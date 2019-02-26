Чтобы попытаться хоть нечто спрогнозировать относительно будущего развития ситуации вокруг ирано-американской конфронтации, необходимо иметь перед глазами чёткую фактуру, составленную из реальных событий и заявлений ответственных международных структур и политических, военных и иных деятелей. И не будет ошибкой за отправную точку взять тот факт, что 22 февраля представители МАГАТЭ, выступая в Вене с ежеквартальным докладом перед членами организации, жёстко подчеркнули, что Иран продолжает соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (JCPOA), заключённого между Тегераном и «большой шестёркой» в июле 2015 г., и что иранская сторона по-прежнему придерживается ограничений в отношении оборудования для обогащения урана, а также объёма его запасов, которыми стране разрешено владеть. Ссылаясь на указанный документ, британское агентство Reuters 23 февраля сообщало, что «несмотря на санкции и давление США, Иран продолжает придерживаться ключевых положений в своей ядерной деятельности, которые были получены путём договоренности с мировыми державами в 2015 году». В отчёте МАГАТЭ также подчёркивается, что доступ к объектам, необходимым для проверки, часто с кратким уведомлением, был предоставлен Ираном без промедлений и ограничений.

Иван Шилов ИА REGNUM

Schölla Schwarz МАГАТЭ

Каждый такой отчёт МАГАТЭ только усиливает в мире недовольство и недоумение в связи с политикой Вашингтона в отношении Ирана. После предания огласке таких сведений всё больше стран и политиков задаются вопросом: кто же нарушил сделку JCPOA, если единственная мировая компетентная в ядерных вопросах структура — МАГАТЭ — раз за разом фиксирует, что Тегеран не отходит от своих обязательств? И ответ всегда один — конечно, это США. И американцев в данном вопросе не поддерживают не только Россия и Китай, но и западные союзники Вашингтона. Поэтому озвученные вслед за докладом МАГАТЭ в интервью 23 февраля газете «Баслер цайтунг» тезисы главы МИД Ирана Мохаммада Джавад Зарифа стали своеобразной интригой. Глава МИД ИРИ вначале подтвердил, что участие Ирана в ядерной сделке продолжится до тех пор, пока это будет одобрять иранский народ. Пока противников сделки меньшинство, но США своей политикой способны изменить соотношение, сказал министр: «Согласно результатам одного опроса, 51% населения поддерживает участие в соглашении». Но одновременно он пообещал «развлечь» президента США Дональда Трампа ответными мерами, если он попытается ещё более ограничить Иран в экспорте нефти, заявив, что ответ на американские санкции может удивить США. «Я не буду уточнять, о каких мерах идёт речь. Дональд Трамп любит сюрпризы», — отметил Зариф в интервью.

Agencia de Noticias ANDES Мохаммад-Джавад Зариф

Что ж, Иран действительно в состоянии предложить вниманию Трампа немало сюрпризов. Вот, например, напомним, что 29 января, как сообщало агентство IRNA, главный военный советник главнокомандующего и верховного лидера Ирана бригадный генерал Ехия Рахим Сэфэви на 1-й конференции по обороне и безопасности в Иране заявил, что развитие стратегических отношений Ирана с глобальными конкурентами США, включая Россию и Китай, является одной из основных оборонных стратегий Ирана. Или вот ещё примечательные слова — как сообщало то же IRNA, 14 февраля в кулуарах Сочинского саммита президентов России, Ирана и Турции иранский президент Хасан Роухани заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что ирано-российские отношения «искренние и растущие», и что сотрудничество Тегерана и Москвы продвигается к стратегическим отношениям, приобретает стратегический характер, и две страны имеют хорошее сотрудничество по ключевым региональным вопросам, таким как Сирия. На этом «поле» сюрпризов для США — неисчислимое множество, если учитывать, как в последние недели обостряются взаимные угрозы между США и Россией. А когда 19 февраля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Йемену, российский представитель в Объединённых Нациях Василий Небензя заявил, что политический процесс в Йемене является основным фактором обеспечения региональной стабильности, отметив, что участие основных стран, включая Иран, будет играть ключевую роль в обеспечении региональной безопасности и в урегулировании кризисов, миру стало ясно, что Москва безоговорочно признаёт право Ирана на участие в разрешении региональных кризисов, в особенности тех, которые провоцируются и развёртываются в непосредственной близости от иранской территории. Из слов генерала Сэфэви, президента Роухани и российского дипломата Небензи явственно следует — гора сюрпризов поджидает американских политиков и военных не только на Ближнем Востоке, но и в Афганистане, в Закавказье и Средней Азии, в зоне Персидского залива и в целом на Аравийском полуострове…

