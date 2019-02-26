Случившийся 14 февраля 2019 года теракт в Кашмире имеет все шансы оказаться тем мелким камешком, который стронет огромную лавину. Ответственность за самоподрыв террориста-смертника в колонне индийской армии в Кашмире, унесший жизнь более 40 солдат и офицеров взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад». По мнению индийских спецслужб, она базируется в Пакистане и даже пользуется неофициальной поддержкой властей соседней страны. Следовательно, часть ответственности за произошедшее лежит на Исламабаде, который должен быть строго наказан.

Иван Шилов ИА REGNUM

В качестве ответной меры 21 февраля правительство Индии объявило о решении «приостановить действие» водного договора с Пакистаном. По словам министра транспорта и водных ресурсов страны Нитина Гадкари, высвободившиеся водные ресурсы будут направлены на покрытие нужд штатов Пенджаб и Джамму и Кашмир.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Индия на карте

Пока нет данных о переходе от слов к делу, но если таковые действительно случатся, война между Индией и Пакистаном станет практически неизбежной. Отказ от соглашения по обмену водными ресурсами грозит Исламабаду возникновением масштабного, а главное практически невосполнимого из других источников дефицита не только питьевой воды для населения, но и что куда важнее — воды для полива, без которой в Пакистане может начаться голод. Ради его предотвращения власти страны готовы пойти на самые крайние меры. Включая полномасштабную войну.

Несмотря на свое практически экваториальное расположение, Индийский субконтинент довольно беден водой. Ее ключевым источником является водная система рек Инд и Ганг, начинающаяся на Индо-Гангской равнине, которая, в свою очередь, питается водами горных ледников Гималаев. Учитывая климатические особенности Индостана, практически вся территория равнины быстро покрылась обширной сетью каналов, перебрасывающих воду между ключевыми точками территории и обеспечивающих полив сельскохозяйственных полей.

Разделение некогда общего пространства на отдельные государства — Индию и Пакистан — привело к довольно искусственному начертанию границ, слабо сочетающемуся с балансом водных ресурсов. В результате Инд оказался в Пакистане, а Ганг — в Индии. При этом верховья Инда протекают по индийской территории и, учитывая развитую систему каналов, легко могут быть если не перекрыты, то значительно обезвожены за счет перенаправления воды, тем самым ставя Пакистан буквально на грань голодной смерти.

В попытке найти решение в сентябре 1960 года стороны заключили Договор о водах Инда, предусматривающий возможность совместного использования ресурсов шести рек, наполняющих Инд водой, с определением правил ведения водозабора. Следить за его соблюдением призвана специально созданная совместная двусторонняя комиссия.

(сс) Kogo Река Инд

Вопрос воды в Индостане настолько важен, что условия договора Индия и Пакистан продолжали соблюдать, даже когда находились в состоянии войны друг с другом. Прекрасно понимая, что просто военный конфликт это одно, война за воду — нечто принципиально другое. Без воды возможные потери населения Пакистана оцениваются в 45−48 млн человек или практически от четверти до трети его общей численности.

Дело осложняется происходящими глобальными переменами климата Земли. Происходящее потепление постепенно сокращает размер и количество ледников, тем самым постоянно уменьшая объем создаваемой ими воды. В сущности, ее там не хватает уже, тем самым делая вопрос контроля и распределения предельно принципиальным. С очень настороженной и болезненной реакцией на любую угрозу.

Тем более что в сентябре 2016 Нью-Дели уже выражали намерение пересмотреть условия «водного соглашения», а то и вообще выйти из него. В переводе на нормальный русский это означает стремление индусов забирать себе воды значительно больше, а пакистанцам ее отдавать значительно меньше, чем ее сторонам приходится в настоящее время. Стоит ли удивляться предельно серьезной и даже откровенно настороженной реакции Исламабада?

(сс) Hswajid Пакистан, город Лахор

Важно отметить, из-за климатических изменений количество воды в регионе за прошедшие полвека уже сократилось вдвое, и прогнозы сулят ее еще одно сокращение вдвое. Ряд научных прогнозов говорит о вероятном опустынивании Индостана примерно к концу текущего века.

Учитывая общее количество проживающего там населения (Индия — 1,3 млрд человек, Пакистан — 207 млн человек) и чудовищность перспективы, сложившееся положение и без того является весьма взрывоопасным. А тут еще и громкий теракт, оставить который без жесткой реакции не может Индия, а ей не ответить не может Пакистан. Премьер-министр Нарендра Моди официально предоставил силам безопасности страны полную свободу действий для реализации мести «за убийство в Кашмире».

Василий Верещагин. Горный ручей в Кашмире. 1875

На этом фоне решение «перестать делиться водой» выглядит шагом, в общую логику событий вполне вписывающуюся. Теракт предоставил индийской правящей элите необходимый удобный повод «законно» пересмотреть переставшее их устраивать соглашение.

В свою очередь, Пакистан уже отозвал из Индии своего посла и начал переброску воинского контингента к границе, хотя высшее военное командование пока заявляет журналистам о нежелании начинать войну и вынужденности своих действий как единственно возможного ответа на шаги индусов, «которые начали первыми». Естественно, индийские власти производят схожие по смыслу действия.

При этом руководство Пакистана на официальном уровне предпринимает попытки предотвращения прямого вооруженного конфликта и призывает Моди совместно найти решение проблемы, тем самым «дав миру шанс», тогда как правительство Индии обвиняет Пакистан во всех грехах и самое главное — во лжи, что сильно обесценивает все попытки к примирению. В том числе со стороны международных посредников и ООН.

Словом, дело там сейчас замерло в очень опасной точке. Война за воду может вполне превратиться в реальность.