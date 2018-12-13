В конце прошлой недели почти незаметно для внимания мировых изданий удалось избежать военно-политического кризиса между США и КНР, который, случись он, был бы сопоставим по своим последствиям для региона с кризисом вокруг островов Парацельса в Южно-Китайском море. В пятницу было объявлено, что планировавшийся на следующий месяц референдум по вопросу о независимости микронезийского государства Чуук отложен. Голосование по вопросу о том, должен ли Чуук отделиться от Федеративных Штатов Микронезии, должно было состояться параллельно с общенациональными выборами 5 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Проблема, которая рассматривалась политическими аналитиками в качестве потенциальной горячей точки между Китаем и Соединенными Штатами — уже не торговой, а военной — стала на полшага дальше. Однако это вовсе не означает отмену референдума. Главный юрисконсульт законодательного собрания штата Чуук Элиза Туилома заявила, что голосование было перенесено для того, чтобы сделать его юридически безупречным. «Это позволит нам более внимательно изучить конституционные последствия» — отметила г-жа Туилома.

В прошлую среду, 20 февраля, Дуг Доменек, помощник министра внутренних дел США по международным делами делам островных территорий (есть такая должность в аппарате американского правительства), прибыл на Чуук в сопровождении высокопоставленной делегации других ведомств Вашингтона и, что наблюдатели отметили особо, высших чинов военного командования США по тихоокеанскому региону. В составе делегации были такие тяжеловесы, как генерал К. К. Браун-младший, командующий ВВС США на Тихом океане; контр-адмирал Кевин Ландей, командир 14-го района береговой охраны США; Ник Дин, директор Восточно-Азиатско-Тихоокеанского бюро в государственном департаменте, и Александр Грей, директор по Океании в совете национальной безопасности.

Формальной темой визита было празднование 75-й годовщины операции «Град», которая прошла во время Второй мировой войны в лагуне Трук. Именно здесь во время Второй мировой была база императорского флота Японии, и на дне залива до сих пор лежат более полусотни японских боевых кораблей, уничтоженных американской авиацией в 44-м. Но торжественные мероприятия были, скорее, гарниром к мощной военно-дипломатической обработке местных бонз с целью если не отменить референдум, то хотя бы отложить его на какое-то время.

Navy.mil Острова Чуук

А всего за месяц до этого, 19 января 2019 года, Ёсиво П. Джордж, вице-президент Федеративных Штатов Микронезии, принял участие в церемонии передачи нового комплекса зданий правительства штата Чуук.

Государственный правительственный комплекс Чуук, постройка которого финансировалась правительством Китайской Народной Республики, построенный китайской строительной корпорацией «Йен Таи Констракшн Гроуп», является одним из крупнейших проектов, когда-либо построенных в Микронезии Китаем — и безусловным личным подарком лидерам острова Чуук.

И вновь перед нами две тактики привлечения на свою сторону, которые реализуют США и КНР не только в Океании, но и, например, в Африке. Американцы ставят на традиции, ценности, идеологемы — китайцы банально покупают местных руководителей либо взятками, либо чуть тоньше, как в случае Микронезии — роскошными кабинетами, которые служат гарантией, что и дальше личная судьба этих руководителей будет обласкана Пекином. Если, конечно, они сделают выбор, какого от них ждет Пекин.

Федеративные Штаты Микронезии состоят из более чем 600 островов в восточной части Тихого океана, разбросанных на тысячи километров, но в совокупности занимающих сушу площадью всего 700 квадратных километров. Чуук является крупнейшим из четырех штатов федерации, на нем проживает около 50 000 человек, что составляет около половины населения страны.

Претензии самого богатого и экономически развитого штата обычны для большинства сепаратистов по всему миру — от басконцев и каталонцев до ганзейцев и баварцев: местные жители уже давно обижены на то, что столица страны Паликир находится в штате Понпеи, и считают, что они не получают достаточной доли в распределении государственных ресурсов.

Представитель правительства ФСМ Ричард Кларк заявил, что отделение, как было предложено на референдуме, в настоящее время является незаконным и потребует предварительного внесения поправок в Конституцию. «Одна из причин задержки состоит в том, чтобы дать больше времени для просвещения общественности о том, что будет означать референдум, а другая — в том, чтобы дать больше времени юристам и другим лицам для завершения своей работы», — сказал Ричард Кларк. Как отмечают аналитики, изменение основного закона страны будет гарантировано предотвращено на уровне федеративных властей.

Gargoylepni Международный аэропорт. Понпеи

Основным осложняющим фактором является то, что страна с де-факто дотационной экономикой и крайне неразвитыми ресурсами для самостоятельного существования находится в договоре с Соединенными Штатами о свободной ассоциации, что означает, что гранты из Вашингтона обеспечивают большинство государственных услуг и сервисов, да и вообще весь бюджет государства. В обмен на это Микронезия «передает решение вопросов обороны правительству США», превращая страну, по сути дела, в одну огромную по площади военную базу Пентагона (или, если угодно, «второй 3-й флот США» на Тихом океане на якоре), а за властями страны сохраняются только вопросы местного самоуправления. Кроме того, на уровне простых жителей, граждане Федеративных Штатов Микронезии по договору не нуждаются в предъявлении паспорта при поездке в США, и, что еще важнее, граждане Микронезии имеют право жить и работать в Соединенных Штатах. Даже наиболее приближенные по статуту к гражданам Соединенных Штатов пуэрториканцы не пользовались таким набором прав. По сути дела, Микронезия — в полушаге от того, чтобы стать следующим штатом США вслед за Аляской и Гавайями, и тем же Пуэрто-Рико, который находится после референдума в процессе закрепления положения штата. Все эти три территории стартовали к статусу штата примерно с таких же позиций.

Сторонники независимости говорят, что если бы сформировалась новая нация чуук, они бы просто договорились о новом договоре с Вашингтоном. Официальные лица США заявили, что это вряд ли произойдет, — впрочем, перед риском утратить «самый большой по тоннажу» остров из «второго 3-го флота», отмечают аналитики, позиция Пентагона будет куда сильнее в Белом доме, чем позиция государственного департамента.

Одновременно аналитики предполагают, что Чуук вовсе не стремится к новому договору с Вашингтоном, и эта тема — всего лишь разговоры, облегчающие нужное голосование на референдуме о независимости. На практике местные бонзы обратятся к Китаю, что обеспечит им лично куда больше, чем принято в госдепе. Китай, как показывает практика других территорий, берет на содержание именно местных лидеров общественного мнения, тогда как США оперируют идеологемами «блага для всего народа». И если в итоге Чуук пришвартуется в состав «второго Восточного флота НОАК», это еще больше усилит китайскую чашу весов в военном балансе между Пекином и Вашингтоном в Тихом океане.

Главной особенностью штата является лагуна Чуук, также известная как лагуна Трук, огромное пространство акватории, протяженностью более 70 километров, созданная барьерным рифом и предлагающая идеальное укрытие для судов любого тоннажа. Именно здесь во время Второй мировой войны была база императорского флота Японии.