Но в союзниках Тегерана — не только Россия. 20 февраля, как сообщала газета Tehran Times, в ходе встречи председателя КНР Си Цзинпиня со спикером иранского мажлеса (парламента) Али Ардаширом Лариджани в Пекине, китайский лидер заявил, что его страна стремится развивать «всеобъемлющие стратегические связи» с Ираном. В ответ г-н Лариджани назвал Китай «одним из надёжных партнёров Ирана», призвав к расширению взаимоотношений. Tehran Times далее рассказывала, что 19 февраля министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, встречаясь со своим китайским коллегой Ван И в Пекине, сказал: «Наши отношения с Китаем очень важны для нас. Мы рассматриваем всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Ираном и Китаем как единое целое наших самых важных отношений». Также Лариджани в Пекине провёл переговоры с Ли Шу Янгом, председателем парламентской группы дружбы Иран-Китай. В ходе встречи он сказал, что дружеские связи между двумя государствами насчитывают более 2000 лет. «Ни одна страна не может повредить ирано-китайским отношениям», — добавил Лариджани. А во время встречи с председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу Лариджани заявил, что Иран готов укреплять связи с Китаем в различных областях. «Отношения между Ираном и Китаем всегда основывались на дружбе», — сказал он. Ли Чжаньшу ответил, что две страны полны решимости расширять отношения, упомянув, что и Иран, и Китай стали целью усиления тактики экономического давления Вашингтона при президенте Трампе.

kremlin.ru Ли Чжаньшу

Чем не ещё одно «поле», чтобы порадовать президента США неожиданными сюрпризами? На наш взгляд, звучавшие в феврале в Пекине китайские и иранские заявления — превосходное дополнение к тому, что Иран и Россия говорили о своём продвижении «к стратегическим отношениям». Обратим внимание — в Тегеране, Сочи и Пекине неустанно используется слово «стратегический», «стратегические». И это — надёжная прелюдия к тому, чтобы не сегодня — так завтра, но обязательно появились бы и чёткие договорные, трёхсторонние обязательства этих евразийских держав по оформлению и стратегического союзничества в мире. Поведенческая мотивация США пока вряд ли будет меняться. Следовательно, взаимные шаги навстречу друг другу между Ираном, Россией и Китаем обречены на мощнейший импульс к единению трёхсторонних усилий с целью уберечь планету от глобальной «горячей» войны. Поэтому мы призываем также обратить внимание и на следующую информацию — 20 февраля главный редактор издания China Global Times Ху Синьцзин в беседе с управляющим директором агентства IRNA Зиа Хашеми заявил, что западные СМИ заняты искажением региональных реалий. «Чтобы противостоять господству СМИ и гегемонии США и Запада, необходимо сотрудничество СМИ Исламской Республики Иран, Китая и России», — отметил он, подчеркнув, что западные СМИ искажают и бросают тень на Иран. Китайский чиновник отметил, что, в отличие от информации в западных СМИ, он был свидетелем прогресса и ликования иранского народа, несмотря на санкции США, во время своего пребывания в Тегеране. Он также выразил удовлетворение по поводу соглашения, подписанного IRNA и China Global Times о сотрудничестве, и сказал, что на него произвела большое впечатление деятельность и роль женщин на различных руководящих и новостных должностях в IRNA. Ху Синьцзин также подчеркнул необходимость двустороннего, регионального и международного сотрудничества между иранскими и китайскими СМИ, включая China Global Times и IRNA.

