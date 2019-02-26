Через 20 лет каждый россиянин может стать жертвой болезни Альцгеймера. Неутешительный прогноз прозвучал на пресс-конференции в Москве «Болезнь Альцгеймера: инновационные подходы к лечению» 26 февраля 2019 года.

Конференции в ТАСС «Болезнь Альцгеймера: инновационные подходы к лечению» 26 февраля 2019 года

«Существует вероятность, что почти каждый человек, ныне живущий, в течение своей жизни окажется жертвой болезни Альцгеймера либо как пациент, либо как человек, который непосредственно ухаживает за человеком с этой болезнью», — заявила руководитель отделения когнитивных расстройств и деменции «Научного центра психического здоровья», доктор медицинских наук Светлана Гаврилова.

Прозвучавшие цифры пугают: за пять лет число больных деменцией увеличилось в мире на 10 млн человек. К 2030 году их будет 70 млн, а к 2050 — 150! Россия входит в десятку стран с наибольшей численностью пациентов с деменцией. Увеличение продолжительности жизни ведет к росту числа таких больных. Риск деменции достигает 50% к возрасту 85+.

«Эта проблема в странах с высоким доходом получила большую значимость и применительно к финансированию науки, и применительно к организации помощи таким больным, — отметила Светлана Гаврилова. — К сожалению, в нашей стране ситуация несколько иная, хотя в ближайшие годы ожидается более быстрый темп роста числа страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера. Этот рост будет втрое превышать рост, который прогнозируется для стран с высоким доходом. Для нашей страны значимость этой проблемы должна неизмеримо повыситься. Ожидается, что болезнь Альцгеймера приведет к глобальному кризису здравоохранения и социального обеспечения в ближайшие 20 лет, поскольку риск этой болезни неуклонно возрастает по мере старения и достигает почти 50% к возрасту 85−90 лет».

Журналистам был представлен бестселлер американского врача Дэйла Бредесена «Нестареющий мозг», хотя, как пояснила Светлана Гаврилова, в оригинале название иное: «Конец болезни Альцгеймера. Первая программа, как предотвратить и обратить вспять когнитивное снижение». Оно более корректно, тем паче, что не стареть мозг не может, как и всё живое. Очевидно, с рекламной целью дано не только название книги, но и информация на обложке: «сегодня уже 270 человек излечились от болезни Альцгеймера». Отвечая на вопрос ИА REGNUM, чем были излечены пациенты, автор книги предпочел не делать сенсационных заявлений, сообщив, что не использует термин «излечились», а называет это «восстановлением от когнитивного снижения».

Обложка русского издания книги Дэйла Бредесена «Нестареющий мозг»

Идея доктора Бредесена состоит в том, что болезнь Альцгеймера вызывает не одна причина, а больше — он насчитал 36 провоцирующих факторов. Чтобы выяснить, почему заболел человек, нужно сделать массу анализов на эти факторы.

«Провал в лечении болезни Альцгеймера состоял в том, что пытались лечить чем-то одним, — пояснил Дэйл Бредесен. — А мы пытаемся заострить внимание на возбудителе этой болезни, то есть у кого-то есть проблемы с микробиомом или токсином, мы обращаем внимание на это, если у кого-то наблюдается атрофия части мозга, мы тоже пытаемся это как-то исцелить. Если нехватка или избыток гормонов, мы тоже пытаемся обратить на это внимание и решить проблему. Здесь нет какого-то единого подхода, где использовалось бы одно лекарство в помощь этим пациентам».

Бредесен считает, что людям после 45 лет необходимо проходить «когноскопию» — по аналогии с гастроскопией, колоноскопией и т. п. Он предлагает в своей книге протокол обследования ReCODE, который поможет выявить на ранней стадии вероятность болезни Альцгеймера.

Американский врач Дэйл Брэдисен на прямой связи из Сан-Диего

К сожалению, россиянам диагностика и лечение по протоколу ReCODE, увы, не светит. Нет средств на многочисленные анализы и прочее, пояснила ИА REGNUM Светлана Гаврилова. По её словам, лишь в трех районах столицы появились совсем недавно так называемые Клиники памяти, но их возможности крайне ограничены.

«Я не думаю, что провести «когноскопию» в том смысле, о котором говорил доктор Бредесен сегодня и что описано в книжке, в рамках этих Клиник памяти было бы возможно. Такого финансирования не будет. Конечно же, нужно добиваться, чтобы и диагностическая и терапевтическая программа входила в сферу государственной поддержки», — считает специалист.

— Внимание к этой проблеме со стороны руководящих структур достаточно малое. Это честная оценка ситуации. Мы в прошлом году долго работали над «антиальцгеймеровским планом» — это такое неофициальное название — совместно с Институтом геронтологии, с неврологами, академиком Яхно и его коллегами. Это программа помощи пожилым пациентам с когнитивными расстройствами. Это всеобъемлющий план оказания помощи от самых начальных проявлений и кончая тяжелыми формами, где требуются и разные формы социальной поддержки, ухода и пр. Этот план как бы принят и пока присутствует в виде моделей на уровне гериатрической службы, не более того. Ничего существенного нет…

По словам врача, кроме трех Клиник памяти, которые не так давно созданы в Москве, никакой другой возможности бороться с чумой XXI века нет. Да и в этих клиниках арсенал помощи не слишком велик: психотерапия, некоторые лекарства, когнитивные тренинги, музыкальные занятия с психотерапевтической целью. Кстати, о музыке: как большое достижение преподносится работа одного — и единственного — центра досуга, где больные деменцией могут общаться и петь песни военных лет.