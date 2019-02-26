Шестой форт: забытая армия
Не может не вызывать добрых чувств и сохранность на территории Литвы православных храмов, при всей немногочисленности русского населения страны и непростых периодах нашей общей истории. Причём как и в период между мировыми войнами, так и в советское, а также и в настоящее время. В новейшую постсоветскую эпоху, вплоть до размещения в Литве войск НАТО, сообщения об актах вандализма по отношению к памяти погибших советских военнослужащих были чрезвычайной и дикой редкостью. Теперь же ситуация меняется в гораздо более худшую сторону. Но речь пока пойдёт не о том: поговорим о памяти и беспамятстве…
Идущий по железной дороге Калининград — Москва поезд минует небольшой виадук на окраине Каунаса, пересекающий оживленную автомобильную дорогу вдоль крутого склона невысокого холма, густо поросшего кустарником. Место это никаких чувств у абсолютного большинства пассажиров как поездов, так и снующих под виадуком автомобилей давно уже не вызывает: ничем не приметное, до недавних пор — глухое место, имя которому — VI форт. Вернее — место, где когда-то стоял этот форт города-крепости Каунас, некогда самого современного и мощного укрепрайона на западе Российской империи. Стыдливо молчит о месте том даже всезнающая «Википедия», в которой данные о IX форте — крупнейшем лагере смерти на оккупированной Третьим рейхом территории СССР всё-таки есть, как и о нескольких прочих фортах города. Кроме Шестого…
Вплоть до обретения Литвой своей нынешней независимости рядом с пересечением улицы и виадука можно было видеть на крутом склоне холма стелу, представлявшую собой каменный прямоугольник длиной до семи метров, установленный на двух бетонных опорах на крутом обрыве. Надпись на которой, на русском и литовском, гласила: «На этом месте похоронены 35 тысяч воинов советской армии, павших от рук гитлеровских палачей». То есть даже больше численности общевойсковой армии тех лет. К стеле той не вели ни тропинка, ни лесенка. Ни разу не видел около неё ни венка, ни букета цветов. Но уже и в советское время «чьей-то заботливой рукой» обсажена она была кустарником, из-за чего ни с дороги, ни из поезда видимость её, мягко говоря, не улучшалась. Официальные советские и партийные инстанции ситуация устраивала. Причина тому была прозрачна до той же степени, до которой и непроизносима, по причине столь любимого бюрократией всех времён и народов «политической целесообразности». А именно: палачи, уничтожившие военнопленных, были, конечно же, фашистскими, но совсем не обязательно — германской национальности… Литва была единственной из стран Прибалтики, из жителей которой не было сформировано ни единого подразделения «Ваффен-СС». Что было бы отрадно, если бы не одно «но»: в таких подразделениях просто не было необходимости, так как литовские т.н. полицейские батальоны ужасали своими зверствами даже многое повидавших командиров подразделений СС, которым эти «батальоны» были приданы для охраны концлагерей и выполнения карательных «миссий» на территории оккупированной Белоруссии и иных… После наступления независимости стела была снесена.
По данным газеты Kauno Diena от 17 января 2005 года, Андрей Белоусов, председатель каунасского совета «Организации участников Второй мировой войны со стороны антигитлеровской коалиции» (так в постсоветской Литве позволено именовать себя Советам ветеранов Великой Отечественной войны), объединяющей около 1200 человек, потребовал вернуть демонтированную памятную доску. В чем ему было отказано из-за якобы недостоверности количества захороненных. Которое, впрочем, как следует из той же публикации, было подтверждено и германскими историками. Российское посольство в Вильнюсе пыталось помочь ветеранам, но — безуспешно.
Чуть менее печальная участь постигла установленный в 1968 году около воинских захоронений монумент из каменных блоков с надписью на литовском и русском языках: «Здесь похоронены жертвы фашистского террора, офицеры, сержанты и солдаты советской армии офицеров, расстрелянные и замученные в неволе немецкими фашистами. Вечная им слава». Памятник тот, впрочем, был практически неизвестен жителям города, так как находился на отшибе и в официальных мероприятиях задействован практически не был. Указатели на него также отсутствовали, что могу подтвердить как постоянный посетитель расположенного там же стрелкового тира.
В 1995 году надпись на памятнике изменили: «Здесь, в бывшем лагере военнопленных, убиты и похоронены тысячи красноармейцев (1941−1944 гг.) и воинов вермахта (1945−1949 гг.)». У этого памятника, с гордостью сообщает корреспондент Kauno Diena, возлагают цветы и фотографируются близкие военнопленных, приезжающие из Германии. Справедливости ради следует отметить, что в послевоенное время недалеко от VI форта действительно содержалось некоторое количество немецких военнопленных, задействованных на разборе как самого этого форта, так и руин взорванных спешно отступающими германскими войсками городских инфраструктурных объектов. Условия содержания немецких военнопленных, конечно же, были далеки от санаторных, однако и смертность среди них была отнюдь не та, что в нацистском концлагере несколькими годами ранее. В том числе и ввиду строгой ответственности администрации места заключения военнопленных и медицинского обеспечения на уровне своей армии. Да и тех немногочисленных умерших вряд ли хоронили бы рядом с красноармейцами: на Панямунском кладбище города есть компактные участки, где похоронены немецкие солдаты обеих мировых войн, каждый — в индивидуальной могиле.
Намерения нынешних литовских властей окончательно стереть память о 35 тысячах солдат Красной армии наглядно иллюстрирует сервис Google Maps:
На карте упомянуты многие «значимые» объекты: и охотничий магазин, и место для выгула собак. И только место захоронения 35 тысяч наших солдат (отмечено красной меткой) никак не обозначено. Помимо причин идеологического свойства, не исключено, что территория, на которой находится захоронение, готовится к застройке…
К слову, упомянутый выше памятник в Паланге на месте захоронения советских военнослужащих на картах Google Maps указан. И находится он в достойном месте — в самом центре города, напротив костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии.
Так какое будущее готовит той стране её нынешняя власть? Станут ли «былинными героями» те, кто своим сотрудничеством с нацистами обрёк и себя, и своих близких на вполне заслуженную кару, как на войне, так и в послевоенный период? Или же те, кто положил свою жизнь на то, чтобы народ той страны не стал рабом «расы господ»? Таким попустительством к издевательству над нашим прошлым мы не оставляем выбора будущему: всё обязательно повторится вновь…
Не Катынь это, сюда президенты не приедут, кто — помянуть, кто — покаяться. Тем не менее на месте гибели и упокоения 35 тысяч наших солдат должен появиться настоящий памятник, с нормальным к нему доступом.