Как видим, Иран и Китай уже предпринимают первые шаги к тому, чтобы и на информационном фронте совместно противостоять фальсификациям и дезинформации, которыми западные СМИ под руководством США заполняют мировой информационный рынок. Звучит и приглашение, адресованное России — давайте и на информационном фронте взаимодействовать, вместе бороться с теми «цветно-бархатными» враками, которые в обилии исходят от Запада. Чем ответят «капитаны» российских СМИ — не станем фантазировать. Будет лучше, если объектом анализа станут реальные ответы от московских и региональных российских СМИ на предложение главного редактора издания China Global Times Ху Синьцзиня. Как бы и кто бы ни ответил из России, по нашему мнению, неразумно отклонять инициативу, которая явно уже одобрена на самых высших уровнях в Пекине и Тегеране, тем более что Россия многократно и давно подвергается разного рода «технологиям» дезинформирования и русофобства со стороны и США, и ряда европейских стран. Да и, согласимся, — скоординированный трёхсторонний отпор информационным потокам лжи с Запада реально станет неприятным сюрпризом, причём не только для США, но и для проамериканских марионеток во всём мире…

Если ориентироваться на одни из последних заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой, то складывается впечатление, что в Москве, по крайней мере, есть желание обдумать предложения о сотрудничестве между СМИ России, Китая и Ирана. По сообщению ресурса UrduPoint News, Захарова сообщила журналистам, что «открыто предвзятая нью-йоркская организация под названием «Объединение против ядерного Ирана» (UANI) направила письма российским фирмам, действующим в Иране, дав им две недели, чтобы они сообщили о своей деятельности в Исламской Республике». «Мы считаем, что такие действия неприемлемы и вызывают глубокую обеспокоенность, — отметила Захарова. — Попытки оказать давление и угрожать российскому бизнесу … являются продолжением бесчестной антииранской деятельности со стороны администрации США». К этой отповеди госпожи Захаровой в адрес американских ультрас из числа пресловутых «христиано-сионистов» можем также добавить, что сейчас более 50 организаций, выступающих в поддержку дипломатии в США, пресекли агрессивную антииранскую политику Трампа, призвав конгрессменов выступить против санкций Вашингтона и заставить его вернуться к многонациональной ядерной сделке JCPOA с Ираном от 2015 года. И это — тоже из числа «сюрпризов» персонально для Трампа…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Иран и Трамп

В то же время исследование информационных потоков из Ирана на протяжении прошедшей недели показало, что Иран и его СМИ уже приступили к публикации «сюрпризов», непосредственно бьющих именно по США. Так, агентство Mehr News 22 февраля сообщало, что несколько террористов группировки «Исламское государство» * (ИГ*) и членов их семей покинули регион Восточного Евфрата (т.е. из зоны ответственности проамериканской структуры «Сирийские демократические силы» (SDF), возглавляемой рядом вооружённых курдских отрядов — прим.) на более чем 50 грузовиках возглавляемой США коалиции, «после тайного соглашения между двумя сторонами». То есть — между террористами и военными США. Лондонская пресловутая Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что более 50 закрытых грузовиков с боевиками ИГ* и членами их семей покинули фермы между районом Аль-Багхуз и восточными берегами Евфрата в среду 20 февраля. Она добавила, что эти грузовики произвели перемещение в соответствии с секретным соглашением между возглавляемой США коалицией и ИГ*, отметив, что судьба тех боевиков ИГ*, которые отвергли это соглашение, пока не ясна, отмечало Mehr News. Цитата из сообщения SOHR: «Около 50−60 американских грузовиков прибыли на фермы, расположенные между Аль-Багхузом и берегами Восточного Евфрата в Восточном Дейр-эз-Зоре, чтобы переместить террористов из региона, из провинции Дейр-эз-Зор после достижения соглашения с боевиками». По сообщениям СМИ, США также отправили десятки грузовиков «с подозрительными грузами» из Северного Ирака в Восточную Сирию. Вашингтон и его союзники готовятся объявить об окончании присутствия ИГИЛ* на территориях Восточного Евфрата, завершило информацию Mehr News. Позволим себе реплику, адресованную сирийским курдам — и после таких (!) соглашений с террористами под опёкой США, надо «права качать» в диалоге с официальной властью Сирии?..

