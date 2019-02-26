Не может не вызывать добрых чувств и сохранность на территории Литвы православных храмов, при всей немногочисленности русского населения страны и непростых периодах нашей общей истории. Причём как и в период между мировыми войнами, так и в советское, а также и в настоящее время. В новейшую постсоветскую эпоху, вплоть до размещения в Литве войск НАТО, сообщения об актах вандализма по отношению к памяти погибших советских военнослужащих были чрезвычайной и дикой редкостью. Теперь же ситуация меняется в гораздо более худшую сторону. Но речь пока пойдёт не о том: поговорим о памяти и беспамятстве…

Андрей Сафонов Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в центре г. Паланга, сентябрь 2007 года. Вечный огонь, правда, не горит. В настоящее время памятник выглядит так же

Идущий по железной дороге Калининград — Москва поезд минует небольшой виадук на окраине Каунаса, пересекающий оживленную автомобильную дорогу вдоль крутого склона невысокого холма, густо поросшего кустарником. Место это никаких чувств у абсолютного большинства пассажиров как поездов, так и снующих под виадуком автомобилей давно уже не вызывает: ничем не приметное, до недавних пор — глухое место, имя которому — VI форт. Вернее — место, где когда-то стоял этот форт города-крепости Каунас, некогда самого современного и мощного укрепрайона на западе Российской империи. Стыдливо молчит о месте том даже всезнающая «Википедия», в которой данные о IX форте — крупнейшем лагере смерти на оккупированной Третьим рейхом территории СССР всё-таки есть, как и о нескольких прочих фортах города. Кроме Шестого…

Вплоть до обретения Литвой своей нынешней независимости рядом с пересечением улицы и виадука можно было видеть на крутом склоне холма стелу, представлявшую собой каменный прямоугольник длиной до семи метров, установленный на двух бетонных опорах на крутом обрыве. Надпись на которой, на русском и литовском, гласила: «На этом месте похоронены 35 тысяч воинов советской армии, павших от рук гитлеровских палачей». То есть даже больше численности общевойсковой армии тех лет. К стеле той не вели ни тропинка, ни лесенка. Ни разу не видел около неё ни венка, ни букета цветов. Но уже и в советское время «чьей-то заботливой рукой» обсажена она была кустарником, из-за чего ни с дороги, ни из поезда видимость её, мягко говоря, не улучшалась. Официальные советские и партийные инстанции ситуация устраивала. Причина тому была прозрачна до той же степени, до которой и непроизносима, по причине столь любимого бюрократией всех времён и народов «политической целесообразности». А именно: палачи, уничтожившие военнопленных, были, конечно же, фашистскими, но совсем не обязательно — германской национальности… Литва была единственной из стран Прибалтики, из жителей которой не было сформировано ни единого подразделения «Ваффен-СС». Что было бы отрадно, если бы не одно «но»: в таких подразделениях просто не было необходимости, так как литовские т.н. полицейские батальоны ужасали своими зверствами даже многое повидавших командиров подразделений СС, которым эти «батальоны» были приданы для охраны концлагерей и выполнения карательных «миссий» на территории оккупированной Белоруссии и иных… После наступления независимости стела была снесена.

Www.google.ru/maps Место, где находилась стела

По данным газеты Kauno Diena от 17 января 2005 года, Андрей Белоусов, председатель каунасского совета «Организации участников Второй мировой войны со стороны антигитлеровской коалиции» (так в постсоветской Литве позволено именовать себя Советам ветеранов Великой Отечественной войны), объединяющей около 1200 человек, потребовал вернуть демонтированную памятную доску. В чем ему было отказано из-за якобы недостоверности количества захороненных. Которое, впрочем, как следует из той же публикации, было подтверждено и германскими историками. Российское посольство в Вильнюсе пыталось помочь ветеранам, но — безуспешно.

Чуть менее печальная участь постигла установленный в 1968 году около воинских захоронений монумент из каменных блоков с надписью на литовском и русском языках: «Здесь похоронены жертвы фашистского террора, офицеры, сержанты и солдаты советской армии офицеров, расстрелянные и замученные в неволе немецкими фашистами. Вечная им слава». Памятник тот, впрочем, был практически неизвестен жителям города, так как находился на отшибе и в официальных мероприятиях задействован практически не был. Указатели на него также отсутствовали, что могу подтвердить как постоянный посетитель расположенного там же стрелкового тира.

В 1995 году надпись на памятнике изменили: «Здесь, в бывшем лагере военнопленных, убиты и похоронены тысячи красноармейцев (1941−1944 гг.) и воинов вермахта (1945−1949 гг.)». У этого памятника, с гордостью сообщает корреспондент Kauno Diena, возлагают цветы и фотографируются близкие военнопленных, приезжающие из Германии. Справедливости ради следует отметить, что в послевоенное время недалеко от VI форта действительно содержалось некоторое количество немецких военнопленных, задействованных на разборе как самого этого форта, так и руин взорванных спешно отступающими германскими войсками городских инфраструктурных объектов. Условия содержания немецких военнопленных, конечно же, были далеки от санаторных, однако и смертность среди них была отнюдь не та, что в нацистском концлагере несколькими годами ранее. В том числе и ввиду строгой ответственности администрации места заключения военнопленных и медицинского обеспечения на уровне своей армии. Да и тех немногочисленных умерших вряд ли хоронили бы рядом с красноармейцами: на Панямунском кладбище города есть компактные участки, где похоронены немецкие солдаты обеих мировых войн, каждый — в индивидуальной могиле.

Намерения нынешних литовских властей окончательно стереть память о 35 тысячах солдат Красной армии наглядно иллюстрирует сервис Google Maps:

Www.google.ru/maps Место захоронения советских военнопленных в VI форте

На карте упомянуты многие «значимые» объекты: и охотничий магазин, и место для выгула собак. И только место захоронения 35 тысяч наших солдат (отмечено красной меткой) никак не обозначено. Помимо причин идеологического свойства, не исключено, что территория, на которой находится захоронение, готовится к застройке…

К слову, упомянутый выше памятник в Паланге на месте захоронения советских военнослужащих на картах Google Maps указан. И находится он в достойном месте — в самом центре города, напротив костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Www.google.ru/maps Местоположение памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Паланге (красная метка)

Так какое будущее готовит той стране её нынешняя власть? Станут ли «былинными героями» те, кто своим сотрудничеством с нацистами обрёк и себя, и своих близких на вполне заслуженную кару, как на войне, так и в послевоенный период? Или же те, кто положил свою жизнь на то, чтобы народ той страны не стал рабом «расы господ»? Таким попустительством к издевательству над нашим прошлым мы не оставляем выбора будущему: всё обязательно повторится вновь…

Не Катынь это, сюда президенты не приедут, кто — помянуть, кто — покаяться. Тем не менее на месте гибели и упокоения 35 тысяч наших солдат должен появиться настоящий памятник, с нормальным к нему доступом.