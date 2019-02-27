В течение нескольких месяцев израильские эксперты предсказывали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь одержит победу на парламентских выборах, запланированных на 9 апреля. Затем, незадолго до завершения периода подписания коалиционных соглашений между политическими партиями, два ведущих соперника Нетаньяху — бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа Бени Ганц и бывший телеведущий Яир Лапид — подписали соглашение о слиянии недавно сформированной партии Ганца «Устойчивость Израиля» с партией Лапида «Еш Атид». В результате слияния появилась новая партия «Кахоль Лаван» («Синий и белый»). К Ганцу и Лапиду также присоединились два бывших представителя оборонного ведомства Израиля: Буги Яалон и Габи Ашкенази, пишет Дов С. Закхейм в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

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Из-за появления новой партии израильский премьер-министр опасается, что правящая партия «Ликуд» не сможет получить большинство мест в парламенте на предстоящих выборах. В этом случае «Ликуд» не сможет возглавить коалицию для формирования следующего правительства. Нетаньяху решил убедить две небольшие правые партии, которые рискуют не пройти 3,5-процентный порог на парламентских выборах, объединить свои усилия. Более того, после окончания выборов Нетаньяху пообещал, что эти партии смогут объединиться с его собственной, чтобы получить парламентское большинство. Нетаньяху также пообещал одной из партий — ультранационалистической партии «Еврейский дом» — места в следующем правительстве и внесение одного члена этой партии в список «Ликуда».

(сс) David Shankbone Агитационные плакаты на русском языке, призывающие голосовать за «Ликуд» и её лидера Биньямина Нетаньяху

Можно было бы сказать, что здесь нет ничего необычного, если бы не один факт. Второй небольшой правой партией является радикальная партия «Мощный Израиль», которая связана с радикальной, расистской партией «Ках», одним из лидеров которой являлся покойный Меир Кахане. Израиль внёс партию «Ках» в список террористических организаций. Примеру Израиля последовали Европейский союз и США. Кахане выступал за отмену гражданства израильского арабского населения, изгнание всех арабов из страны и переселение их в другие арабские страны. Сторонники Кахане продолжают с уважением относиться к его политическим заявлениям.

В течение многих лет Нетаньяху успешно убеждал израильскую общественность в том, что он является единственным политическим лидером, которому можно доверить обеспечение безопасности Израиля. Появление конкурирующей политической коалиции, в состав которой вошли три уважаемых бывших генерала израильской армии, заставило Нетаньяху радикально изменить свой подход. Теперь Нетаньяху приходится иметь дело с группой политических маргиналов. По иронии судьбы, если Нетаньяху вновь займет пост премьер-министра, его политическое отчаяние может подорвать ту самую израильскую безопасность, о которой он так много говорил.

Нетаньяху неоднократно указывал на успехи, достигнутые в Персидском заливе на фоне общей иранской угрозы. Он также возлагал большие надежды на американский план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, стремясь исключить вероятность появления у жителей Палестины собственного государства. Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз аль-Сауд да ясно понять Нетаньяху, что мирное соглашение с палестинцами является обязательным условием, без которого не будет никаких официальных отношений между его страной и Израилем. Правительство Нетаньяху, сделавшее ставку на поддержку экстремистов из партии «Мощный Израиль», несомненно, ещё больше оттолкнёт от себя Саудовскую Аравию и другие государства Персидского залива, которые в настоящий момент поддерживают неформальные отношения с Иерусалимом.

Justin McIntosh Израильско-палестинская граница

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Возобновление напряжённости в отношениях между Израилем и арабскими странами — это последнее, что нужно Вашингтону. Пока не представленный мирный план Трампа может пасть жертвой разрыва отношений между Израилем и странами Персидского залива. Более того, может произойти крах арабской коалиции «Израиль — Персидский залив», направленной против Ирана. Эта коалиция является очень важным элементом в американской ближневосточной политике.

Нетаньяху считают весьма ловким политиком. Однако сделав ставку на расистов в своём стремлении возглавить новую правящую коалицию, он слишком уж намудрил, поскольку безопасность Израиля и американские интересы могут столкнуться с неприятными последствиями.