Но главное, конечно, не в конформизме и коллаборационизме сирийских курдов из группировки SDF, а в том, что Иран, с помощью тех или иных технологий и средств, ещё раз разоблачает в феврале 2019-го теснейшую связь Вашингтона с актуальными террористическими бандами. В связи с вышеприведённой информацией обратим внимание вот на что — незадолго до этого, 19 февраля, выступая в центральном иранском городе Исфахан, выше уже упоминавшийся генерал Сэфэви заявил, что пакистанское правительство и его разведывательная служба должны отреагировать на требования иранского народа и правительства, возложив ответственность за недавний террористический акт от 14 февраля в юго-восточной провинции Ирана Систан-э-Белуджистан на Исламабад, сообщало Fars News. Он резко осудил пакистанскую разведывательную службу за поддержку террористов. На этом генерал Сэфэви не остановился и, говоря о недавнем визите наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в Пакистан, сказал, что Пакистан является соседом Ирана, и ему следует знать, что правительство Саудовской Аравии ненадёжно, потому что оно не будет править долго. Сэфэви добавил, что 16 исследовательских организаций в Европе объявили в документе под названием «Мир в 2030 году», что саудовцы не будут существовать в 2030 году, в то время как Иран будет самой сильной страной в регионе. Ранее же 16 февраля Сэфэви прямо обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористических групп, действующих против Ирана, и заявил, что Пакистан и его межведомственная разведка (ISI) должны объяснить недавнюю атаку самоубийцы на автобус КСИР в юго-восточном Иране.

Himasaram Флаг армии Пакистана

Этот «сюрприз» для марионеток США даром не прошёл. Вслед за иранским генералом Сэфэви, бывший министр обороны Пакистана Наим Халид Лодхи заявил, что США были причастны к недавнему террористическому нападению на иранские силы КСИР в провинции Систан-э-Белуджистан и по-прежнему поддерживают своих преступников. В статье под названием «Скрытая игра США», опубликованной 21 февраля в газете Dunya на языке урду, бывший министр обороны Пакистана написал: «…Соединённые Штаты поддерживают преступников, совершивших террористическую атаку в Захедане». Бывший пакистанский военный чиновник, а ныне сотрудник Исследовательского центра в Исламабаде (CSCR), также заявил, что нападение в Захедане, несомненно, было тайной операцией, направленной на создание напряжённости между Тегераном и Исламабадом. Вашингтон давно стремится дестабилизировать Пакистан, но когда ему не удалось достичь этой цели, он попытался дестабилизировать весь регион, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от своего выхода из Афганистана, считает Лодхи. Как видим, и в Исламабаде нашлись круги, которые готовы поддержать «сюрпризы» Ирана для президента Трампа и всей элиты США.

