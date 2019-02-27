В преддверии саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который начнётся в среду, 27 февраля, премьер-министр Японии Синдзо Абэ провёл 20 февраля телефонные переговоры с Трампом. Абэ и Трамп договорились о сотрудничестве в решении вопросов, связанных с Северной Кореей, включая денуклеаризацию полуострова и освобождение похищенных граждан Японии, пишет Чэн Ян в статье для китайского издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

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Государственный секретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД Японии Таро Коно 21 февраля. Помпео подтвердил приверженность США «полной, окончательной и поддающейся проверке денуклеаризации» Северной Кореи. Учитывая то, что ситуация на Корейском полуострове значительно улучшилась, частота телефонных переговоров между Абэ и Трампом резко сократилась с 2018 года. Токио и Вашингтон в целом придерживаются одинаковой точки зрения в отношении ядерного кризиса на Корейском полуострове, согласно которой Пхеньян должен полностью отказаться от своего ядерного оружия. Однако у Абэ есть и собственные цели в отношении КНДР.

С января 2017 года Трампу удалось достигнуть весьма скромных дипломатических достижений. В связи с тем, что президентские выборы в США назначены на 2020 год, Трамп стремится к дипломатическому прорыву в переговорах с КНДР, чтобы улучшить свои внешнеполитические показатели. Однако, учитывая позицию японского правительства и граждан Японии, кажется, что Токио совсем не заинтересован в быстром разрешении ядерной проблемы. Стремление Трампа к дипломатическому прогрессу может привести к ослаблению санкций против КНДР, что является для Японии худшим из возможных вариантов.

(сс) Official U.S. Navy Page США и Япония

Например, на втором саммите между КНДР и США Пхеньян может объявить об отказе от межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые представляют непосредственную угрозу для Вашингтона, в обмен на отмену американских санкций. Однако, с точки зрения Японии, этого может оказаться недостаточно, поскольку северокорейские ракеты, непосредственно угрожающие Токио, останутся в строю. Возможно, в ходе будущего саммита между Японией и КНДР Токио удастся получить от Пхеньяна желанные гарантии в области безопасности.

С другой стороны, если Северная Корея согласится пойти на уступки только Вашингтону, Японии, возможно, придётся заплатить гораздо большую цену, чтобы заключить сделку. Не стоит удивляться, если Трамп решит бросить своего надёжного союзника после того, как получит от КНДР то, что он хочет.

В переговорах между Трампом и Абэ можно выделить ещё два важных момента. Во-первых, Трамп не обеспокоен нынешним спадом в отношениях между Японией и Южной Кореей и не намерен выступать в качестве посредника. Во-вторых, до саммита с Ким Чен Ыном Абэ хотел подчеркнуть особые отношения между Токио и Вашингтоном, пригласив Трампа в Японию.

Что касается урегулирования ядерного кризиса на Корейском полуострове, то Вашингтону нужна поддержка Токио и Сеула — двух важных союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До телефонных переговоров с Абэ Трамп также побеседовал с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Тем не менее Трамп не сделал никаких заявлений о необходимости укрепления отношений между США, Японией и Южной Кореей. Переговоры с Токио и Сеулом показали, что Трамп безразлично относится к отношениям между Японией и Южной Кореей.

Дональд Трамп

В том, что между Японией и Южной Кореей возникла напряжённость, нет ничего нового. Подобные случаи происходили и при администрации экс-президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы. Раньше США вмешивались в отношения между Токио и Сеулом, чтобы уладить противоречия и напомнить о необходимости сдерживания КНДР и Китая. До сих пор Трамп не предпринял никаких шагов для того, чтобы поддержать сотрудничество между Вашингтоном, Токио и Сеулом. Кажется, что Трамп уделяет мало внимания своим региональным союзникам.

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Абэ пригласил Трампа посетить Японию с официальным визитом с 26 по 28 мая. Ожидается, что Трамп станет первым иностранным лидером, который поприветствует наследного принца Нарухито, который 1 мая взойдёт на трон и станет новым императором Японии. Кроме того, Япония проведёт саммит G20 в июне. В последнее время японские СМИ указывают на то, что Трамп посетит Японию в течение двух месяцев подряд. СМИ стремятся подчеркнуть тесные отношения между Токио и Вашингтоном.

Визит Трампа в Японию в мае действительно является особым, но июньский саммит G20 — это международное мероприятие, на котором будут присутствовать и другие мировые лидеры. Подводя итог, стоит сказать, что независимо от заявлений СМИ, визиты Трампа в Японию ни в коем случае не указывают на установление особых отношений между Вашингтоном и Токио. В конце концов, США пока не подтвердили, что Трамп будет участвовать в саммите G20 в Японии.