Находясь на южнокурильском острове Шикотан, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сделал важное заявление о том, что «никаких переговоров ни о какой передаче Курильских островов Японии и близко, и в помине нет». Это, безусловно, еще больше обескуражит премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его правительство. Ибо в Токио считали опрометчиво обещанные в 1956 году Никитой Хрущевым остров Шикотан и островную гряду Плоские (Хабомаи) уже «у себя в кармане» и склоняли Москву «вернуть» еще и самые большие и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Более того, Иванов, по сути дела, не согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который заявляет, что в отсутствие формального мирного договора отношения двух соседних стран якобы «ненормальны». Заметим, что подобное определение навязано японской стороной и, в действительности, не соответствует реальному состоянию дел.

Иванов, безусловно, прав, подчеркивая: «В том, что между Россией и Японией нет мирного договора, нет ничего хорошего, но и ничего страшного тоже нет. У нас есть дипломатические отношения, у нас есть торгово-экономические отношения, у нас даже есть инвестиционное сотрудничество». И добавил, что страны 70 лет живут без этого договора, и мир не перевернулся.

Тем самым спецпредставитель президента встал на позиции тех специалистов по российско-японским отношениям, которые давно разъясняют, что через 74 года после окончания войны проектируемый мирный договор не что иное, как анахронизм, и по большому счету он России не нужен. Как, впрочем, не нужен он и Японии, если, как утверждает Иванов, никаких разговоров о возможности сдачи Курил «нет и в помине». Ибо замысел японцев в том, чтобы через подписание мирного договора добиться удовлетворения своих необоснованных и незаконных требований «вернуть» южнокурильские острова Японии. А без этого они его подписывать не собираются, как прямо разъяснил Абэ Путину на его предложение заключить договор без предварительных условий.

Заявление Иванова звучит диссонансом к «разъяснениям» пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова, пытавшегося успокоить российскую общественность заверениями в том, что «автоматической передачи» островов не будет. А, получается, будет какая-то иная, «полуавтоматическая», например. Напомним, что пресс-секретарь исключил автоматическую передачу Курил Стране восходящего солнца, подчеркнув, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года.

«Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет», — уверял Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Kremlin.ru Сергей Иванов

В Японии же факт того, что российская сторона согласилась положить в основу Совместную декларацию 1956 года, однозначно был воспринят как согласие Москвы с подписанием мирного договора на условии «хрущевского компромисса» о передаче Японии Малой Курильской гряды (острова Шикотан и Хабомаи). О такой возможности говорил и представитель Кремля, который выразил мнение, что в территориальном споре между Москвой и Токио «потребуется компромисс, но это компромисс, который не должен противоречить интересам ни одной из сторон». Тем самым, по сути дела, признавалось, что передачу МКГ Путин допускает, но хотел бы оговорить ее определенными условиями.

Но обстановка меняется. Столкнувшись с протестами и несогласием подавляющего большинства народа с новыми территориальными уступками иностранным государствам, Кремль, похоже, решил откреститься от самого факта переговоров о возможности ради каких-то прагматических целей пойти на нарушение территориальной целостности Российского государства. Но после первого шага надо сделать и другой — раскрыть содержание сокрытых от народа конфиденциальных переговоров лидеров двух стран тет-а-тет за плотно закрытыми дверями. Не дожидаясь того, что раздосадованные фиаско их попыток склонить Путина к территориальным уступкам японцы не сделают это сами, причем в своей, невыгодной Москве интерпретации. Тем более что они уже вновь переходят к своей практике направления дипломатических протестов Москве по любому событию на Курилах, которое им не по нраву. Сегодня МИД Японии протестует против самого факта приезда на Шикотан высокопоставленного российского чиновника.

В депеше из Токио РИА Новости сообщает: «Токио заявил протест Москве в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, несмотря на это, Япония продолжит переговоры с Россией о заключении мирного договора и решении территориального вопроса.

Накануне Сергей Иванов в ходе посещения острова Шикотан отметил, что территориальная проблема есть у Японии, а не у России, и никаких переговоров о передаче Курильских островов страны не ведут».