Отметив также, что открытые нападки генерала Сэфэви против Саудовской Аравии и тактики подкупа саудовцами властей Пакистана — это не случайность и не эмоциональность. Как сообщил 20 февраля иранский ресурс Tasnim News, выступая на церемонии памяти сотрудников КСИР, погибших в результате недавнего теракта на юго-востоке Ирана, зам. командующего Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами резко осудил саудовский режим: «Сегодня Саудовская Аравия является сердцем зла в регионе и мире». Генерал рассказал, что возникновение таких террористических атак означает появление опасной международной стратегии, добавив, что «бойцы сухопутных сил КСИР противостоят зловещему треугольнику США, сионистского режима и региональных арабских реакционных правительств». «Аль-Сауд должен знать, что это не продлится долго, и враг должен знать, что мы не позволим ему уйти [безнаказанным]», — заявил генерал Салами, сказав, что враги Ирана разочарованы своими неудачами. Отметим также, что 22 февраля агентство IRNA со ссылкой на министерство информации и разведки Исламской Республики Иран сообщило, что враждебные потуги террористов и их покровителей в очередной раз были сорваны. «Две террористические группы, состоящие из боевиков террористической группировки ДАИШ* (т.е. ИГ* — прим.), которые планировали совершить теракты и покушение на суннитских священнослужителей страны, были задержаны в провинции Кордестан», — говорится в заявлении министерства информации и разведки Ирана. Арестованы 13 террористов, у задержанных были изъяты взрывчатые вещества и оружие, отмечало IRNA.

А 23 февраля, как писала газета Tehran Times, министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами, выступая с речью на церемонии открытия выставки «Предтечи технологий и промышленности» в Тегеране, заявил, что Соединённые Штаты планировали держать ИГ* «в регионе в течение 30−40 лет, но этого им не удалось». Хатами также указал на неудачи Вашингтона, сказав: «Они хотели показать нашим соседям, что наша оборонная мощь опасна, но мы показали, что наша сила предназначена для регионального мира и безопасности. Сегодня враги нападают на душу нашего народа … Враги хотят, чтобы наш народ разочаровался и не доверял руководству страны, но у них ничего не получится. Мы не должны разочаровываться, потому что сегодня мы стоим на более безопасной платформе». Хатами также сказал, что Иран сумел сорвать заговоры врагов в регионе и выиграл как мир, так и войну: «Они начали войну, но мы закончили её». Министр обороны Ирана также заявил, что 85% потребностей Ирана в обороне производятся внутри страны. По нашему мнению, обнародование данной цифры — это тоже пренепреятнейший сюрприз для противников Ирана, ибо бригадный генерал Хатами дал ясно понять, что в случае прямой войны против иранской армии врагам не стоит рассчитывать на то, что разного рода «эмбарго» обезоружат Иран вследствие прекращения поставок из-за рубежа вооружений или комплектующих деталей.

Впрочем, то, что рассказал иранской общественности и миру 21 февраля командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизода, думается, не менее неприятный сюрприз для антииранских кругов планеты. Выступая в Хамадане, сообщало Fars News, генерал Гаджизода подчеркнул, что иранская сторона в состоянии полностью контролировать в небе (!..) беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и США, и Израиля. «Семь-восемь беспилотников США, которые совершали постоянные полёты над Сирией и Ираком, были взяты под наш контроль, и мы считывали с них информацию, и мы смогли получать их информацию из первых рук», — поведал генерал. Через каналы связи этих беспилотников разведке КСИР удалось проникнуть в командный центр армии США. КСИР продемонстрировал видео, на котором показано, как американский летающий беспилотник начинает работать со сбоями и совершает грубую посадку в пустынной местности в 10 километрах от своей базы. Американским войскам пришлось избежать сближения с бесполезным беспилотником, поскольку они не были уверены, кто управляет им, и поэтому послали пилотируемый самолёт, чтобы разбомбить этот БПЛА.

