Решение проблемы откладывается. Время идет. А тема остается актуальной.

Еще одна периодически актуализируемая тема — состояние в Грузинской патриархии и православной церкви, которое выплеснул на суд общества арест священника, протоиерея Георгия Мамаладзе, обвиненного в попытке отравления высокопоставленного духовного лица и осужденного за это на несколько лет лишения свободы.

Грузия церковь

После наступления нового, 2019 года эта тема вновь оказалась в центре внимания политически активной общественности и оппозиции из-за ухудшения состояния здоровья осужденного протоиерея. Из тюремной камеры он был переведен в городскую клинику, а затем возвращен в тюремную больницу, где находится по сей день. Семья осужденного настоятельно требует его помилования, брат протоиерея утверждает, что Георгий Мамаладзе невиновен и стал жертвой внутренних дрязг в верхушке патриархии. Он же грозится обнародовать некое письмо осужденного, которое должно пролить свет на протекающие в ГПЦ процессы. Пока только грозится.

Патриархия отреагировала на такие заявления достаточно резко и пояснила, что осужденный протоиерей и его семья шантажируют высшее духовенство Грузинской православной церкви. А на просьбу о помиловании Георгия Мамаладзе ответила отказом.

Но разногласия существуют и в самой ГПЦ, о чем открыто, в эфире грузинских телекомпаний и в многочисленных интервью грузинским СМИ говорит ряд священнослужителей. В патриархии и в составе Священного Синода есть десятки высокопоставленных духовных лиц, верящих в невиновность протоиерея Мамаладзе и поддерживающих вопрос его помилования. Более того, если верить заявлениям этих представителей духовенства, инициатором освобождения Мамаладзе был сам патриарх Илия Второй, которого, как утверждают «священники-бунтари», шантажировала и «переубедила» правящая верхушка ГПЦ.

Разобраться в происходящих в Грузии событиях стороннему наблюдателю, не посвященному во все тонкости внутриполитических интриг рядовому гражданину, достаточно сложно. Тем более, что периодически напряженный фон политических процессов взрывается сообщениями из-за рубежа о готовящемся очередном «пришествии» экс-президента Саакашвили с его многочисленными сторонниками-эмигрантами.

Не исключено, что все эти процессы скрывают за собой одну цель, и возможно, что за ними стоит желание олигарха Бидзины Иванишвили окончательно покинуть «неуютную» для него большую политику и увести за собой учрежденную им 7 лет назад партию «Грузинская мечта».

Во всяком случае, именно на это надеется нынешняя оппозиция, в которой сгруппировались соратники экс-президента Саакашвили и «дружественные» им партии. 27 февраля состоялось совместное заседание 20 политических партий, которые приняли решение об объединении вокруг одной цели — изменения существующей избирательной системы и проведения парламентских выборов 2020 года по новой, пропорциональной системе.

Как заявили участники заседания, с сегодняшнего дня они начинают сбор подписей под этим требованием и обещают вскоре представить властям — ни много ни мало — 1 миллион подписей сторонников пропорциональной системы.

Иван Шилов ИА REGNUM Нино Бурджанадзе

Интересно, что за один стол с соратниками Саакашвили сели Нино Бурджанадзе, бывший соратник «Грузинской мечты» Давид Усупашвили и другие политики, которые некогда считались оппозицией правительства «Единого национального движения». Сегодня их лозунг — «все минус один». Не новое для грузинской политики словосочетаний, так как именно под этим лозунгом в последние годы правления Саакашвили объединилась его оппозиция. Сегодня минус один означает — минус «Грузинская мечта» и Иванишвили.