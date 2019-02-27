В среду, 27 февраля, в Москву прибудет с очередным визитом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Гостя из Иерусалима ждали неделю назад, но он отложил прибытие в столицу России в связи с последним «утрамбовыванием» списков партий, которые примут участие в выборах в Кнессет, намеченных на 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Перенос даты визита был воспринят в Кремле с пониманием. Президент Путин провёл конфиденциальную беседу по телефону с израильским премьером на прошлой неделе. А теперь лидеры России и Израиля обсудят положение в Сирии и на Ближнем Востоке в целом в ходе доверительных бесед в Кремле. Кстати, можно отметить с немалой долей отрады, что содержание бесед между Путиным и Нетаньяху не утекает в прессу.

Отметим, что конфликт в связи со сбитым в сентябре сирийцами российским самолетом канул в прошлое: обе стороны решили продолжить стратегическое сотрудничество, отказавшись от претензий.

Любопытно, что этот конструктивный настрой в Москве и в Иерусалиме пришёлся не по духу рупору российской либеральной прослойки в лице «Новой газеты». Там перенос встречи на несколько дней был использован как предлог для нападок на израильского премьера. Отметим, что подчёркнуто корректное отношение Нетаньяху к России неоднократно вызывало раздражение некоторых российских либералов, но на этот раз сердозлобие не осталось в подавленном сокрытии, а прорвалось ложью и вмешательством в израильские дела.

Статья в «Новой газете» как будто списана с какой-то провинциальной советской газеты семидесятых:

«Все очень серьезно — по крайней мере для Нетаньяху. Существует большая вероятность того, что нынешняя каденция на посту израильского премьера для него — последняя. Очень многие израильтяне недовольны существующей ситуацией — ростом цен, диктатом религиозных партий, оттоком из страны молодежи, не видящей для себя перспектив».

Интересно, что именно те люди, которые обвиняли Россию во вмешательстве в выборы в США посредством публикаций в социальных сетях, позволяют себе такие беспардонные публикации, явно являющиеся попыткой грубого вмешательства в ход израильских выборов посредством пошлых «фейков».

James Emery Кнессет

Удивленный читатель не утаит вопроса: как сталось, что либеральная газета бьет именно по Израилю советскими штампами? Ответ прост: они не могут простить израильскому премьеру уважительного отношения к России и её президенту. Коли Нетаньяху не вписывается в представления радикальных либералов о шаблоне риторики в адрес Москвы, то методы старой советской дезинформации берутся с охотой на вооружение. Да и не секрет, что российская либеральная пресса формировалась сиречь выходцами из Пятого управления КГБ СССР.

Автор статьи-наскока извещает во первых строках, что нынешняя каденция будет, вероятно, для Нетаньяху последней. Выходит, у рупора радикального либерализма существует своя теория вероятности. Все опросы в Израиле указывают на то, что Биньямин Нетаньяху будет следующим главой израильского государства.

Мы не станем утруждать читателей подробностями предвыборной картины. Но всяк знающий ивритскую грамоту легко убедится, что все опросы указывают на грядущую победу коалиции правых и религиозных партий. Центристы с левыми и арабами, предположительно, проигрывают.

Это интересно и знаменательно, ибо опросы в ходе предыдущих кампаний указывали сперва на поражение Нетаньяху, но потом он побеждал. Посему можно с высокой долей уверенности предположить, что возглавляемая им религиозно-патриотическая коалиция победит на этот раз ещё более уверенно.

Очень «улыбнули» слова о диктате религиозных и оттоке молодежи. Первая выдумка не заслуживает и ответа. А вот про отток молодежи — это о чем? Да, каждый год Израиль покидает до шести тысяч человек. Однако каждый год репатриируются около тридцати тысяч. И при высоком уровне рождаемости (3,3 на семью) Израиль сегодня лидирует среди развитых стран по балансу демографии. Это не только приятные цифры, но и покинувший либеральные круги оптимистичный взгляд на будущее.

Впрочем, зачем эта полемика? Никакими фактами мы не сломим навязчивое стремление определенных людей вредить интересам России. Сие навязчивое столь навязчиво, что готовы безоглядно бить по друзьям России. Даже ценой журналистской репутации.

А переговоры в Москве пройдут конструктивно. И без утечек. Успешное стратегическое сотрудничество продолжается. Караван российско-израильского взаимодействия идёт вперёд.