Конечно, это — типичнейший «сюрприз», но, впрочем, только для «Америки Трампа». США времён экс-президента Барака Обамы, а также Израиль, ещё с 2010 г. были знакомы с описанным «сюрпризом» Ирана. История успешной войны иранских военных с БПЛА американцев и израильтян берёт начало именно с того года. Осенью исполнится ровно 9 лет с момента, когда иранцы начали и сбивать вражеские беспилотники, и перехватывать управление над ними прямо в воздухе, в полёте. Немного истории: Иран — это одна из стран-первопроходцев в области технологий БПЛА. Страна давно производит беспилотники, ещё со времен после ирано-иранской войны в 1980-х годах. Иранские военные впервые сбили суперсовременный американский БПЛА RQ-170 Sentinel в Восточном Иране в 2011 г. Наконец, иранцы просто посадили целёхонький Sentinel на одной из своих военных баз и продемонстрировали всему миру эту свою победу над США. Обама не меньше года безуспешно упрашивал Тегеран вернуть этот Sentinel, но — тщетно, Иран был неумолим. Несколько месяцев спустя Иран начал производство своего собственного БПЛА RQ-170 после перепроектирования американского беспилотника. Иранский RQ-170 совершил свой официальный полёт в ноябре 2014 г. Первоначально американский беспилотник представлял собой самолёт-невидимку, изготовленный для наблюдения и шпионажа, в то время как иранская версия беспилотника RQ-170 была также оснащена КСИР возможностью бомбардировки врага. Ещё в октябре 2013 г. генерал Гаджизода заявил, что Иран продвинулся на 35 лет вперёд в создании двигателей БПЛА путём обратного инжиниринга американских беспилотников. Иран также сбил коллекцию американских БПЛА, в том числе Scan Eagle, Raptor, M-Q9. Диапазон различных типов американских БПЛА, сбитых Ираном, в настоящее время составляет десяток, и иранцы начали воспроизводить их сразу после проведения реверс-инжиниринга. Несколько эскадрилий этих воинов-роботов уже выполняют свою миссию. Неменьшая «коллекция» у Тегерана также и сбитых или посаженных израильских БПЛА.

Самое время перейти к другой серии «сюрпризов» Ирана, ярко показавших, что иранский военно-промышленный комплекс не бедствует и пытается сравняться с ВПК ведущих стран — производителей вооружений конвенционального характера. С 18 февраля в строй вошла новейшая подлодка «Фатех» иранского ВМФ. Глава организации морской промышленности министерства обороны и материально-технического обеспечения вооружённых сил, контр-адмирал Амир Растегари выступил с речью в прямом эфире телевизионной программы IRIB и заявил, что Иран входит в число 11 ведущих стран мира, которые достигли технологии строительства подводных лодок. Что касается конкретно «Фатех», то — наземные системы, торпедная пусковая установка, усовершенствованный гидролокатор, двигатели с электроприводом, системы управления боем, интегрированная электронная безопасность и коммуникационные технологии — вот некоторые особенности, которыми обладает эта подводная лодка. «Фатех» может погружаться на глубину более чем 200 метров и находиться там в течение почти пяти недель, сообщал англоязычный иранский телеканал Press-TV. И самое главное — подлодка способна нести и запускать крылатые ракеты, которые могут быть запущены из подводного положения.

И тут же, с 21 февраля, начались масштабные военно-морские учения «Велайат-97». Комментируя эти учения, командующий иранским военно-морским флотом контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что военно-морские силы Ирана будут испытывать ракеты, которые будут запускаться с подводных лодок класса «Гадир» из подводного положения в направлении кораблей, находящихся на поверхности воды. Учения «Велайат-97» проводятся в обширной маневренной зоне, которая начинается от Ормузского пролива и Оманского залива до Индийского океана. Контр-адмирал Ханзади не преувеличивал. Как сообщали 25 февраля Mehr News и другие иранские СМИ, на третий день учений «Велайат-97» в акватории Оманского залива подводная лодка класса «Гадир» ВМФ Ирана успешно запустила крылатую ракету из подводного положения. Это первый случай, когда Иран получает знания о том, как запускать ракеты с глубины моря по надводным целям, эта система удивит врагов, так как они не могут определить место, откуда запускаются такие ракеты, сообщает Mehr News. Согласно сообщениям, другие иранские подводные лодки, такие как «Тарек» и «Фатех», также способны запускать такие крылатые ракеты. И предполагается, что в ходе нынешних учений военно-морское командование Ирана испытает возможности этих подлодок. Образно говоря, мир получил ещё одних «убийц американских авианосцев». Чем не «сюрприз» для США…

Mostafameraji Али Лариджани

И в свете уже изложенного не вызывает сомнений обоснованность приказ самого верховного лидера Исламской революции, аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи о выделении 1,5 млрд. евро из Фонда национального развития для укрепления оборонного сектора Ирана. Как сообщало Mehr News, об этом объявил спикер мажлеса Лариджани после того, как 24 февраля иранские законодатели ратифицировали законопроект, согласно которому 2,375 миллиарда евро могут быть изъяты из Фонда национального развития для различных целей, включая 1,5 миллиарда евро для обороны. Лариджани рассказал, что, основываясь на запросах членов парламента, он предложил верховному лидеру 15 различных случаев и вариантов вывода средств из Фонда национального развития. Аятолла Хаменеи одобрил 10 направлений, и их количество не может быть изменено, добавил он. Это говорит о том, что в Иране на самом высшем уровне глубоко осознают специфичность и важность нынешнего этапа развития иранской государственности, и именно поэтому, исходя из оценок реалистичность внешней военной угрозы, несмотря на трудности в экономике и осложнение в социальной сфере, тем не менее справедливо считают, что на обороне и безопасности страны экономить нельзя. Решение аятоллы Хаменеи — отражение той истины, которую поведал ещё в кулуарах недавней Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ИРИ Джавад Зариф влиятельному немецкому изданию «Дер Шпигель»: Иран вынужден защищаться, поскольку регион наводнён различными видами оружия. В ответ на заявления, которые описывают ракетную программу Ирана как угрожающую, Зариф напомнил, что в 2018 г. только страны Персидского залива закупили оружия на сумму 100 миллиардов долларов у разных стран, включая европейцев, и оборонный бюджет Ирана является лишь частью этой суммы, причём не самой большой, отметив, что оружие страны используется исключительно для обороны. Если Европа не хочет, чтобы Иран создавал ракеты, то, например, она должна продавать Ирану истребители, поскольку страна не может оставаться беззащитной в регионе, подчеркнул Зариф.

Иван Шилов ИА REGNUM Аятолла Хаменеи

Но куда большим «сюрпризом» для антииранских сил может стать заявления высшего совета Ирана по экономической координации, заседание которого состоялось 24 февраля в составе глав исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти Ирана, президента Роухани, спикера парламента Лариджани и главы судебной власти аятоллы Садега Ардашира Амоли Лариджани и других членов. Во время заседания три высокопоставленных чиновника и другие члены совета выразили свою благодарность иранскому народу за его огромную явку на митинги в честь 40-летия Исламской революции, подчеркнув, что народная поддержка разочаровала недоброжелателей страны, сообщает Mehr News. Члены Совета далее описали и раскрыли суть «второго этапа Исламской революции», провозглашённого аятоллой Хаменеи, назвав его «дорожной картой прогресса», укрепляющей революцию и исламский государственный строй в следующем десятилетии, и призвали к полной реализации заявления верховного лидера. Кроме того, на совещании, которое проходило под председательством президента Ирана Роухани, был представлен доклад об экономическом положении страны, и соответствующие экономические министерства и организации представили свои предложения по улучшению управления экономикой. Подробностей пока нет — но очевидно, что утверждён план оптимизации ещё одного периода «экономики Сопротивления», выражаясь языком аятоллы Хаменеи. И понятно, кому именно будет сопротивляться иранская экономика по календарю «второго этапа Исламской революции» — конечно, «мировому высокомерию», т. е. США, Израилю и тем марионеточным странам, которые опять последуют в фарватере антииранской политики Вашингтона и Тель-Авива.

Итак, судя по выделению дополнительных (внебюджетных) средств на развитие обороны, «второй этап Исламской революции» в Иране относится не только к экономике, но и к развитию и усилению как обороноспособности ИРИ, так и развитию и усилению иранского ВПК. Учитывая успешные учебные стрельбы крылатыми ракетами с подлодок из подводного состояния на учениях «Велайат-97», мы рассмотрели далеко не все из тех «сюрпризов», которые пообещал 23 февраля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